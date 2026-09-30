Spanien triumphiert mit 4:1 gegen Kroatien in Sevilla! Shootingstar Lamine Yamal brilliert mit zwei Toren und begeistert das Publikum. Trainer Luis de la Fuente lobt die Mannschaftsleistung und die Atmosphäre.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Spanien besiegt Kroatien 4:1 in Sevilla, Yamal glänzt mit zwei Toren

Trainer lobt Yamals Talent, Bescheidenheit und Teamgeist

19-jähriger Yamal beeindruckt mit zwei Toren in Nations-League-Spiel

Blick Sportdesk

Spaniens Nationaltrainer Luis de la Fuente zeigte sich nach dem überzeugenden 4:1 gegen Kroatien im Ramon-Sanchez-Pizjuan in Sevilla begeistert. Besonders Lamine Yamal stahl allen die Show: Der 19-jährige Shootingstar erzielte zwei Tore und begeisterte das heimische Publikum.

«Zunächst möchte ich Sevilla danken. Es war unglaublich – vom Empfang gestern bis zum Spiel selbst. Die Atmosphäre war sensationell», sagte de la Fuente nach der Partie.

Auch mit der Leistung seiner Mannschaft war der Coach hochzufrieden. «Die erste Halbzeit hätte genauso gut 4:1 oder 5:1 enden können, und die zweite Hälfte verlief ähnlich», analysierte er. Spanien habe gegen einen starken und defensiv gut organisierten Gegner in jeder Situation konzentriert bleiben müssen.

Besonders viel Lob erhielt Yamal. «Er stellt sein gesamtes Talent in den Dienst der Mannschaft. Das Team liebt ihn wirklich, und wir sind begeistert, ihn zu haben», sagte de la Fuente. Der junge Offensivspieler habe einen grossen Willen, sich weiterzuentwickeln und der Welt zu zeigen, was in ihm steckt.

Auch Yamals Persönlichkeit beeindruckt den Nationaltrainer: «Er hat eine so natürliche und bescheidene Haltung, die ihn jeden Tag grösser macht.» Seine Leistungen würden nicht nur für spektakuläre Momente sorgen, sondern auch der gesamten Mannschaft zugutekommen.

De la Fuente hob zudem die Entwicklung seines Teams hervor. Spanien habe erneut mit starkem Ballbesitz, sauberem Spielaufbau und grosser Kontrolle überzeugt. «Das ist die beste Nachricht. Sie zeigen immer wieder, wie sehr sie sich weiterentwickeln wollen», sagte der Coach.

Nach dem 4:1 gegen Kroatien setzt der Weltmeister damit ein erstes Ausrufezeichen in der neuen Nations-League-Phase.

Dieser Artikel ist zuerst auf sportal.bg erschienen. Die bulgarische Newsplattform gehört wie Blick zum Ringier-Verlag.