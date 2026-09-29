Slowenien gewinnt gegen Nordmazedonien 2:0 und kommt so vor dem Direktduell auf zwei Punkte an die Schweiz heran. Mit Sandi Lovric trifft ein ehemaliger Super-League-Spieler.

Parallel zum Spiel der Nati trafen die Schweizer Gruppengegner in der Nations-League-Gruppe B1 in Ljubljana aufeinander. Mit dem besseren Ende für Slowenien. Das Heimteam setzte sich gegen Nordmazedonien knapp mit 2:0 durch.

Dabei hätte das Resultat deutlich höher ausfallen können. Denn die Slowenen sind klar spielbestimmend und hätten schon in der ersten Halbzeit mehrfach in Führung gehen können. Entweder scheitern sie an der Latte oder am eigenen Unvermögen.

Torschütze war einst im Tessin

Im zweiten Durchgang ist dann Schluss damit. Nach 55 Minuten belohnt Sandi Lovric den Aufwand seiner Farben und trifft mit einem Rechtsschuss zur Führung. Sandi Lovric? Der Name dürfte Super-League-Teams durchaus etwas sagen. Von 2019 bis 2022 spielte der österreichisch-slowenische Doppelbürger nämlich für Lugano. Im Trikot der Tessiner absolvierte er 108 Spiele und wurde 2022 Cupsieger. Mittlerweile ist der Mittelfeldspieler in der Serie A bei Udinese aktiv.

Auch nach dem Treffer sind die Slowenen, bei denen nach 71 Minuten FCB-Stürmer Zan Celar ins Spiel kommt, spielbestimmend. Erst wird das zweite Tor noch wegen eines Offsides aberkannt, dann zählt es. Acht Minuten vor Schluss entscheidet Aljosa Matko die Partie.

Damit kommen die Slowenen nach dem Remis aus dem ersten Spiel bis auf einen Punkt auf die Schweiz heran. Zum ersten von zwei Direktduellen kommt es am kommenden Samstag in Luzern. Das Rückspiel gegen die Slowenen findet dann Mitte November statt.