Kurz vor dem EM-Final vom kommenden Sonntag startet bereits am Freitag die Super League in die Saison 2025/26. Schon anfangs September wird die Meisterschaft wegen Länderspielen ein erstes Mal unterbrochen. Alle Eckdaten zur neuen Saison.

Darum gehts Super League Saison 2025/26 umfasst 38 Spieltage

Winterpause dauert vom 21. Dezember 2025 bis 17. Januar 2026

Ab diesem Freitag rollt in der Super League wieder der Ball und sorgt wie die Frauen-EM für Emotionen und Spektakel. Auch dieses Jahr umfasst die Meisterschaft 38 Spieltage, von denen die letzten fünf in Championship und Relegation Group gespielt werden. Bis zur Tabellenteilung im April stehen Nati-Pausen, ein Transferfenster und eine Winterpause an.

Vier Länderspielpausen, die erste bereits anfangs September

Nach der Klub-WM findet in rund einem Jahr bereits das nächste Turnier in den USA (und Kanada und Mexiko) statt. Ab dem 11. Juni geht in Nordamerika die WM 2026 über die Bühne, wodurch in den kommenden Monaten WM-Quali-Spiele ausgetragen werden. Die erste Länderspielpause findet vom 1.–9. September statt, die Nati trifft dabei auf den Kosovo und Slowenien (5. und 8. September).

Insgesamt wird die Meisterschaft viermal für Länderspiele unterbrochen. Auf die erste Pause im September folgt erneut eine anfangs Oktober (6.–14.) sowie Mitte November (10.–18.). Im neuen Jahr ruht der Ligabetrieb vom 23.–31. März.

Die wichtigsten Eckdaten zur Super-League-Saison 2025/26 Auftakt: 27. Juli

1. Länderspielpause: 1.–9. September

2. Länderspielpause: 6.–14. Oktober

3. Länderspielpause: 10.–18. November

Winterpause: 21. Dezember–17. Januar

Transferfenster: 15. Januar–15. Februar

4. Länderspielpause: 23.–31. März

Tabellenteilung: 12. April

Letzter Spieltag: 17. Mai

Kurze Winterpause und vierwöchiges Transferfenster

Gespielt wird im laufenden Kalenderjahr bis zum 19. Spieltag vom 21. Dezember. Danach gehen die Teams in eine im Vergleich zum letzten Jahr um eine Woche kürzere Winterpause, die bis zum 17. Januar dauert. Unmittelbar vor Ende der spielfreien Zeit öffnet am 15. Januar das Transferfenster. Sportchefs bleibt dann eine vierwöchige Phase bis zum 15. Februar, um ihr Team mit Neuzugängen zu verstärken oder sich von Spielern zu trennen.

Tabellenteilung in Championship und Relegation Group fünf Wochen vor Saisonende

Apropos Trennung: Der schottische Super-League-Modus, der 2025/26 in sein drittes Jahr geht, umfasst auch heuer wieder eine Unterteilung in Championship und Relegation Group. Wie in den zwei Jahren zuvor geht es für die Teams darum, spätestens nach dem 33. Spieltag vom 12. April unter den ersten sechs Mannschaften zu stehen, um die Championship Group zu erreichen und dadurch Hoffnungen auf Europacupspiele und den Meistertitel aufrechtzuerhalten.

Andernfalls (Plätze 7-12) muss man mit der Relegation Group vorliebnehmen und je nach Tabellensituation gegen die Barrage und den direkten Abstieg kämpfen. Der letzte Spieltag der Saison ist für das Wochenende vom 16./17. Mai geplant. Am 20. und 23. Mai gehen mit der Barrage die letzten offiziellen Partien der Super-League-Saison 2025/26 über die Bühne.

Während der gesamten Saison berichtet Blick umfassend über die Liga, Mannschaften und alle Spiele.