Pfiffe in der Türkei, Boykott und Debüt-Power in Holland

Auch nach dem zweiten Spieltag der Nations League gibt es viel zu reden. Kuriose Szenen, Drama und Geschichten abseits des Platzes.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Irland-Spiel wird von politischen Spannungen überschattet

Norwegens Nyland patzt gegen Portugal, Silva-Foul sorgt für Diskussionen

Spanien schlägt Kroatien 4:1 und ist seit 20 Spielen ungeschlagen

Nick Rohner Praktikant Sportdesk

Der zweite Spieltag der Nations League ist durch. Neben spannenden Spielen und klaren Siegen sorgten auch kuriose Szenen, grosse Namen und Geschichten abseits des Platzes für Aufsehen.

Umstrittene Israel-Partie

Beim Spiel zwischen Irland und Israel sorgt vor allem das Geschehen neben dem Platz für Aufsehen. Bereits bei der israelischen Nationalhymne senkten die irischen Spieler ihre Köpfe. Die Partie war wegen des Kriegs in Gaza und der politischen Spannungen im Vorfeld stark umstritten. Irlands Torhüter Gavin Bazunu hat die Partie gar boykottiert. Später beklagen die Iren rassistische Äusserungen israelischer Fans gegen einen Spieler. Auf dem Platz ist die Sache dagegen schnell klar: Irland führt zur Pause 3:0 und bringt den Sieg auf neutralem Boden in Debrecen souverän ins Trockene.

Nyland-Bock und Silva-Foul

Im Spiel zwischen Norwegen und Portugal geht es in Oslo lange hart umkämpft und ausgeglichen zu. Umso bitterer ist, dass ein Torhüterbock die Partie entscheidet. Norwegens Örjan Nyland (36) spielt einen haarsträubenden Fehlpass und wird anschliessend von Goncalo Ramos (25) überlupft. Kurz vor Schluss sorgt eine weitere Szene für Gesprächsstoff: Bernardo Silva (32) foult Norwegens Captain Martin Ödegaard (27) hart. Der Portugiese wird dafür im Nachgang kritisiert. Ödegaard soll Silva danach mit sehr unschönen Worten beschimpft haben.

Heimspielpremiere nach dem WM-Titel

Am Dienstag spielt die spanische Nationalmannschaft erstmals seit ihrem Sommermärchen wieder vor heimischem Publikum. Captain Rodri (30) präsentiert vor der Partie nochmals den Pokal. Lange müssen die Fans danach nicht auf den nächsten Jubel warten: Bereits kurz nach Anpfiff leitet Lamine Yamal (19) den Sieg gegen Kroatien ein. Am Ende gewinnt Spanien 4:1 und bleibt damit seit 20 Spielen ungeschlagen. Die letzte Niederlage nach 90 Minuten liegt über zwei Jahre zurück.

Meerdink-Power bei Oranje

Es ist Mexx Meerdink (23), der die Partie in Belgrad entscheidet. Der 23-jährige Holländer steht erst zum zweiten Mal in der Startelf und wird gegen Serbien prompt zum Matchwinner. Der Stürmer von AZ Alkmaar gab erst vergangene Woche sein Debüt für die A-Nationalmannschaft. Gegen Serbien trifft er gleich doppelt, er schiesst die Holländer damit zum Sieg. Meerdink dürfte sich damit zumindest einige neue Fans gemacht haben.

Pfeifkonzert in der Türkei

Die Türkei geht gegen Italien zu Hause unter. Bereits zur Pause liegt das Heimteam mit 0:3 zurück. Die Fans lassen ihre Stars deutlich spüren, dass sie mit dem Auftritt alles andere als zufrieden sind. Lautstarke Pfiffe und Rücktrittsforderungen gegen Nationaltrainer Vincenzo Montella (52) sind von den Rängen zu hören. Am Ende verliert die Türkei mit 1:4. Captain Merih Demiral (28) entschuldigt sich nach dem Spiel bei den Fans und sagt gegenüber A Spor: «Wir schämen uns für diese Leistung!»