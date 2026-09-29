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Ex-Luganesi trifft
Slowenen siegen im Duell der Nati-Gegner

Slowenien gewinnt gegen Nordmazedonien 2:0 und kommt so vor dem Direktduell auf zwei Punkte an die Schweiz heran. Mit Sandi Lovric trifft ein ehemaliger Super-League-Spieler.
Publiziert: 29.09.2026 um 22:54 Uhr
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Aktualisiert: 29.09.2026 um 23:18 Uhr
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Sandi Lovric jubelt über sein Tor zum 1:0 für die Slowenen.
Foto: IMAGO/Sports Press Photo

Parallel zum Spiel der Nati trafen die Schweizer Gruppengegner in der Nations-League-Gruppe B1 in Ljubljana aufeinander. Mit dem besseren Ende für Slowenien. Das Heimteam setzte sich gegen Nordmazedonien knapp mit 2:0 durch.

Dabei hätte das Resultat deutlich höher ausfallen können. Denn die Slowenen sind klar spielbestimmend und hätten schon in der ersten Halbzeit mehrfach in Führung gehen können. Entweder scheitern sie an der Latte oder am eigenen Unvermögen.

Torschütze war einst im Tessin

Im zweiten Durchgang ist dann Schluss damit. Nach 55 Minuten belohnt Sandi Lovric den Aufwand seiner Farben und trifft mit einem Rechtsschuss zur Führung. Sandi Lovric? Der Name dürfte Super-League-Teams durchaus etwas sagen. Von 2019 bis 2022 spielte der österreichisch-slowenische Doppelbürger nämlich für Lugano. Im Trikot der Tessiner absolvierte er 108 Spiele und wurde 2022 Cupsieger. Mittlerweile ist der Mittelfeldspieler in der Serie A bei Udinese aktiv.

Auch nach dem Treffer sind die Slowenen, bei denen nach 71 Minuten FCB-Stürmer Zan Celar ins Spiel kommt, spielbestimmend. Erst wird das zweite Tor noch wegen eines Offsides aberkannt, dann zählt es. Acht Minuten vor Schluss entscheidet Aljosa Matko die Partie.

Damit kommen die Slowenen nach dem Remis aus dem ersten Spiel bis auf einen Punkt auf die Schweiz heran. Zum ersten von zwei Direktduellen kommt es am kommenden Samstag in Luzern. Das Rückspiel gegen die Slowenen findet dann Mitte November statt.

UEFA Nations League 26/27 League A Gruppe 1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
2
2
6
2
Belgien
Belgien
2
1
3
3
Italien
Italien
2
1
3
4
Türkei
Türkei
2
-4
0
Playoffs
League A Gruppe 2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Griechenland
Griechenland
2
2
6
2
Niederlande
Niederlande
2
1
4
3
Deutschland
Deutschland
2
-1
1
4
Serbien
Serbien
2
-2
0
Playoffs
League A Gruppe 3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
2
4
6
2
England
England
2
1
3
3
Kroatien
Kroatien
2
-2
3
4
Tschechien
Tschechien
2
-3
0
Playoffs
League A Gruppe 4
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
2
2
6
2
Norwegen
Norwegen
2
0
3
3
Dänemark
Dänemark
2
1
3
4
Wales
Wales
2
-3
0
Playoffs
League B Gruppe 1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
2
6
6
2
Slowenien
Slowenien
2
2
4
3
Schottland
Schottland
2
-3
1
4
Nordmazedonien
Nordmazedonien
2
-5
0
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
League B Gruppe 2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Nordirland
Nordirland
2
1
4
1
Ukraine
Ukraine
2
1
4
3
Georgien
Georgien
2
-1
1
3
Ungarn
Ungarn
2
-1
1
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
League B Gruppe 3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Österreich
Österreich
2
4
6
2
Kosovo
Kosovo
2
-1
3
3
Irland
Irland
2
2
3
4
Israel
Israel
2
-5
0
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
League B Gruppe 4
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweden
Schweden
2
3
6
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
2
2
4
3
Polen
Polen
2
-2
1
4
Rumänien
Rumänien
2
-3
0
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
League C Gruppe 1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Albanien
Albanien
2
5
6
2
Finnland
Finnland
2
7
4
3
Belarus
Belarus
2
-2
1
4
San Marino
San Marino
2
-10
0
Aufstieg
Aufstiegsspiele
League C Gruppe 2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Montenegro
Montenegro
2
2
6
2
Armenien
Armenien
2
1
3
3
Zypern
Zypern
2
-1
1
4
Lettland
Lettland
2
-2
1
Aufstieg
Aufstiegsspiele
League C Gruppe 3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Slowakei
Slowakei
2
3
6
2
Färöer
Färöer
2
0
2
3
Kasachstan
Kasachstan
2
-1
1
4
Moldawien
Moldawien
2
-2
1
Aufstieg
Aufstiegsspiele
League C Gruppe 4
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Island
Island
2
3
4
2
Luxemburg
Luxemburg
2
-2
3
3
Estland
Estland
2
0
2
4
Bulgarien
Bulgarien
2
-1
1
Aufstieg
Aufstiegsspiele
League D Gruppe 1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Malta
Malta
1
1
3
2
Gibraltar
Gibraltar
1
0
1
3
Andorra
Andorra
2
-1
1
League D Gruppe 2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Litauen
Litauen
2
2
4
2
Aserbaidschan
Aserbaidschan
1
0
1
3
Liechtenstein
Liechtenstein
1
-2
0
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