1/10 Symbol für das Scheitern bei YB: Kastriot Imeri, der hier im Cup-Halbfinal in Biel Rot sieht. Foto: Claudio de Capitani/freshfocus

Darum gehts Die Zusammenfassung von Blick+-Artikeln ist unseren Nutzern mit Abo vorbehalten. Melde dich bitte an, falls du ein Abo hast. Mehr anzeigen

Alain Kunz Reporter Fussball

Vier Spiele haben die YB-Stars noch Zeit zu zeigen, dass sie ihren Mann stehen und auch bei Gegenwind liefern können. Sprich, dass sie YB doch noch auf Rang zwei und damit in die Champions-League-Qualifikation führen. Das neue, erklärte Ziel des Meisters. Weil in der ersten Runde der Championship Group die beiden aktuellen Konkurrenten auf Rang zwei, Servette und Luzern, wie YB verloren haben, ist dieses Ziel unverändert erreichbar.

Spycher hat beobachtet und registriert

Doch schon zuvor hatte das luxuriöse YB-Kader Zeit en masse, abzuliefern. Und tat das ganz selten. Was die Sportverantwortlichen mittlerweile nahe an den Rand eines emotionalen Zusammenbruchs gebracht haben dürfte. Aber etwas Gutes hatte die bisherige Rollercoaster-Saison. Christoph Spycher, der VR-Delegierte Sport, brachte das in der Pause des Spiels in Lausanne am letzten Wochenende (2:3) aufs Tapet: «Im Hintergrund sind wir schon lange dran. Situationen wie in dieser Saison, in der wir extrem viele Rückschläge und Herausforderungen haben, sind extrem aufschlussreich. Man sieht genau, welche Spieler sich den Herausforderungen stellen. Welche Spieler ihre Leistungen unter diesem Druck trotzdem bringen können. Wir beobachten und registrieren dies.»

Der Ober-Sportchef geht auf Tauchstation

Der Notizblock wird sehr voll geworden sein. Und die Reaktionen darauf werden ebenso heftig sein. Spycher weiter: «Im Winter haben wir einen ersten Schritt gemacht. Im Sommer werden wir erneut die eine oder andere Veränderung vornehmen.» Mit diesen Worten verkündete der Könizer gegenüber SRF durch die Blume einen radikalen Schnitt. Im Moment gibts von YB und dem Sportchef-Comebacker keine weiteren Details dazu. Er stand weder letzte noch diese Woche für ein Interview zur Verfügung.

Dann mutmassen wir. Welche Spieler werden gehen müssen? Für welche werden, wie man im Fussball-Business verharmlosend sagt, «Lösungen gesucht»? Hier ist sie, die YB-Streichliste.

David von Ballmoos (30)

Der Emmentaler ist vielleicht die grösste YB-Legende aller Zeiten! Zumindest von den gewonnenen Titeln her. Er holte sie alle, jene aus der Neuzeit. Alle sechs Meistertitel. Beide Cupsiege. Er hat noch Vertrag bis 2027, mit Option auf eine weitere Saison. Doch es macht absolut keinen Sinn, eine ganze Saison mit zwei Goalies zu absolvieren, die beide den Anspruch haben auf die Nummer eins. Bleibt Marvin Keller (22) YB erhalten, muss ein neuer valabler Backup her.

Ali Camara (27)

Disziplinarisch ist beim allseits beliebten Teilzeit-Captain aus Guinea mittlerweile zu viel Geschirr zerschlagen worden: 50 Gelbe, sieben Platzverweise und nun sechs Spiele Sperre. Das sind Zahlen, da muss YB die Reissleine ziehen, zumal er nur noch ein Jahr Vertrag hat, und die zwei Millionen nehmen, die man vielleicht noch kriegt. Es gab immer wieder Gerüchte: Mainz, Augsburg, Genk.

Abdu Conté (27)

YB hat eine Kaufoption auf den Linksverteidiger. Bisher hat er keine Argumente geliefert, weshalb man ihn nicht wieder nach Troyes ziehen lassen soll. Zumal mit Rhodri Smith (18) ein eigenes Toptalent wartet und man den an GC ausgeliehenen Noah Persson (21) Ende Saison zurückhaben kann, weil die Hoppers nicht über eine Kaufoption verfügen.

Saidy Janko (29)

Mittlerweile hat der gambische Nationalspieler in der U21 in Vevey sein Comeback nach einer Muskelverletzung gegeben, die ihn die gesamte Saison hat ausfallen lassen. Fakt ist, dass YB drei Rechtsverteidiger hat. Und das ist einer zu viel. Wohl der Zürcher gegenüber den jüngeren Blum und Athekame.

Sandro Lauper (28)

Der polyvalente Mittelfeldspieler/Innenverteidiger ist ein Urgestein! Er ist seit 2018 bei YB und hat nur den ersten Titel verpasst. Doch irgendwie spürt man: Eine Luftveränderung wäre für alle das Beste. Im Moment fehlen die Angebote. Noch.

Filip Ugrinic (26)

Leistungsmässig hebt sich der Luzerner in dieser durchzogenen YB-Spielzeit von den meisten ab. Aber er hat nur noch ein Jahr Vertrag. Der Wille zur Verlängerung ist nicht vorhanden. Also wird der Luzerner YB Ende Saison verlassen. Er wird der YB-Königstransfer sein.

Darian Males (24)

Eine echte Knacknuss. Der Junge ist ja sowas von begabt. Aber er zeigt sein Talent nur in homöopathischen Dosen. Das geht bei YB nicht. Ob eine einjährige Ausleihe hilft, weil die YB-Situation doch etwas vertrackt scheint? Möglich.

Kastriot Imeri (24)

Was für eine Enttäuschung! Als YB den Genfer 2022 für die Schweizer Rekordsumme von rund 3,5 Millionen Franken von Servette übernahmen, applaudierte alles für die Machtdemonstration der Berner. Imeri hatte mit einer komplexen Knieverletzung viel Pech. Doch weder in der Zeit vor der langen Pause, noch in jener danach konnte er die Vorschusslorbeeren auch nur ansatzweise bestätigen. Zuletzt stand er mit seiner Roten Karte am Ursprung des Berner Cupdebakels in Biel, kostete das Team von Giorgio Contini wohl mehr Millionen, als diese für ihn gezahlt hatten. Das ist dann eine gesalzene, die Imeri-Rechnung.

Alan Virginius (22)

Kaufen oder nicht? Das ist auch im Fall des schnellen, talentierten Flügels die Kardinalsfrage. Er hat YB in die Champions League geschossen. Aber unter dem Strich mangelt es auch hier an Konstanz. Also: offen.

Die Leihrückkehrer (mit Kaufoption) Ende Saison

Meschack Elia (27) ist nach Nantes ausgeliehen. Die Bretonen haben wohl eine Kaufoption. Aber willst du einen Spieler kaufen, der nur einmal von Beginn weg gespielt hat? Viermal gar nicht zum Einsatz kam? Und nur ein Tor machte? Und was würde YB mit dem Kongolesen wollen, sollte Nantes kein Interesse an ihm haben?

ist nach Nantes ausgeliehen. Die Bretonen haben wohl eine Kaufoption. Aber willst du einen Spieler kaufen, der nur einmal von Beginn weg gespielt hat? Viermal gar nicht zum Einsatz kam? Und nur ein Tor machte? Und was würde YB mit dem Kongolesen wollen, sollte Nantes kein Interesse an ihm haben? Dasselbe gilt für Cheikh Niasse (25) , der bei Hellas Verona aber oft spielte, weshalb die Venezianer die Kaufoption durchaus ziehen könnten.

, der bei Hellas Verona aber oft spielte, weshalb die Venezianer die Kaufoption durchaus ziehen könnten. Oder Donat Rrudhani (26) , der in Luzern glücklich ist und schon neun Tore gemacht hat? Weshalb der FCL die Kaufoption über rund eine Million Franken durchaus ziehen könnte.

, der in Luzern glücklich ist und schon neun Tore gemacht hat? Weshalb der FCL die Kaufoption über rund eine Million Franken durchaus ziehen könnte. Eine ganz interessante Personalie ist jene von Anel Husic (24). Bei YB gabs vom Mann aus Yverdon nur Pleiten-, Pech- und Pannen-Spiele. Im Winter geht er leihweise in die türkische Süperlig, eine bessere Liga als unsere Super League. Und wird bei Mittelfeldklub Gaziantep FK zum Stammspieler. Im Sommer läuft sein Leihvertrag aus. Doch Gaziantep hat eine Kaufoption. So muss sich YB vielleicht keine Gedanken über die Zukunft des Innenverteidigers machen.