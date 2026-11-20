Trotz des schlechtesten Punkteschnitts eines FCL-Trainers seit 13 Jahren will Coach Udo Portmann nichts von einer Krise wissen. Hier kommt das Luzern-Inside.

Stefan Kreis Reporter Fussball

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Die FCL-Rumpftruppe. Phasenweise waren während der Nati-Pause bloss zehn bis zwölf Spieler im FCL-Training. Weil man mit Andrejs Ciganiks (Lettland), Oscar Kabwit (U23 vom Kongo), Daniel Mikolajewski (U21 von Polen), Simon Simoni (U21 von Albanien), Demir Xhemalija (U21 vom Kosovo) und Erblin Sadikaj (U19 Schweiz) sechs Spieler abstellen musste. Mit Mio Zimmermann, Sandro Wyss, Faveurdi Bongeli und Leonardo Bertone fehlten weitere Spieler verletzt oder angeschlagen. «Nicht einfach» sei es unter solchen Bedingungen zu trainieren, sagt Coach Udo Portmann. Positiv sei aber, dass auch jene Spieler in den Vordergrund treten können, die sonst bloss eine Nebenrolle innehätten.

Die grosse Frage

Wie stoppen die Luzerner Xherdan Shaqiri? Nur gegen Sion hat der Basler Zauberwürfel in seiner Karriere noch öfter gespielt als gegen den FCL. Am Sonntag trifft der 35-Jährige zum insgesamt 20. Mal auf die Innerschweizer. An zehn Toren war Shaqiri bislang direkt beteiligt und ging bloss viermal als Verlierer vom Feld. Bei seinem bislang letzten Auftritt erzielte er beim 4:2-Sieg zwei Tore und holte einen Assist, auch am Sonntag ist wieder mit Geistesblitzen des Fussballkünstlers zu rechnen. Vor allem bei den Standards ist Shaqs linker Fuss eine Waffe, die Luzerner hingegen sehen bei stehenden Bällen bislang alles andere als gut aus. «Wir müssen die unnötigen Fouls verhindern, damit es erst gar nicht dazu kommt», sagt Portmann zu diesem Thema. Wohl wissend, dass dies kaum zu verhindern sein wird.

Gesagt ist gesagt

«Krise? 0,0!» FCL-Coach Udo Portmann auf die Frage, ob er angesichts der bislang enttäuschenden Resultate von einer Krise sprechen würde. Bloss einen Punkt pro Spiel hat der 49-Jährige in seinen bislang 13 Super-League-Auftritten geholt, so schlecht war seit Ryszard Komornicki vor 13 Jahren kein anderer FCL-Trainer mehr. Von Druck aber will Portmann trotz kritischer Stimmen nichts wissen: «Ich verspüre bloss jenen Druck, den ich mir selber mache.»

Die Blick-Prognose

98 Prozent aller Mannschaften in 300 untersuchten Fussball-Ligen dieses Planeten lassen weniger Chancen zu als der FC Luzern in dieser Saison. Heisst: Eine Nullnummer ist im Joggeli nicht zu erwarten. Stattdessen spricht viel für einen Sieg des FC Basel. Die haben sich zu Hause bislang zwar noch überhaupt nicht mit Ruhm bekleckert und liegen in der Heimtabelle auf dem drittletzten Platz. Noch schlechter aber sind die Luzerner auswärts: bloss drei Punkte in sechs Spielen und kein einziger Sieg. «Wir haben auswärts noch zu viel Respekt», sagt Portmann zu diesem Thema. Ob man diesen am Sonntag ablegen wird?

Mögliche Aufstellung

Letica; Dorn, Lüthi, M. Freimann, Fernandes; Winkler, Owusu; Kabwit, Di Giusto, Ciganiks; Mikolajewski.

Wer fehlt?

Zimmermann, Bongeli, Wyss (alle verletzt). Bertone (fraglich).

Die Klassenbesten

Der Blick-Notenschnitt nach 13 Runden:

Letica 4,2 Mikolajewski 3,9 Ciganiks 3,9

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Der Schiedsrichter

Die Schiedsrichteransetzung ist im SFL-Matchcenter noch nicht veröffentlicht.

Der Gegner

Basel steckt fest: Aus den letzten neun Ligaspielen holte der FCB nur einen Sieg, zu Hause gab es in dieser Saison erst vier Punkte. Es gibt aber auch Spieler, die in Fahrt sind. Ein Beispiel: Der Slowene Zan Celar. Beim 3:3 in Thun traf er doppelt. Hier gehts zum Basel-Inside.

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14. Runde

Sa., Lugano – GC, 18.00 Uhr

Sa., YB – Thun, 18.00 Uhr

Sa., Sion – Servette, 20.30 Uhr

So., Zürich – St. Gallen, 14.00 Uhr

So., Basel – Luzern, 16.30 Uhr

So., Lausanne – Vaduz, 16.30 Uhr

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