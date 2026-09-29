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Nach Pleite gegen Spanien
England profitiert von früher Roten Karte

England holt in der Nations League die ersten Punkte. Die Three Lions schlagen Tschechien in Prag 2:0. Nach dem 2:3 gegen Spanien sorgt ein Platzverweis gegen Pavel Sulc für die Wende.
Publiziert: 29.09.2026 um vor 51 Minuten
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Aktualisiert: 29.09.2026 um vor 45 Minuten
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Thomas Tuchel erlebt in Prag den ersten Nations-League-Sieg mit England.
Foto: AFP
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Joël HahnRedaktor Sport

England meldet sich in der Nations League zurück. Die Three Lions gewinnen in Prag gegen Tschechien 2:0 und holen nach dem 2:3 gegen Spanien die ersten Punkte in Gruppe 3.

Die Mannschaft von Thomas Tuchel tut sich zunächst schwer. England hat zwar viel Ballbesitz, findet gegen das tschechische Abwehrbollwerk aber kaum Lücken. Die Gastgeber verteidigen aggressiv und unterbrechen den englischen Spielfluss immer wieder mit harten Zweikämpfen.

In der 23. Minute kippt die Partie. Pavel Sulc trifft bei einer Grätsche mit offener Sohle die Wade von Elliot Anderson. Nach VAR-Check zeigt der Schiedsrichter dem Tschechen die Rote Karte. England spielt fortan in Überzahl, braucht aber Geduld.

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Der Dosenöffner dank Gordon

Kurz nach der Pause fällt dann die Führung. Alexander-Arnold flankt aus dem rechten Halbfeld an den zweiten Pfosten. Dort steigt Anthony Gordon hoch und drückt den Ball per Kopf zum 1:0 ins Netz.

Tschechien bleibt trotz Unterzahl bemüht, doch England kontrolliert die Partie. In der 69. Minute macht Harry Kane den Deckel drauf. Nach einem Ball im Strafraum reagiert der Captain am schnellsten und schiesst zum 2:0 ein.

Damit feiert Tuchel mit seinem Team den ersten Sieg in dieser Nations-League-Kampagne. England bringt die Führung souverän über die Zeit und rehabilitiert sich nach der Auftaktniederlage gegen Spanien.

UEFA Nations League 26/27 League A Gruppe 1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
2
2
6
2
Belgien
Belgien
2
1
3
3
Italien
Italien
2
1
3
4
Türkei
Türkei
2
-4
0
Playoffs
League A Gruppe 2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Griechenland
Griechenland
2
2
6
2
Niederlande
Niederlande
2
1
4
3
Deutschland
Deutschland
2
-1
1
4
Serbien
Serbien
2
-2
0
Playoffs
League A Gruppe 3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
2
4
6
2
England
England
2
1
3
3
Kroatien
Kroatien
2
-2
3
4
Tschechien
Tschechien
2
-3
0
Playoffs
League A Gruppe 4
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
2
2
6
2
Norwegen
Norwegen
2
0
3
3
Dänemark
Dänemark
2
1
3
4
Wales
Wales
2
-3
0
Playoffs
League B Gruppe 1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
2
6
6
2
Slowenien
Slowenien
2
2
4
3
Schottland
Schottland
2
-3
1
4
Nordmazedonien
Nordmazedonien
2
-5
0
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
League B Gruppe 2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Nordirland
Nordirland
2
1
4
1
Ukraine
Ukraine
2
1
4
3
Georgien
Georgien
2
-1
1
3
Ungarn
Ungarn
2
-1
1
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
League B Gruppe 3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Österreich
Österreich
2
4
6
2
Kosovo
Kosovo
2
-1
3
3
Irland
Irland
2
2
3
4
Israel
Israel
2
-5
0
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
League B Gruppe 4
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweden
Schweden
2
3
6
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
2
2
4
3
Polen
Polen
2
-2
1
4
Rumänien
Rumänien
2
-3
0
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
League C Gruppe 1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Albanien
Albanien
2
5
6
2
Finnland
Finnland
2
7
4
3
Belarus
Belarus
2
-2
1
4
San Marino
San Marino
2
-10
0
Aufstieg
Aufstiegsspiele
League C Gruppe 2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Montenegro
Montenegro
2
2
6
2
Armenien
Armenien
2
1
3
3
Zypern
Zypern
2
-1
1
4
Lettland
Lettland
2
-2
1
Aufstieg
Aufstiegsspiele
League C Gruppe 3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Slowakei
Slowakei
2
3
6
2
Färöer
Färöer
2
0
2
3
Kasachstan
Kasachstan
2
-1
1
4
Moldawien
Moldawien
2
-2
1
Aufstieg
Aufstiegsspiele
League C Gruppe 4
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Island
Island
2
3
4
2
Luxemburg
Luxemburg
2
-2
3
3
Estland
Estland
2
0
2
4
Bulgarien
Bulgarien
2
-1
1
Aufstieg
Aufstiegsspiele
League D Gruppe 1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Malta
Malta
1
1
3
2
Gibraltar
Gibraltar
1
0
1
3
Andorra
Andorra
2
-1
1
League D Gruppe 2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Litauen
Litauen
2
2
4
2
Aserbaidschan
Aserbaidschan
1
0
1
3
Liechtenstein
Liechtenstein
1
-2
0
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Tschechien
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        England