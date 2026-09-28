So sieht man Cristiano Ronaldo selten: Der Superstar sass gegen Norwegen die kompletten 90 Minuten auf der Bank. Für die entscheidenden Punkte sorgte stattdessen ein anderer Portugiese.

Das passierte Ronaldo bei Portugal zuletzt 2008 gegen die Nati

Das passierte Ronaldo bei Portugal zuletzt 2008 gegen die Nati

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Cristiano Ronaldo sitzt beim 2:1 Portugals gegen Norwegen 90 Minuten auf der Bank

Erstmals seit 6678 Tagen kein Einsatz von Ronaldo in einem Pflichtspiel

Ramos trifft in der 54. Minute, sichert Portugal drei Punkte

Blick Sportdesk

Cristiano Ronaldo (41) erlebt am Sonntagabend im Ullevaal-Stadion in Oslo eine ungewohnte Nebenrolle. Beim 2:1 von Portugal gegen Norwegen in der Nations League schmort der Superstar die vollen 90 Minuten auf der Bank. Trainer Jorge Jesus (72) setzt im Angriff auf Gonçalo Ramos (25).

Und Ramos liefert. João Félix (26) bringt die Portugiesen in der 17. Minute in Führung, Erling Haaland (26) gleicht nach der Pause aus. Dann schlägt die Stunde des neuen Mannes vorne: Ramos trifft in der 54. Minute zum 2:1 und sichert Portugal drei Punkte. Eine weitere Torchance mit Treffer des Angreifers wird wegen Abseits aberkannt. Ronaldo bleibt jedoch Zuschauer.

Keine Bank seit 6678 Tagen!

So etwas ist für CR7 fast schon eine Rarität. Ronaldo sass zuletzt am 8. Juni 2024 ein komplettes Länderspiel auf der Bank. Damals, wenige Tage vor der EM, verlor Portugal im Estádio Nacional gegen Kroatien 1:2. Auch damals hiess die Sturmspitze Gonçalo Ramos. Roberto Martínez (53) setzte auf ihn, nach der Pause kam Diogo Jota (29) ins Spiel und traf.

Noch spektakulärer wird die Statistik bei Pflichtspielen. Für den letzten kompletten Einsatzverzicht in einer Partie um Punkte oder Qualifikation muss man satte 6678 Tage zurückgehen. Am 15. Juni 2008 verlor Portugal bei der EM in Basel gegen den Co-Gastgeber Schweiz mit 0:2. Beide Tore erzielte Hakan Yakin (49), Bruder des heutigen Schweizer Nationaltrainers Murat Yakin (52).

Jetzt sorgt ausgerechnet Jorge Jesus mit seinen Entscheidungen für ein ungewohntes Bild. Noch ist es nur ein Bankplatz. Doch dass Ronaldo plötzlich 90 Minuten zuschaut, wirft Fragen auf.

Dieser Artikel ist zuerst auf «A Bola» erschienen. Die portugiesische Newsplattform gehört wie Blick zum Ringier-Verlag.