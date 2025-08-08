DE
FR
Abonnieren

Abo und Free-TV
So siehst du alle Super-League-Spiele

Seit dem 25. Juli liefert die Super League wieder attraktiven Fussball. Wer nicht im Stadion dabei sein kann, benötigt ein Abo oder kann einmal pro Woche im Free-TV ein Spiel sehen. So siehst du alle Super-League-Spiele der Saison 2025/26.
Publiziert: 09:01 Uhr
|
Aktualisiert: vor 51 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/4
Am 25. Juli eröffneten der FCZ und Sion die neue Super-League-Saison. Um jedes Spiel zu sehen, wird ein Abo benötigt.
Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts

  • Für alle Spiele braucht man ein kostenpflichtiges Abo
  • Eine Partie pro Woche wird im Free-TV gezeigt
  • Volle Ladung Super-League gibts bei Blick
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
Alexander_Hornstein_SEO Specialist_RMS.png
Alexander HornsteinSEO-Redaktor

Während Fans der Top-5-Ligen noch auf den Startschuss in die neue Saison warten, befinden sich die zwölf Teams aus der Super League bereits seit Ende Juli im Meisterschaftsbetrieb. Um kein Spiel der Kampagne 2025/26 zu verpassen, gibts nebst dem Stadionbesuch zwei Optionen.

Wer alle Partien der neuen Super-League-Saison sehen möchte, kommt um ein Abo nicht herum. Blue hält auch dieses Jahr exklusiv die Rechte an der Super League und verkauft das dazugehörige Abo für 34.90 Franken im Monat. Daneben sicherte sich die SRG ein Spiel pro Woche, das frei empfangbar ist.

Im Normalfall handelt es sich dabei um die Partie vom Samstagabend um 20.30 Uhr. Da die SFL bislang nur die Spiele für die ersten zehn Runden angesetzt hat, sind bislang folgende Begegnungen im Free-TV bestätigt:

  • 26. Juli, 20.30 Uhr: BSC Young Boys – Servette FC (3:1)
  • 2. August, 20.30 Uhr: FC Basel – Grasshopper Club Zürich (2:1)
  • 6. August, 20.30 Uhr: FC Basel – BSC Young Boys (4:1)
  • 9. August, 20.30 Uhr: FC Luzern – FC Thun
  • 30. August, 20.30 Uhr: FC Sion – FC Basel
  • 13. September, 20.30 Uhr: FC St. Gallen – FC Lugano
  • 4. Oktober, 20.30 Uhr: Grasshopper Club Zürich – FC Zürich
  • 18. Oktober, 20.30 Uhr: FC Lugano – FC Zürich
  • 25. Oktober, 20.30 Uhr: FC St. Gallen – Grasshopper Club Zürich
Mehr zur Super League
Winterthurs Schützenwiese platzt aus allen Nähten
Ausbauplan steht bereits
Winterthurs Schützenwiese platzt aus allen Nähten
Schiri-Boss: «Das hätte nicht passieren dürfen»
Mit Video
YB wütet nach VAR-Flop
Schiri-Boss: «Das hätte nicht passieren dürfen»
FCZ zeigt SVP-Nationalrat Matter an!
Mit Video
Diskriminierungs-Vorwurf
FCZ zeigt SVP-Nationalrat Matter an!
Wer ist eigentlich dieser Zach?
Tellerwäscher-Story
Juwel vor Millionentransfer – wer ist dieser Zachary Athekame?

Am Wochenende des 16./17. Augusts ruht der Meisterschaftsbetrieb aufgrund der 1. Cuprunde. Eine Woche später gibts kein Spiel im Free-TV, da die Partie zwischen dem FCB und YB auf den 6. August vorgezogen wurde. Dies, weil beide Mannschaften in der Woche vor und nach dem eigentlichen Termin vom 23./24. August an Europacup-Playoffrunden teilnehmen und von einer entsprechenden Möglichkeit auf Spielverschiebung Gebrauch machten.

Anfang September finden aufgrund der 1. Länderspielpause der Saison keine Ligaspiele statt. Die 7. Runde vom 27./28. September wurde zudem noch nicht terminiert, um flexibel auf die europäischen Spieltage der Super-League-Teams reagieren zu können. 

Volle Ladung Super League bei Blick

Ob mit oder ohne Abo: Am besten versorgt bist du in jedem Fall bei Blick. Nur hier findest du alle Highlights, Resultate und spannende Hintergründe des jeweiligen Spieltags. Und dank des Features «Follow My Team» verpasst du garantiert keine News deiner Lieblingsmannschaft. 

Das erwartet dich, wenn du deinem Lieblingsklub folgst
1:06
Neue Welt für Fans:Das erwartet dich, wenn du deinem Lieblingsklub folgst
Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Sion
FC Sion
2
5
6
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
2
4
6
3
FC Basel
FC Basel
3
3
6
4
FC Thun
FC Thun
2
2
6
5
FC Luzern
FC Luzern
2
1
4
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
3
-1
4
7
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
2
0
3
8
FC Winterthur
FC Winterthur
2
-1
1
8
FC Zürich
FC Zürich
2
-1
1
10
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
2
-2
0
11
Servette FC
Servette FC
2
-5
0
12
FC Lugano
FC Lugano
2
-5
0
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
In diesem Artikel erwähnt
BSC Young Boys
BSC Young Boys
FC Winterthur
FC Winterthur
Servette FC
Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
FC Zürich
FC Zürich
FC St. Gallen
FC St. Gallen
FC Basel
FC Basel
FC Sion
FC Sion
Super League
Super League
FC Lugano
FC Lugano
FC Luzern
FC Luzern
FC Thun
FC Thun
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
Was sagst du dazu?
In diesem Artikel erwähnt
BSC Young Boys
BSC Young Boys
FC Winterthur
FC Winterthur
Servette FC
Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
FC Zürich
FC Zürich
FC St. Gallen
FC St. Gallen
FC Basel
FC Basel
FC Sion
FC Sion
Super League
Super League
FC Lugano
FC Lugano
FC Luzern
FC Luzern
FC Thun
FC Thun
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich