Was ist denn da los? Zidane flippt nach Olise-Tor komplett aus

Wenn Freude und Erleichterung aufeinandertreffen, gibt es kein Halten mehr. So auch bei Zinédine Zidane, der bei seinem zweiten Spiel den späten Siegtreffer von Michael Olise in völliger Ekstase feiert und vor Freude den bereits im Seitenaus liegenden Ball wegschiesst.