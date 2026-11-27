Fünf Auswärtsspiele in Folge muss Lugano hinter sich bringen. Ein echter Härtetest für die Bianconeri. Hier kommt das Lugano-Inside.

Carlo Emanuele Frezza Reporter Fussball

Die News der Woche

Nach der ersten Super-League-Niederlage gegen St. Gallen kassiert Lugano auch auf europäischer Bühne erstmals eine Pleite. Aus Jablonec reisen die Tessiner ohne Punkte im Gepäck nach Hause. Hat sich Mattia Croci-Torti (44) mit seinen sieben Änderungen in der Startelf verzockt? Der Trainer will davon nichts wissen: «Es ist egal, wer spielt. Wir dürfen dem Gegner keine Geschenke machen. Und genau das haben wir gegen Jablonec getan. Solche Dinge dürfen nicht passieren», stellt er klar.

Die grosse Frage

Sind die beiden Niederlagen aus den letzten drei Spielen erste Ermüdungserscheinungen? Auf den ersten Blick könnte man das meinen. Schliesslich blieb Lugano in beiden Partien ohne eigenen Treffer. Allerdings muss insbesondere die Pleite gegen St. Gallen aufgrund des frühen Platzverweises gesondert betrachtet werden.

Gesagt ist gesagt

«Fünf Auswärtspartien in Folge sind schwierig – für jedes Team», sagt Croci-Torti. Tatsächlich stehen den Bianconeri reisereiche Wochen bevor. Nach Jablonec warten Auswärtsspiele in Luzern (Super League), St. Gallen (Cup), Zürich (Super League) und Kopenhagen (Conference League). Die kommenden Tage werden damit nicht nur aufgrund der hohen Spielbelastung, sondern auch wegen der vielen Reisestrapazen zu einem echten Härtetest.

Die Blick-Prognose

In den letzten acht Duellen mit Luzern erzielte Lugano im Schnitt beeindruckende 2,75 Tore pro Spiel. Und da die Zentralschweizer nicht gerade für ihre defensive Stabilität bekannt sind, dürfen sich die Fans am Sonntag auf ein torreiches Duell freuen.

Mögliche Aufstellung

Von Ballmoos; Papadopoulos, Mai, Marques; Zanotti, Bislimi, Grgic, Cimignani; Dos Santos, Moncada; Behrens.

Und wie würdest du aufstellen?

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Wer fehlt?

Albian Ajeti fehlt gesperrt. Der Stürmer sitzt in Luzern das zweite und letzte Spiel seiner Sperre ab.

Die Klassenbesten

Der Blick-Notenschnitt nach 14 Runden:

Beckham Castro 4,8 Grgić 4,5 Bislimi 4,4

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Der Schiedsrichter

Die Schiedsrichteransetzung ist noch nicht veröffentlicht.

Der Gegner

Luzern hat beim 2:0 in Basel eine Serie von vier sieglosen Ligaspielen beendet. Diesen Schwung möchten Udo Portmann und seine Mannschaft auch ins Heimspiel gegen Lugano mitnehmen. Für Punkte gegen den Leader muss aber noch an der Chancenverwertung gearbeitet werden. Hier gehts zum Luzern-Inside.

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15. Runde

Sa., GC – Basel, 18.00 Uhr

Sa., Vaduz – Zürich, 18.00 Uhr

Sa., Servette – Lausanne, 20.30 Uhr

So., Luzern – Lugano, 14.00 Uhr

So., Sion – YB, 16.30 Uhr

So., Thun – St. Gallen, 16.30 Uhr

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