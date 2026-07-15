FCL-Juwel wechselt für Rekordsumme nach Belgien

Das Luzerner Juwel Andrej Vasovic (18) zieht es ins Ausland: Brügge sichert sich das Talent für eine Gesamtsumme von über sieben Millionen Franken. Damit schliesst das Sturmjuwel zu den Rekordtransfers der Innerschweizer auf.

Andri Bäggli Redaktor Sport

Der FC Luzern gibt sein Offensiv-Juwel Andrej Vasovic (18) ab. Zuletzt buhlten mit Brügge und Bologna zwei internationale Grössen um die Dienste des Sturm-Talents, wobei die Belgier am Ende das Rennen machen – am Mittwochmorgen erfolgt die definitive Bestätigung vonseiten der Luzerner.

«Zwischen Club Brügge und dem FC Luzern besteht aufgrund der vergangenen Wechsel ein sehr vertrauensvolles Verhältnis und Andrej konnte ein klarer sportlicher Weg aufgezeigt werden. So haben wir schliesslich eine Lösung gefunden, die für alle Beteiligten aus sportlicher und wirtschaftlicher Sicht passt», lässt sich FCL-Sportchef Remo Meyer in der Mitteilung zitieren. Vor zwei Jahren ist bereits Nati-Spieler Ardon Jashari den gleichen Weg gegangen.

Vertrag erst gerade verlängert

Sechs Millionen Franken sollen nach Blick-Informationen fix in die Innerschweiz fliessen – dazu kommen noch Bonus-Zahlungen, die die Gesamtsumme steigern sollen. Somit steigt Vasovic gleich zu den Rekordtransfers des FCL auf: WM-Fahrer Ardon Jashari (zu Brügge) und Luca Jaquez (VfB Stuttgart) spülten ebenfalls jeweils sechs Millionen in die Kassen der Luzerner.

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Vasovic ist erst diese Saison hin in den ersten Kader des FCL gerutscht. Insgesamt 26-mal streifte sich der 18-Jährige das Trikot der Leuchtenstädter über und erzielte dabei sechs Tore und lieferte eine Vorlage. Erst Mitte Juni verlängerte er seinen Vertrag bei den Luzerner vorzeitig bis 2030. Meyer sagte da: «Die Entwicklung von Andrej Vasovic bereitet uns grosse Freude» – nun bringt er auch eine Stange Geld ein.

Vasovic trifft auf bekannte Gesichter

In Brügge unterschreibt Vasovic einen Vertrag bis 2030 und trifft auf ein bekanntes Gesicht aus der Super League. Der belgische Meister hat sich am vergangenen Freitag die Dienste von Cheveyo Tsawa (19) gesichert. Wie Blick weiss, legt Brügge 6 Millionen auf den Tisch, die Summe kann aber noch auf 8,5 Millionen steigen. Und erst am Dienstagmorgen ist bekannt geworden, dass auch Ex-Nati-Goalie Yann Sommer zum Champions-League-Teilnehmer aus Flandern wechselt.

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