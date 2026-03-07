Die Zahlen belegen, wie stark Kastriot Imeri in Thun aufblüht. Nun trifft der Thuner Mittelfeldspieler am Sonntag zum dritten Mal auf seinen eigenen Arbeitgeber YB (16.30 Uhr). Rackert im Sturm wieder ein «Büffel»? Das Thuner Derby-Inside.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Imeri schon bei gleichen Werte wie nach drei Jahren YB

Präsident nennt Stürmer «Büffel» – glänzt Labeau erneut?

So viele Siege braucht Thun noch für die Mathematiker War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Simon Strimer Reporter & Redaktor Sport

Die News der Woche

Kastriot Imeri (25) blüht unaufhörlich auf. Nach 22 Ligaspielen in Thun hat er mit 6 Toren und 6 Assists schon gleich viele Skorerpunkte auf dem Konto wie in drei Jahren und 60 Ligaspielen beim Besitzerklub YB! Der offensive Mittelfeldspieler hat im Spitzenkampf am Donnerstag (2:2 gegen St. Gallen) einmal mehr ein gutes Spiel gezeigt. Er behauptet sich in den Zweikämpfen, zeigt seine Übersicht, strahlt Torgefahr aus. Zur Erinnerung: Imeri ist von YB an Thun ausgeliehen, die Berner Oberländer haben eine Kaufoption.

Imeris tiefer Einblick Interview «Wollte alles hinschmeissen» Kastriot Imeri packt über dunkle Zeit in Bern aus

Die grosse Frage

In welchem Fall hat Thun den Meistertitel in den eigenen Händen? Stand jetzt auf jeden Fall, wenn die Berner Oberländer aus den verbleibenden zehn Spielen noch sechs gewinnen. Gewinnt Verfolger St. Gallen das frühe Sonntagnachmittagspiel gegen Basel nicht, würde Thun nur noch fünf Siege brauchen. Dann wäre der Meistertitel mathematisch fix im Berner Oberland.

Gesagt ist gesagt

«Ich könnte schon an den Juni denken. Aber was bringt mir das? Es ist so eine schöne Reise, die das Team macht. Ich will das geniessen. Täglich. Wieso sollte ich mit dem Taschenrechner dastehen und immer sagen, wie viele Punkte noch fehlen. Es wäre schade, wenn wir uns erst freuen, wenn es entschieden ist.» – Das antwortete Trainer Mauro Lustrinelli (50) auf die Frage von Blick, wie er die Meistersituation nach dem Remis im Spitzenkampf nun einschätze.

Mögliche Aufstellung

Steffen; Fehr, Montolio, Bürki, Heule; Bertone, Käit; Imeri, Matoshi; Labeau, Rastoder.

Wer fehlt?

Bamert (gesperrt). Ziswiler (verletzt).

Neben dem Platz

Die langjährigen YB-Spieler Christian Fassnacht (32) und Sandro Lauper (29) haben immer noch eine spezielle Verbindung zu Thun, wo beide einst spielten. Thun-Präsident Andres Gerber hat im Video für Blick vor dem letzten Derby im Januar darüber gesprochen.

1:36 «Er schrieb ein schönes SMS»: Thun-Präsident lobt seine Ex-Spieler Fassnacht und Lauper

Hast du gewusst, dass...

... sowohl Thun als auch YB fast immer alle fünf Auswechslungen nutzen? Beide stehen bei durchschnittlich 4,96 Einwechslungen in dieser Saison. Liga-Höchstwert.

Aufgepasst auf

Klub-Präsident Andres Gerber nennt ihn «Büffel»: Brighton Labeau (30) macht aktuell mit seiner Arbeitseinstellung auf sich aufmerksam. Er ist beim Spitzenkampf gegen St. Gallen am Donnerstag in 23 Zweikämpfe und 14 Laufduelle gestiegen – absolute Bestwerte seines Teams. Aber Achtung: Der Stürmer spürt gleichzeitig den Atem von Goalgetter Ibayi im Nacken.

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 28 Runden:

Bertone 4,7 Montolio 4,6 Rastoder 4,5

Hier gehts zu allen Thuner Noten.

Der Schiedsrichter

Sandro Schärer.

Der Gegner

Gegen YB im Wankdorf? Da hat Thun im Herbst trotz Führung den Kürzeren gezogen. Wie ist der Kantonsrivale drauf nach zwei Siegen in Serie? Hier erscheint das YB-Inside.

29 Runde

Sa., Servette - FCZ, 18 Uhr

Sa., Sion - Winterthur, 18 Uhr

Sa., Lugano - Luzern, 20.30 Uhr

So., St. Gallen - Basel, 14 Uhr

So., GC - Lausanne, 16.30 Uhr

So., YB - Thun, 16.30 Uhr