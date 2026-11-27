Die News der Woche
Nach der ersten Super-League-Niederlage gegen St. Gallen kassiert Lugano auch auf europäischer Bühne erstmals eine Pleite. Aus Jablonec reisen die Tessiner ohne Punkte im Gepäck nach Hause. Hat sich Mattia Croci-Torti (44) mit seinen sieben Änderungen in der Startelf verzockt? Der Trainer will davon nichts wissen: «Es ist egal, wer spielt. Wir dürfen dem Gegner keine Geschenke machen. Und genau das haben wir gegen Jablonec getan. Solche Dinge dürfen nicht passieren», stellt er klar.
Die grosse Frage
Sind die beiden Niederlagen aus den letzten drei Spielen erste Ermüdungserscheinungen? Auf den ersten Blick könnte man das meinen. Schliesslich blieb Lugano in beiden Partien ohne eigenen Treffer. Allerdings muss insbesondere die Pleite gegen St. Gallen aufgrund des frühen Platzverweises gesondert betrachtet werden.
Gesagt ist gesagt
«Fünf Auswärtspartien in Folge sind schwierig – für jedes Team», sagt Croci-Torti. Tatsächlich stehen den Bianconeri reisereiche Wochen bevor. Nach Jablonec warten Auswärtsspiele in Luzern (Super League), St. Gallen (Cup), Zürich (Super League) und Kopenhagen (Conference League). Die kommenden Tage werden damit nicht nur aufgrund der hohen Spielbelastung, sondern auch wegen der vielen Reisestrapazen zu einem echten Härtetest.
Die Blick-Prognose
In den letzten acht Duellen mit Luzern erzielte Lugano im Schnitt beeindruckende 2,75 Tore pro Spiel. Und da die Zentralschweizer nicht gerade für ihre defensive Stabilität bekannt sind, dürfen sich die Fans am Sonntag auf ein torreiches Duell freuen.
Mögliche Aufstellung
Von Ballmoos; Papadopoulos, Mai, Marques; Zanotti, Bislimi, Grgic, Cimignani; Dos Santos, Moncada; Behrens.
Und wie würdest du aufstellen?
Wer fehlt?
Albian Ajeti fehlt gesperrt. Der Stürmer sitzt in Luzern das zweite und letzte Spiel seiner Sperre ab.
Die Klassenbesten
Der Blick-Notenschnitt nach 14 Runden:
- Beckham Castro 4,8
- Grgić 4,5
- Bislimi 4,4
Der Schiedsrichter
Die Schiedsrichteransetzung ist noch nicht veröffentlicht.
Der Gegner
Luzern hat beim 2:0 in Basel eine Serie von vier sieglosen Ligaspielen beendet. Diesen Schwung möchten Udo Portmann und seine Mannschaft auch ins Heimspiel gegen Lugano mitnehmen. Für Punkte gegen den Leader muss aber noch an der Chancenverwertung gearbeitet werden. Hier gehts zum Luzern-Inside.
Runde
- Sa., GC – Basel, 18.00 Uhr
- Sa., Vaduz – Zürich, 18.00 Uhr
- Sa., Servette – Lausanne, 20.30 Uhr
- So., Luzern – Lugano, 14.00 Uhr
- So., Sion – YB, 16.30 Uhr
- So., Thun – St. Gallen, 16.30 Uhr
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
14
22
37
2
BSC Young Boys
14
17
31
3
FC Sion
14
13
29
4
FC St. Gallen
14
2
23
5
FC Zürich
14
-1
22
6
Servette FC
14
-1
17
7
FC Luzern
14
-5
16
8
FC Basel
14
-6
15
9
FC Thun
14
-11
14
10
FC Vaduz
14
-5
11
11
Grasshopper Club Zürich
14
-14
11
12
FC Lausanne-Sport
14
-11
8