Ein Derby mit Zündstoff beim Nachholspiel der 4. Runde: Servette trifft am Mittwochabend im Wallis auf den FC Sion (19 Uhr). Zündstoff hat auch die Personalsituation bei den Genfern. Im Fokus: Neuzugang Morandi.

1/5 Spielt er sich wieder ins Team rein? Giotto Morandi hatte in Genf zuletzt nicht das Matchtrikot an. Foto: IMAGO/Sports Press Photo

Darum gehts Unter Gourvennec hat Morandi einen schweren Stand – die Facts

So lange ist Servette gegen Sion ungeschlagen

Tim Guillemin, Simon Strimer

Die aktuelle Lage

Servette hat in dieser Saison immer noch kein Spiel in der Super League gewonnen! Die beiden Auswärtsreisen in den nächsten drei Tagen, am Mittwoch in Sion und am Samstag in Yverdon im Cup, sind wegweisend. Jocelyn Gourvennec, seit Mitte August im Amt, lässt Servette deutlich besser spielen als Thomas Häberli (der in Genf weder wegen seines Spielstils noch wegen seiner Kommunikation vermisst wird) und könnte mit zwei guten Ergebnissen bis Samstag in Genf richtig ankommen.

Die grosse Frage

Was ist mit Giotto Morandi (26) los? Der Tessiner Flügelspieler reiste am Samstag mit nach Zürich (1:2 beim FCZ), landete im Letzigrund aber nur auf der Tribüne, wie auch Tiemoko Ouattara (20). Der ehemalige GC-Spieler Morandi wurde noch von Ex-Sportchef René Weiler verpflichtet, der nun Trainer in Amerika ist. Seit Saisonstart spielt Morandi enttäuschend, befindet sich nun in einem Kader, das von einem Sportchef zusammengestellt wurde, der nicht mehr da ist – und von einem Trainer, der ihn nicht gut kennt. Eine komplizierte Situation.

Gesagt ist gesagt

«Wenn ich mit meinen Spielern spreche, spreche ich aus meinem Herzen. Ich sage ihnen direkt meine Meinung, was mich aber nicht daran hindert, sie zu mögen und ihre Leistung wertzuschätzen. Aber die Wahrheit ist: Der Wettbewerb erlaubt das, was bei uns aktuell passiert, nicht. Unsere Fehler kommen teuer zu stehen.» – Trainer Jocelyn Gourvennec, der in Frankreich als Spieler einst eine filigrane Nummer 10 war, sich aber auch von der harten Seite zeigen kann.

Mögliche Aufstellung

Mall; Srdanovic, Bronn, Rouiller, Severin, Njoh; Cognat, Fomba; Stevanovic, Ayé, Varela.

Wer fehlt?

Alle scheinen einsatzbereit zu sein, nachdem sich die zuletzt verletzten Yoan Severin und Loun Srdanovic wieder zurückgemeldet haben.

Neben dem Platz

Die Rhone-Derbys zwischen Sion und Servette sind immer aufgeladen. Die Fans beider Lager provozieren sich mit Transparenten gegenseitig. Die Genfer nehmen dabei gerne die Familie Constantin aufs Korn. Das könnte auch diesmal der Fall sein, insbesondere angesichts der brisanten Entscheidung von Christian Constantin, seine Mannschaft innert weniger Monate gleich zweimal nach Russland zu schicken, um gegen Zenit St. Petersburg zu spielen.

Hast du gewusst, dass …

… Servette seit neun Spielen gegen den Rivalen Sion ungeschlagen ist? Torverhältnis in diesen neun Spielen: 21:12.

Aufgepasst auf

Florian Ayé (28). Gelingt dem Servette-Stürmer endlich das erste Liga-Tor? Die Vorzeichen sind vielversprechend. Nur ein anderer Spieler mit regelmässiger Einsatzzeit in der Super League feuert mehr Schüsse pro 90 Minuten ab. Bei Ayé sind es 4,8. Bei St. Gallens Balde sind es 6,1.

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 6 Runden (eine davon noch ausstehend):

Srdanovic 4,3 (3 Bewertungen) Cognat 4,0 (5) Mall 4,0 (3)

Hier gehts zu allen Genfer Noten.

Der Schiedsrichter

Luca Cibelli.

Der Gegner

Sion brennt auf das Derby. «Ich habe die Aggressivität gemocht», sagt Sion-Coach Didier Tholot über den letzten Auftritt. Sein Team will bis auf elf Punkte von Servette davonziehen. Wie es im Wallis vor dem Duell tönt? Hier erscheint das Sion-Inside.

Nachholspiele, 4. Runde

Mi., Sion – Servette, 19 Uhr

Mi., Lugano – Lausanne, 19 Uhr