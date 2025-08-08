Seit dem 25. Juli liefert die Super League wieder attraktiven Fussball. Wer nicht im Stadion dabei sein kann, benötigt ein Abo oder kann einmal pro Woche im Free-TV ein Spiel sehen. So siehst du alle Super-League-Spiele der Saison 2025/26.

Während Fans der Top-5-Ligen noch auf den Startschuss in die neue Saison warten, befinden sich die zwölf Teams aus der Super League bereits seit Ende Juli im Meisterschaftsbetrieb. Um kein Spiel der Kampagne 2025/26 zu verpassen, gibts nebst dem Stadionbesuch zwei Optionen.

Wer alle Partien der neuen Super-League-Saison sehen möchte, kommt um ein Abo nicht herum. Blue hält auch dieses Jahr exklusiv die Rechte an der Super League und verkauft das dazugehörige Abo für 34.90 Franken im Monat. Daneben sicherte sich die SRG ein Spiel pro Woche, das frei empfangbar ist.

Im Normalfall handelt es sich dabei um die Partie vom Samstagabend um 20.30 Uhr. Da die SFL bislang nur die Spiele für die ersten zehn Runden angesetzt hat, sind bislang folgende Begegnungen im Free-TV bestätigt:

26. Juli, 20.30 Uhr: BSC Young Boys – Servette FC (3:1)

2. August, 20.30 Uhr: FC Basel – Grasshopper Club Zürich (2:1)

6. August, 20.30 Uhr: FC Basel – BSC Young Boys (4:1)

9. August, 20.30 Uhr: FC Luzern – FC Thun

30. August, 20.30 Uhr: FC Sion – FC Basel

13. September, 20.30 Uhr: FC St. Gallen – FC Lugano

4. Oktober, 20.30 Uhr: Grasshopper Club Zürich – FC Zürich

18. Oktober, 20.30 Uhr: FC Lugano – FC Zürich

25. Oktober, 20.30 Uhr: FC St. Gallen – Grasshopper Club Zürich

Am Wochenende des 16./17. Augusts ruht der Meisterschaftsbetrieb aufgrund der 1. Cuprunde. Eine Woche später gibts kein Spiel im Free-TV, da die Partie zwischen dem FCB und YB auf den 6. August vorgezogen wurde. Dies, weil beide Mannschaften in der Woche vor und nach dem eigentlichen Termin vom 23./24. August an Europacup-Playoffrunden teilnehmen und von einer entsprechenden Möglichkeit auf Spielverschiebung Gebrauch machten.

Anfang September finden aufgrund der 1. Länderspielpause der Saison keine Ligaspiele statt. Die 7. Runde vom 27./28. September wurde zudem noch nicht terminiert, um flexibel auf die europäischen Spieltage der Super-League-Teams reagieren zu können.

