Roberto Mancini feiert bei seiner Rückkehr auf die italienische Trainerbank den ersten Sieg. Nach dem 0:2 gegen Belgien schlägt die Squadra Azzurra die Türkei in Bursa souverän 4:1.

Joël Hahn Redaktor Sport

Italien verhindert nach dem Fehlstart in die Nations League die nächste Krise. Die Squadra Azzurra gewinnt in Bursa gegen die Türkei 4:1 und feiert damit den ersten Sieg unter Rückkehrer Roberto Mancini. Nach dem 0:2 gegen Belgien zeigt Italien eine starke Reaktion.

Die Azzurri legen furios los. Nach einem Eckball rutscht der Ball durch die türkische Defensive, Alessandro Bastoni reagiert am schnellsten und grätscht das Leder zur Führung ins Tor. Nach 22 Minuten kombinieren sich die Italiener sehenswert durch die türkischen Reihen. Kayodes Schuss kann Bayindir nur abprallen lassen, Davide Frattesi staubt zum 2:0 ab.

Italien lässt sich nicht stoppen

Wenig später erhöht Kayode nach einer weiteren starken Kombination auf 3:0. Der Rechtsverteidiger bleibt vor Bayindir cool und schiebt den Ball flach ins Eck. Die Türkei findet kaum ein Mittel gegen das Kombinationsspiel der Gäste.

Nach der Pause kommen die Hausherren allerdings fulminant aus der Kabine. Nur zwei Minuten sind gespielt, als Baris Yilmaz nach einer flachen Hereingabe von Oguz Aydin aus sechs Metern zum 1:3 einschiebt.

Italien antwortet umgehend. Bayindir spielt einen Fehlpass, Tonali trifft mit seinem Schlenzer den Pfosten. Den Abpraller köpft Francesco Pio Esposito aus zehn Metern zum 4:1 ins Netz. Es ist sein vierter Treffer im Nationaltrikot.

Die Türkei gibt sich nicht auf und Yilmaz trifft später erneut, doch wegen einer passiven Abseitsstellung zählt der Treffer nicht. Italien kontrolliert die Partie anschliessend und kommt mit seinem starken Kombinationsspiel immer wieder zu Chancen. Mancini feiert damit bei seiner Rückkehr den ersten Sieg. Nach dem Fehlstart gegen Belgien meldet sich Italien eindrücklich zurück.

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