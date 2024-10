Murat Yakin holt sechs Spieler in die Nati zurück und bietet einen Neuling auf. Foto: freshfocus 1/7

Die Nati ist im September mit zwei Niederlagen in die Nations League gestartet. Gegen Serbien (12. Oktober) und Dänemark (15. Oktober) müssen unbedingt Punkte her. Am Donnerstag hat Nati-Trainer Murat Yakin das Kader für die beiden Partien bekanntgegeben.

Beim Blick auf die Spielerliste fällt vor allem ein Name auf. Christian Witzig (23) ist erstmals für die Nationalmannschaft aufgeboten. «Er hat sich das mit seinen Leistungen verdient. Er ist laufstark und torgefährlich. Wir wollen in der Nations League auch neuen, formstarken Spielern eine Chance geben», erklärt Yakin den Entscheid. Der Mittelfeldspieler, der in St. Gallen meist auf der linken Seite zum Einsatz kommt, überzeugt in der Frühphase der Saison. Bei den Espen ist der gebürtige Thurgauer nun schon seit über zwei Spielzeiten Stammspieler.

Wie Witzig reagiert hat? «Er hat heute Morgen nicht abgenommen. Dann habe ich ihm eine Sprachnachricht geschickt. Als ich ihn dann erreicht habe, war erst mal zehn Sekunden Ruhe am Telefon, wie üblich bei Debütanten. Er hat sich bedankt und ist stolz, dabei zu sein», schildert Yakin.

Das Nati-Aufgebot für Serbien und Dänemark Tor: Gregor Kobel (Borussia Dortmund), Philipp Köhn (Monaco), Yvon Mvogo (Lorient). Verteidigung: Manuel Akanji (Manchester City), Nico Elvedi (Mönchengladbach), Ulisses Garcia (Marseille), Becir Omeragic (Montpellier), Ricardo Rodriguez (Betis Sevilla), Silvan Widmer (Mainz), Cédric Zesiger (Wolfsburg), Edimilson Fernandes (Brest). Mittelfeld und Sturm: Michel Aebischer (Bologna), Zeki Amdouni (Benfica Lissabon), Breel Embolo (Monaco), Remo Freuler (Bologna), Joël Monteiro (Young Boys), Dan Ndoye (Bologna), Fabian Rieder (Stuttgart), Vincent Sierro (Toulouse), Filip Ugrinic (Young Boys), Christian Witzig (St. Gallen), Granit Xhaka (Leverkusen), Denis Zakaria (Monaco), Andi Zeqiri (Standard Lüttich).

Okafor wieder nicht dabei – Türe ist aber nicht zu

Des Weiteren kehren mit Edimilson Fernandes (neu bei Brest), Andi Zeqiri (neu bei Lüttich), Ulisses Garcia (Marseille) und Goalie Philipp Köhn (Monaco) vier Spieler nach längerer Abwesenheit ins Team zurück. Erstere drei waren im November 2023 letztmals dabei, bei Köhn datiert das letzte Aufgebot sogar von der WM in Katar im Dezember 2022. Alle vier kamen bei ihren Klubs zuletzt aber wieder besser in Fahrt. «Die Türe ist immer wieder offen für Spieler, die in Form sind», sagt Yakin. Auch Dan Ndoye (Bologna), der die letzten Nati-Spiele verletzt verpasst hat, und Cédric Zesiger (Wolfsburg), der im September nicht berücksichtigt wurde, stehen wieder im Kader.

Erneut nicht berücksichtigt wird Noah Okafor von Milan. Im September erklärte Murat Yakin erstaunlich deutlich, dass er mit der Einstellung des Stürmers nicht zufrieden war. Die Tür ist aber auch für den Stürmer nicht zu, beteuert Yakin. Man stehe mit ihm in gutem Kontakt, habe sich dieses Mal einfach für formstärkere Spieler entschieden, auch weil Okafor am Wochenende verletzt ausgefallen ist. Ebenfalls nicht im Aufgebot steht Renato Steffen – erstmals seit der EM 2021, die er verletzt verpasst hat. Der Lugano-Star kam im September wegen einer Verletzung nur zu zwei Kurzeinsätzen.

11:02 Uhr 11:02 Uhr Ende der PK Das wars von der PK. Danke fürs Mitlesen. 11:00 Uhr 11:00 Uhr Amdouni hat gute Einsatzchancen «Ich fand seine Leistung gegen Spanien schon gut. Er ist sehr spielfreudig. Nach dem Ausfall von Vargas hat er gute Chancen, wieder zum Einsatz zu kommen», sagt Yakin über Amdouni, der bei Benfica im Klub wieder zu mehr Spielzeit kommt und Tore schiesst. 10:56 Uhr 10:56 Uhr Goalie-Hierarchie Hinter Gregor Kobel sieht Murat Yakin nach der Verletzung von Jonas Omlin Yvon Mvogo als Nummer zwei. Philipp Köhn rückt als Nummer drei in die Nati ein. 10:54 Uhr 10:54 Uhr Reaktion von Witzig auf das Aufgebot «Er hat heute Morgen nicht abgenommen. Dann habe ich ihm eine Sprachnachricht geschickt. Als ich ihn dann erreicht habe, war erst mal zehn Sekunden Ruhe am Telefon, wie üblich bei Debütanten. Er hat sich bedankt und ist stolz, dabei zu sein.» 10:52 Uhr 10:52 Uhr Zakaria im Zentrum? Eher nicht. «Manuel Akanji kann im Zentrum sehr viel Einsatz nehmen. Daher würde ich ihn ungern aus dem Zentrum nehmen.» Daher wird Denis Zakaria wohl eher nicht im Zentrum spielen. «Auch im Mittelfeld sind Freuler und Xhaka gut eingespielt. Daher könnte Denis auch mal auf der Aussenbahn zum Zug kommen.» 10:50 Uhr 10:50 Uhr Wer kann Schär ersetzen? «Ich gehe vom Spielerangebot aus und fälle die Entscheidungen auf dieser Basis. Das System ist gut eingespielt. Ich möchte Manuel Akanji jetzt nicht aus dem Zentrum nehmen. Daher wird das System aktuell eher nicht geändert. Wir haben viele Spieler, die flexibel einsetzbar sind. Zum Beispiel Zakaria, der auch in der Innenverteidigung spielen kann, oder sogar auf der rechten Aussenbahn.» 10:45 Uhr 10:45 Uhr Xhaka und Serbien «Wir haben das nicht thematisiert. Das ist eine alte Geschichte. Wir konzentrieren uns auf den Fussball. Alles andere können wir nicht beeinflussen.» Eine Absenz von Xhaka beim Auswärtsspiel in Serbien sei für Yakin nie infrage gekommen. 10:43 Uhr 10:43 Uhr Edimilson Fernandes ist zurück «Wir werden seine Position noch finden. In der Nati wohl eher eine Position auf der Aussenbahn, nicht wie im Verein, wo er neu im Zentrum vor der Abwehr spielt. Das macht ihn aber noch interessanter, weil er flexibel einsetzbar ist.» 10:41 Uhr 10:41 Uhr Steffen fehlt ebenfalls «Er war auch verletzt. Hatte Kurzeinsätze. Wir sind froh, dass Dan Ndoye wieder zurück ist. Und Witzig hat sich jetzt mal eine Chance verdient. Diese Dinge waren ausschlaggebend», erklärt Yakin die Absenz. 10:39 Uhr 10:39 Uhr Zu Okafor, der im Aufgebot fehlt «Wir hatten ein gutes Gespräch. Er hatte auch eine kleine Verletzung. Wir haben jetzt entschieden, dass wir anderen Spielern eine Chance geben wollen. Die Tür ist aber nach wie vor offen für Noah.» Weitere Einträge laden

