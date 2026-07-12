Darum gehts
KI-generiert, redaktionell geprüft
- Yann Sommer (37) wechselt laut Berichten bald von Inter zu Brügge
- Schweizer Torhüter soll kurzfristigen Vertrag beim belgischen Meister unterschreiben
- Dritter Schweizer Neuzugang für Brügge 2026 nach Tsawa und Vasovic
Pascal KeuschRedaktor Sport
Yann Sommer (37) steht nach seinem Abschied von Inter Mailand kurz vor einem Wechsel zu Brügge. Das berichten der belgische Transferjournalist Sacha Tavolieri und Transferguru Fabrizio Romano übereinstimmend.
Der Deal soll in den nächsten 48 bis 72 Stunden über die Bühne gehen. Beim belgischen Meister soll der Ex-Nati-Keeper einen «kurzfristigen» Vertrag unterschreiben.
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Neben Cheveyo Tsawa und Andrej Vasovic, dessen Deal auch kurz vor dem Abschluss steht, wäre es bereits der dritte Schweizer Neuzugang für Brügge in diesem Sommer.
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Serie A 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
AC Mailand
0
0
0
1
AC Monza
0
0
0
1
AC Florenz
0
0
0
1
AS Rom
0
0
0
1
Atalanta BC
0
0
0
1
Bologna FC
0
0
0
1
Cagliari Calcio
0
0
0
1
Como 1907
0
0
0
1
Frosinone Calcio
0
0
0
1
Genua CFC
0
0
0
1
Inter Mailand
0
0
0
1
Juventus Turin
0
0
0
1
Lazio Rom
0
0
0
1
Parma Calcio
0
0
0
1
Sassuolo Calcio
0
0
0
1
SSC Neapel
0
0
0
1
FC Turin
0
0
0
1
Udinese Calcio
0
0
0
1
US Lecce
0
0
0
1
FC Venedig
0
0
0
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg