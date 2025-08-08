Schlägt St. Gallen nach dem Meister und Vizemeister auch den Angstgegner? Am Samstag kommts zum Start der 3. Runde zum Duell (18 Uhr). Derweil bleibts auf dem Transfermarkt spannend – und neben dem Platz sorgt der Captain für Unterhaltung.

Am Ball – und im Zentrum des Interesses: Willem Geubbels.

Darum gehts So stehts um den Transfer des besten Stürmers

Gibts ein Winti-Trauma? Das sagt Trainer Maassen

Stefan Kreis Reporter Fussball

Die News der Woche

Der Geubbels-Poker geht in die nächste Runde. Laut dem französischen Transferexperten Mohamed Toubache-Ter beschäftigt sich Stade Rennes mit einer Verpflichtung des Franzosen. Geubbels steht sinnbildlich für den starken Saisonstart der St. Galler und erzielte in den ersten beiden Spielen drei Tore. Dass der 23-Jährige die Ostschweiz noch in diesem Transfersommer verlassen wird, gilt als sicher. Dass der FCSG einen Ersatz für den ehemaligen 20-Millionen-Mann verpflichten wird, ebenfalls.

Die grosse Frage

Besiegt Maassen sein Winti-Trauma? In vier Spielen gegen den kleinen FCW gabs für FCSG-Coach Enrico Maassen (41) bislang dreimal aufs Dach und bloss einen Punkt. Die letzten beiden Spiele gingen gar mit einem Torverhältnis von 1:8 verloren. In Tränen aber bricht der Deutsche deswegen nicht aus. «Neue Saison, neue Ausgangslage», sagt Maassen und hofft, dass seine Mannschaft den Schwung aus den ersten beiden Saisonspielen mitnehmen kann.

Gesagt ist gesagt

«Schafft doch den VAR einfach ab. Und das Problem mit dem VAR ist gelöst.» FCSG-Captain Lukas Görtler (31) hat auf Instagram eine klare Meinung zum Video-Assistant-Referee, der im Prestige-Duell zwischen YB und dem FCB eine klare Offsideposition von Xherdan Shaqiri übersieht.

Mögliche Aufstellung

Watkowiak; Gaal, May, Stanic; Vandermersch, Boukhalfa, Görtler, Neziri, Owusu; Geubbels, Vogt.

DCX STORY: doc81qwm8pv5461b5gks3bc [VA Boukhalfa St.Gallen]

Wer fehlt?

Zigi, Fazliji, Daschner, Witzig, Ambrosius (alle verletzt).

Neben dem Platz

«Ist dem Remo Blumenthal sein Frisör im Urlaub?», fragt Lukas Görtler auf Instagram, während er sich die Medienkonferenz der Espen im Livestream anschaut. Remo Blumenthal ist der Medienchef der St.Galler. Und seine Haarpracht spriesst.

Hast du gewusst, dass...

…. Innenverteidiger Tom Gaal (24) auch deswegen in St. Gallen spielt, weil sein Kumpel Konrad Faber (27) in den Ferien vom FCSG geschwärmt hat? Dumm nur, dass sich das Duo bloss eine Woche lang im Training gesehen hat und Faber mittlerweile bei Dynamo Dresden kickt.

Aufgepasst auf

Lukas Watkowiak (29). Seit fünf Jahren steht der Goalie beim FCSG unter Vertrag, bloss 22 Spiele hat er absolviert, weil ihm der derzeit am Fuss verletzte Lawrence Ati Zigi vor der Sonne stand. Nun steht der Deutsche, den im Umfeld des FCSG ausnahmslos jeder und jede als coolen Typen bezeichnet, plötzlich im Schaufenster. Und hält sowohl gegen den Meister als auch gegen den Vizemeister stark.

Der Schiedsrichter

Nico Gianforte.

Der Gegner

Was hat Winterthur-Trainer Uli Forte hinter den geschlossenen Türen bloss zu verbergen? Hier erscheint das Winti-Inside.

3 Spieltag

Sa., St. Gallen – Winterthur, 18 Uhr

Sa., Luzern – Thun, 20.30 Uhr

So., YB – Sion, 14 Uhr

So., Servette – GC, 16.30 Uhr

So., Lausanne – FCZ, 16.30 Uhr

So., Lugano – Basel, 16.30 Uhr