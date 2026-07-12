Yann Sommer wechselt wohl zum belgischen Meister Brügge. Der Schweizer Torhüter soll innerhalb von 48 bis 72 Stunden den Vertrag unterschreiben.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Yann Sommer (37) wechselt laut Berichten bald von Inter zu Brügge

Schweizer Torhüter soll kurzfristigen Vertrag beim belgischen Meister unterschreiben

Dritter Schweizer Neuzugang für Brügge 2026 nach Tsawa und Vasovic

Pascal Keusch Redaktor Sport

Yann Sommer (37) steht nach seinem Abschied von Inter Mailand kurz vor einem Wechsel zu Brügge. Das berichten der belgische Transferjournalist Sacha Tavolieri und Transferguru Fabrizio Romano übereinstimmend.

Der Deal soll in den nächsten 48 bis 72 Stunden über die Bühne gehen. Beim belgischen Meister soll der Ex-Nati-Keeper einen «kurzfristigen» Vertrag unterschreiben.

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Neben Cheveyo Tsawa und Andrej Vasovic, dessen Deal auch kurz vor dem Abschluss steht, wäre es bereits der dritte Schweizer Neuzugang für Brügge in diesem Sommer.

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