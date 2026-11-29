Trotz zweimaligem Rückstand und Unterzahl erkämpft sich ein grandioser FC Luzern gegen Lugano einen Punkt. Von Mattia Croci-Torti gibt es dafür Applaus.

Darum gehts Luzern holt gegen Lugano nach zwei Rückständen einen Punkt

Mikołajewski sah früh Rot, zwei FCL-Penaltys waren umstritten

Luganos Trainer lobt Luzern, das im Cup auf Wil trifft

Stefan Kreis Reporter Fussball

In der 26. Minute dürften sich einige der über 11'000 FCL-Fans gefragt haben, ob sie nicht doch lieber ins Wellness gleich neben dem Stadion hätten gehen sollen, statt sich in der eiskalten Thermoplan-Arena die Zehen abzufrieren. Nichts, aber auch wirklich gar nichts, spricht in jenem Moment für den FCL, der in Rückstand liegt und auch noch in Unterzahl spielt.

Daniel Mikołajewski leistet sich in der 5. Minute eine Dummheit und fährt den Ellbogen aus, Lugano-Verteidiger Antonios Papadopoulos nimmt die Einladung an und bleibt so lange liegen, bis VAR Sandro Schärer erwacht. Und weil die TV-Bilder miserabel sind, bleibt dem jungen Schiri Hajrim Qovanaj nichts anderes übrig, als Rot zu zeigen.

Von «einem kleinen Fehler» spricht Lugano-Coach Mattia Croci-Torti, als er auf den Ellbogen angesprochen wird. Mikołajewski sei aber noch jung und werde daraus lernen.

Bei den Penaltys kann sich Luzern nicht beklagen

FCL-Coach Udo Portmann will sich nicht in die Nesseln setzen und behauptet, dass er die Szene noch gar nicht gesehen habe. «Aber ich hatte das Gefühl, dass die 50/50-Entscheide nicht immer zu unseren Gunsten waren», so Portmann.

Bei den beiden Penalty-Szenen kann er sich hingegen nicht beklagen. Sowohl das Handspiel von Zanotti als auch das Foul von Mai an Freimann sind strittig, in beiden Fällen wird Schiri Qovanaj von VAR Schärer an den Bildschirm gebeten.

«Es gab einen kleinen Kontakt, darum wurde der VAR aktiv. Und dann ist es schwierig, eine solche Aktion nicht zu pfeifen», sagt Croci-Torti und verzichtet auf Schiri-Kritik. Wohl auch, weil er weiss, dass sich seine Mannschaft an der eigenen Nase nehmen muss. Wer in Überzahl zweimal führt, muss das Ding eigentlich nach Hause schaukeln.

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Stattdessen haben die Tessiner den beherzten Luzernern nicht viel entgegenzusetzen. «Die sind gerannt wie Verrückte», sagt Croci-Torti. «Wenn du einer weniger bist, dann gibst du noch mehr.»

Sieht auch Portmann so, der zuletzt in die Kritik geraten war, sich nun aber mit den starken Auftritten in Basel und gegen Lugano freistrampelte.

Beste Voraussetzungen, um am Mittwoch gegen Wil in den Cup-Viertelfinal einzuziehen. Auf Lugano wartet der FCSG auswärts. Spielen die Tessiner so wie gegen den FCL, dann ist dort Endstation.