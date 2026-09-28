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Starke Reaktion nach Fehlstart
Italien überrollt Türkei – erster Sieg unter Mancini

Roberto Mancini feiert bei seiner Rückkehr auf die italienische Trainerbank den ersten Sieg. Nach dem 0:2 gegen Belgien schlägt die Squadra Azzurra die Türkei in Bursa souverän 4:1.
Publiziert: 20:51 Uhr
|
Aktualisiert: 22:37 Uhr
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Joël HahnRedaktor Sport
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Tonali und Italien lassen die Türkei von Beginn an kaum zur Ruhe kommen.
Foto: keystone-sda.ch

Italien verhindert nach dem Fehlstart in die Nations League die nächste Krise. Die Squadra Azzurra gewinnt in Bursa gegen die Türkei 4:1 und feiert damit den ersten Sieg unter Rückkehrer Roberto Mancini. Nach dem 0:2 gegen Belgien zeigt Italien eine starke Reaktion.

Die Azzurri legen furios los. Nach einem Eckball rutscht der Ball durch die türkische Defensive, Alessandro Bastoni reagiert am schnellsten und grätscht das Leder zur Führung ins Tor. Nach 22 Minuten kombinieren sich die Italiener sehenswert durch die türkischen Reihen. Kayodes Schuss kann Bayindir nur abprallen lassen, Davide Frattesi staubt zum 2:0 ab.

Italien lässt sich nicht stoppen

Wenig später erhöht Kayode nach einer weiteren starken Kombination auf 3:0. Der Rechtsverteidiger bleibt vor Bayindir cool und schiebt den Ball flach ins Eck. Die Türkei findet kaum ein Mittel gegen das Kombinationsspiel der Gäste.

Nach der Pause kommen die Hausherren allerdings fulminant aus der Kabine. Nur zwei Minuten sind gespielt, als Baris Yilmaz nach einer flachen Hereingabe von Oguz Aydin aus sechs Metern zum 1:3 einschiebt.

Italien antwortet umgehend. Bayindir spielt einen Fehlpass, Tonali trifft mit seinem Schlenzer den Pfosten. Den Abpraller köpft Francesco Pio Esposito aus zehn Metern zum 4:1 ins Netz. Es ist sein vierter Treffer im Nationaltrikot.

Die Türkei gibt sich nicht auf und Yilmaz trifft später erneut, doch wegen einer passiven Abseitsstellung zählt der Treffer nicht. Italien kontrolliert die Partie anschliessend und kommt mit seinem starken Kombinationsspiel immer wieder zu Chancen. Mancini feiert damit bei seiner Rückkehr den ersten Sieg. Nach dem Fehlstart gegen Belgien meldet sich Italien eindrücklich zurück.

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UEFA Nations League 26/27 League A Gruppe 1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
2
2
6
2
Belgien
Belgien
2
1
3
3
Italien
Italien
2
1
3
4
Türkei
Türkei
2
-4
0
Playoffs
League A Gruppe 2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Griechenland
Griechenland
2
2
6
2
Niederlande
Niederlande
2
1
4
3
Deutschland
Deutschland
2
-1
1
4
Serbien
Serbien
2
-2
0
Playoffs
League A Gruppe 3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
1
1
3
2
Kroatien
Kroatien
1
1
3
3
England
England
1
-1
0
4
Tschechien
Tschechien
1
-1
0
Playoffs
League A Gruppe 4
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
2
2
6
2
Norwegen
Norwegen
2
0
3
3
Dänemark
Dänemark
2
1
3
4
Wales
Wales
2
-3
0
Playoffs
League B Gruppe 1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
1
3
3
2
Schottland
Schottland
1
0
1
2
Slowenien
Slowenien
1
0
1
4
Nordmazedonien
Nordmazedonien
1
-3
0
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
League B Gruppe 2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Nordirland
Nordirland
2
1
4
1
Ukraine
Ukraine
2
1
4
3
Georgien
Georgien
2
-1
1
3
Ungarn
Ungarn
2
-1
1
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
League B Gruppe 3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Österreich
Österreich
2
4
6
2
Kosovo
Kosovo
2
-1
3
3
Irland
Irland
2
2
3
4
Israel
Israel
2
-5
0
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
League B Gruppe 4
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweden
Schweden
2
3
6
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
2
2
4
3
Polen
Polen
2
-2
1
4
Rumänien
Rumänien
2
-3
0
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
League C Gruppe 1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Finnland
Finnland
1
7
3
2
Albanien
Albanien
1
2
3
3
Belarus
Belarus
1
-2
0
4
San Marino
San Marino
1
-7
0
Aufstieg
Aufstiegsspiele
League C Gruppe 2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Montenegro
Montenegro
2
2
6
2
Armenien
Armenien
2
1
3
3
Zypern
Zypern
2
-1
1
4
Lettland
Lettland
2
-2
1
Aufstieg
Aufstiegsspiele
League C Gruppe 3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Slowakei
Slowakei
1
2
3
2
Färöer
Färöer
1
0
1
2
Kasachstan
Kasachstan
1
0
1
4
Moldawien
Moldawien
1
-2
0
Aufstieg
Aufstiegsspiele
League C Gruppe 4
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Luxemburg
Luxemburg
1
1
3
2
Estland
Estland
1
0
1
2
Island
Island
1
0
1
4
Bulgarien
Bulgarien
1
-1
0
Aufstieg
Aufstiegsspiele
League D Gruppe 1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Malta
Malta
1
1
3
2
Gibraltar
Gibraltar
1
0
1
3
Andorra
Andorra
2
-1
1
League D Gruppe 2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Litauen
Litauen
2
2
4
2
Aserbaidschan
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1
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Liechtenstein
Liechtenstein
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