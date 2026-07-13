Die Berner Young Boys starten am 26. Juli mit einem Heimspiel gegen den FC Sion in die neue Saison. Wir verlosen VIP-Tickets inklusive Verpflegung und Top-Sitzplätzen für die Partie im Wankdorf.

Eine Woche nach dem WM-Final startet die Super League in die neue Saison. Zum Auftakt empfängt YB den FC Sion. Das Aufeinandertreffen gab es auch zum Saisonabschluss im Mai, wo die Berner den Ausgleich in letzter Minute hinnehmen mussten. Von den vier Direktduellen gingen zwei unentschieden aus, die beiden Spiele im Wallis gewann der FC Sion hingegen klar. Nun beginnt die Saison von neuem, und beide Teams möchten mit einem positiven Resultat starten.

Blick verlost 2 x 2 VIP-Tickets für die Partie zwischen den Young Boys und dem FC Sion am 26. Juli im Wankdorf. Verfolge das Geschehen auf dem Rasen von den besten Plätzen auf der Haupttribüne aus und geniesse vor, während und nach dem Spiel kostenlose Verpflegung mit Drei-Gang-Buffet und Getränken in der Valiant Lounge. Zusätzlich verlosen wir weitere 2 x 2 Tickets auf der Gegentribüne.

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Teilnahmeschluss ist am 19. Juli 2026. Die Teilnehmenden müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.