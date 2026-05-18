Nach der enttäuschenden Basler Saison zeigt sich FCB-Captain Xherdan Shaqiri kämpferisch – und schliesst einen eigenen Abgang im Sommer indirekt aus.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Xherdan Shaqiri enttäuscht nach 0:4-Niederlage des FCB gegen Lugano

Mit 29 Scorerpunkten bleibt Shaqiri Basels Topskorer trotz durchwachsener Saison

Shaqiri schliesst Sommer-Abgang aus, will FCB zu Titeln führen

Lucas Werder Reporter Fussball

Es gibt wenig, das Xherdan Shaqiri (34) in seiner langen Karriere noch nicht erlebt hat. Und trotzdem hat auch der FCB-Captain nach dem 0:4 zum Saisonabschluss gegen Lugano Mühe, eine Erklärung für den desolaten Basler Auftritt zu finden. «Ich weiss nur, dass wir nicht FCB-würdig aufgetreten sind. Dann kommt es so raus. Ich bin gerade einfach sehr enttäuscht von diesen Resultaten», so Shaqiri.

Die schwache Basler Saison erklärt er sich mit der fehlenden Konstanz – und mit mangelnder Einstellung. «Auch unsere jungen Spieler müssen lernen, dass es anders laufen kann», sagt Shaqiri. «Ich hoffe, dass wir die richtigen Schlüsse ziehen und nächste Saison wieder anders auftreten.»

Für die sportliche Führung wird es nach dem enttäuschenden fünften Platz und dem Verpassen des europäischen Wettbewerbs einiges zu analysieren geben. Eine Erkenntnis, zu der man relativ schnell kommen dürfte: Der FCB ist nach wie vor abhängig von seinem Captain. In 47 Wettbewerbsspielen hat Shaqiri 29 Skorerpunkte gesammelt. Damit ist er noch immer der unangefochtene Basler Topskorer, auch wenn er nicht an die 43 Torbeteiligungen aus der vergangenen Saison anknüpfen konnte.

Sommer-Abgang ist kein Thema

Zuletzt sorgte Shaqiri unter dem neuen Trainer Stephan Lichtsteiner (42) aber etwas seltener für Glanzlichter als noch unter dessen Vorgänger – auch aufgrund kleinerer Verletzungen. Seit dem Abgang von Ludovic Magnin Ende Januar sind ihm nur noch zwei Tore gelungen. In den letzten fünf Saisonspielen stand Shaqiri nur einmal in der Startelf. Gegen Lugano kommt er erst als Joker ins Spiel.

An einen Abschied aus Basel denkt er trotzdem nicht. «Ich bin einer, der vorausgehen und versuchen wird, den FCB wieder dorthin zu führen, wo er hingehört. Und das ist, um Titel zu spielen», so Shaqiris unmissverständliche Ansage. Damit schiebt der Publikumsliebling Abgangsgerüchten gleich selbst den Riegel. Shaqiri: «Ich habe noch ein Jahr Vertrag. Von dem her ist eigentlich alles geklärt.» Zumindest bis zum kommenden Sommer.

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