Marwin Hitz kriegt eine 5! Weil er mit seinen Top-Paraden eine noch viel höhere Pleite der Bebbi verhindert. Die St. Galler hätten bereits nach 45 Minuten mit vier, mit fünf Toren Vorsprung führen können, fast keinen Zweikampf gewinnen die Basler, die Abwehr gleicht einem sinkenden Schiff.
Und auch gegen vorne läuft nicht viel, einzig Duranville lässt seine unbestreitbare Klasse durchblicken, alle anderen wirken ideenlos. Der schlechteste Spieler auf dem Platz heisst Metinho. Der kriegt vor der zweiten Halbzeit noch ein paar Tipps von Coach Lichtsteiner mit auf den Weg. Nur um drei Minuten später seinen Gegenspieler Tom Gaal zu schubsen.
Hinweis: Traoré bis 46., Cissé bis 46., Koloto bis 58., Leroy bis 58., Duranville bis 73. – Salah ab 46., Schmid ab 46., Ajeti ab 58., Kacuri ab 58., Soticek ab 73. (zu kurz für eine Bewertung).
Und so haben die St.-Gallen-Spieler abgeschnitten
Grün-Weiss bejubelt den Chima-Wandel! 100 Spiele lang wartet der Verteidiger auf sein erstes Tor im Espen-Dress, nun trifft er gleich doppelt. Und auch noch wunderschön. Hätte Stevanovic ihm kurz vor Schluss den Freistoss überlassen, wäre gar ein Hattrick drin gelegen. Ungenügend ist beim FCSG nach der überragenden ersten Halbzeit keiner. Okoroji kriegt die 6.
Hinweis: Vogt bis 63., Besio bis 73., Stanic bis 73., Görtler bis 73., Boukhalfa bis 76. – Ouattara ab 63., Scherrer ab 73., Kleine-Bekel ab 73., Stevanovic ab 73., Konietzke ab 76. (alle zu kurz für eine Bewertung).
Du willst wissen, wie die anderen Teams abgeschnitten haben? Hier gehts direkt zur Übersicht aller Klubs.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
29
34
68
2
FC St. Gallen
29
23
54
3
FC Lugano
29
10
49
4
FC Basel
29
4
46
5
FC Sion
29
8
42
6
BSC Young Boys
29
3
42
7
FC Luzern
29
3
36
8
FC Lausanne-Sport
29
-2
36
9
Servette FC
29
-6
33
10
FC Zürich
29
-16
31
11
Grasshopper Club Zürich
29
-14
24
12
FC Winterthur
29
-47
16