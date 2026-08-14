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Abschied nach zwei Jahren
Basel gibt Mittelfeldmann nach England ab

Die Zeit von Léo Leroy beim FC Basel ist vorbei: Den Franzosen zieht es weiter in die zweite englische Liga.
Publiziert: vor 32 Minuten
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Aktualisiert: vor 25 Minuten
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Léo Leroy verlässt den FC Basel.
Foto: Pius Koller
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Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport

Schon länger galt Mittelfeldspieler Léo Leroy (26) als Kandidat für einen Abgang aus Basel, nun ist dieser Schritt trotz laufendem Vertrag bis 2028 vollzogen: Der Franzose wechselt vom FCB zum englischen Zweitligisten Preston North End. Im Norden Englands unterschreibt er bis 2029.

Leroy war vor zwei Jahren von Montpellier zu Basel gestossen und hat seither wettbewerbsübergreifend 93 Spiele bestritten. Dabei sind ihm fünf Tore gelungen. Den Basler Fans besonders in Erinnerung bleiben dürfte sein 3:2 in der Verlängerung im Cup-Halbfinal 2025 gegen Lausanne – wenige Wochen später kürte sich der FCB zum Cupsieger. In dieser Saison wurde Leroy mit den Bebbi auch Schweizer Meister.

Nun zieht er also weiter nach England – und bringt der Lichtsteiner-Equipe noch etwas Geld ein: Gemäss der Basler Zeitung beläuft sich die Ablösesumme auf rund 2,8 Millionen Franken.

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