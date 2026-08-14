FCB-Startelf im Cup, Nachwuchsteam gegen Barcelona?

Am Samstag Cup-Duell im Jura, am Sonntag Testspiel-Kracher gegen Barcelona. Wie die Wochenend-Planung von FCB-Trainer Stephan Lichtsteiner (42) aussieht. Und wer in welchem Spiel auf dem Platz steht.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft FCB spielt Samstag gegen Courtételle und Sonntag gegen Barcelona in Testspiel

Torhüter-Talent Renato (18) startet gegen Barcelona, Cup hat Priorität

Mehrere Stammspieler, inklusive Shaqiri (34), für beide Spiele fraglich

Lucas Werder Reporter Fussball

Stephan Lichtsteiner (42) steht eine kurze Nacht bevor. Keine 24 Stunden nach dem Cupspiel gegen den FC Courtételle am Samstagnachmittag steht sein FCB am Sonntag im Testspiel-Knüller gegen den FC Barcelona schon wieder auf dem Platz. Der Basler Trainer lässt aber keinen Zweifel daran aufkommen, welche Partie für ihn Priorität hat. «Der Cup ist ein Saisonziel, um das wir bis zum Schluss spielen wollen. Darum werden wir mit der bestmöglichen Mannschaft auf den Platz gehen», verspricht Lichtsteiner.

Zwar biete eine erste Cup-Runde auch die Möglichkeit, einigen Spielern Minuten zu geben, die in der laufenden Saison noch nicht gross zum Einsatz gekommen sind. «Ich gehe aber nicht davon aus, dass ich schon zur Pause fünfmal wechseln kann», sagt Lichtsteiner vor dem Gastspiel im Jura. Damit werden die Spieler, die gegen Courtételle in der Startelf stehen, am Tag danach gegen Barcelona – wenn überhaupt – höchstens zu einem Kurzeinsatz kommen. «Wir haben ein strenges Programm in den nächsten Wochen. Darum werde ich absolut kein Risiko eingehen, wenn ein Spieler nach dem ersten Spiel etwas spürt oder müde ist.»

Goalie-Talent spielt gegen Barcelona

Doch wie genau will Lichtsteiner sein Kader auf die beiden Spiele aufteilen? «Ich weiss noch nicht bis ins letzte Detail, wie ich das lösen werde. Vieles hängt vom Verlauf des Cupspiels ab», erklärt der FCB-Trainer. Einen klaren Plan hat Lichtsteiner auf der Goalie-Position. Auch ohne den Ausfall des angeschlagenen Jonas Omlin (32) hätte gegen Courtételle Mirko Salvi (32) im Tor gestanden. Die Basler Nummer zwei ist für sämtliche Cupspiele in dieser Saison vorgesehen, wie Lichtsteiner erklärt.

Gegen Barcelona wird Goalie-Juwel Renato (18) seine Chance bekommen. «Er wird am Sonntag beweisen, dass er die Spielzeit verdient hat», sagt Lichtsteiner über den jungen Brasilianer. Daneben dürften gegen den dreifachen Champions-League-Sieger mehrere Nachwuchsspieler zum Einsatz kommen. Dem FCB kommt dabei entgegen, dass der U21 ein spielfreies Wochenende bevorsteht, weil Gegner Bellinzona ebenfalls im Cup antritt.

Daniliuc warnt vor Cup-Aufgabe

Neben Omlin werden gleich mehrere Spieler in beiden Partien aussetzen müssen. Dazu zählen Kaio Eduardo (21) und Gabriel Sigua (21), die sich nach Verletzungen zwar auf dem Weg zurück befinden, aber bislang nur individuell trainieren. Ebenfalls ausfallen werden der angeschlagene Coleen Louis (21) sowie Abgangskandidat Djordje Jovanovic (27), der sich mit Rückenproblemen herumschlägt. Offen scheint auch ein Einsatz von Xherdan Shaqiri (34), der diese Woche mehrere Trainings ausgelassen hat. Auch wenn Lichtsteiner ankündigt, dass der Captain gegen Courtételle im Kader stehen werde.

Flavius Daniliuc (25) gehört zu den Spielern, die im Cup beginnen dürften. «Klar ist es schön, gegen den FC Barcelona zu spielen. Aber wir müssen uns bewusst sein, dass wir am Tag davor eine Pflichtaufgabe vor uns haben», so der Verteidiger nach dem 4:2-Sieg gegen Thun vergangenes Wochenende. Auch der Österreicher betont, wie wichtig es sei, den vollen Fokus auf das Duell gegen den 1.-Liga-Klub zu legen. «Das werden wir sicher ansprechen im Verlauf der Woche. Wir haben im letzten Jahr erlebt, wie schwer es sein kann. Egal, wo und gegen wen du spielst.»

Damals kam Daniliuc in der zweiten Cup-Runde auswärts bei Etoile Carouge (5:4 n. P.) zu seinem FCB-Debüt. Ein ähnlich enges Duell wollen er und seine Teamkollegen am Samstag unbedingt verhindern. Nicht nur, um sich am Tag so ein paar Einsatzminuten gegen Barcelona zu verdienen.