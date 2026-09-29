England holt in der Nations League die ersten Punkte. Die Three Lions schlagen Tschechien in Prag 2:0. Nach dem 2:3 gegen Spanien sorgt ein Platzverweis gegen Pavel Sulc für die Wende.

Joël Hahn Redaktor Sport

England meldet sich in der Nations League zurück. Die Three Lions gewinnen in Prag gegen Tschechien 2:0 und holen nach dem 2:3 gegen Spanien die ersten Punkte in Gruppe 3.

Die Mannschaft von Thomas Tuchel tut sich zunächst schwer. England hat zwar viel Ballbesitz, findet gegen das tschechische Abwehrbollwerk aber kaum Lücken. Die Gastgeber verteidigen aggressiv und unterbrechen den englischen Spielfluss immer wieder mit harten Zweikämpfen.

In der 23. Minute kippt die Partie. Pavel Sulc trifft bei einer Grätsche mit offener Sohle die Wade von Elliot Anderson. Nach VAR-Check zeigt der Schiedsrichter dem Tschechen die Rote Karte. England spielt fortan in Überzahl, braucht aber Geduld.

Der Dosenöffner dank Gordon

Kurz nach der Pause fällt dann die Führung. Alexander-Arnold flankt aus dem rechten Halbfeld an den zweiten Pfosten. Dort steigt Anthony Gordon hoch und drückt den Ball per Kopf zum 1:0 ins Netz.

Tschechien bleibt trotz Unterzahl bemüht, doch England kontrolliert die Partie. In der 69. Minute macht Harry Kane den Deckel drauf. Nach einem Ball im Strafraum reagiert der Captain am schnellsten und schiesst zum 2:0 ein.

Damit feiert Tuchel mit seinem Team den ersten Sieg in dieser Nations-League-Kampagne. England bringt die Führung souverän über die Zeit und rehabilitiert sich nach der Auftaktniederlage gegen Spanien.