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Deal kurz vor Abschluss
Sommer hat neuen Verein wohl gefunden

Yann Sommer wechselt wohl zum belgischen Meister Brügge. Der Schweizer Torhüter soll innerhalb von 48 bis 72 Stunden den Vertrag unterschreiben.
Publiziert: 12.07.2026 um 22:29 Uhr
|
Aktualisiert: 12.07.2026 um vor 49 Minuten
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Yann Sommer steht vor einem Transfer nach Belgien.
Foto: Inter via Getty Images

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Yann Sommer (37) wechselt laut Berichten bald von Inter zu Brügge
  • Schweizer Torhüter soll kurzfristigen Vertrag beim belgischen Meister unterschreiben
  • Dritter Schweizer Neuzugang für Brügge 2026 nach Tsawa und Vasovic
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Pascal KeuschRedaktor Sport

Yann Sommer (37) steht nach seinem Abschied von Inter Mailand kurz vor einem Wechsel zu Brügge. Das berichten der belgische Transferjournalist Sacha Tavolieri und Transferguru Fabrizio Romano übereinstimmend.

Der Deal soll in den nächsten 48 bis 72 Stunden über die Bühne gehen. Beim belgischen Meister soll der Ex-Nati-Keeper einen «kurzfristigen» Vertrag unterschreiben.

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Neben Cheveyo Tsawa und Andrej Vasovic, dessen Deal auch kurz vor dem Abschluss steht, wäre es bereits der dritte Schweizer Neuzugang für Brügge in diesem Sommer.

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