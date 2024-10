Kurz zusammengefasst Real Madrid verliert nach 36 Spielen ohne Niederlage

Die spanische Presse kritisiert Real Madrid hart

Ernüchterung bei Kylian Mbappé: Real Madrid verliert bei Lille mit 0:1. Foto: imago/PanoramiC 1/5

Cédric Heeb Redaktor Sport

Der spanische Fussball erlebt am Mittwoch einen rabenschwarzen Abend. Zuerst verliert Girona gegen Feyenoord zu Hause 2:3, dann geht Atlético Madrid in Lissabon bei Benfica gleich mit 0:4 baden. Und als wäre dies nicht schon genug, unterliegt Real Madrid in Lille mit 0:1.

Damit endet für die Königlichen eine Serie von 36 Spielen ohne Niederlage. Letztmals gingen die Madrilenen am 18. Januar im Achtelfinal der Copa del Rey gegen Atlético als Verlierer vom Platz (2:4 n. V.). In der Champions League ist es die erste Pleite seit dem verlorenen Halbfinal-Rückspiel in der Saison 2022/23 gegen Manchester City (0:4).

Die spanische Presse geht mit dem Titelverteidiger in der Königsklasse hart ins Gericht. «Die Mannschaft spielt schlecht. Ihr fehlt die Seele», schreibt etwa «Mundo Deportivo». «Marca» schreibt Real «Unordnung» zu, «es war eine Frage der Zeit», meint «AS». Die Schlagzeile der in Madrid ansässigen Zeitung: «Es ist nichts mehr so, wie es einmal war.»

Nach Kroos-Rücktritt klafft riesige Lücke

Das sieht auch Star-Trainer Carlo Ancelotti (65) so. «Wir haben keinen Weg gefunden, ohne Toni Kroos zu spielen», sagte er im Vorfeld des Spiels gegen Lille. Der Deutsche beendete im Sommer nach zehn Jahren bei Real seine Karriere, was «die Mannschaft kaputt gemacht hat», wie es «Marca» schreibt. Und das, obwohl mit Jude Bellingham, Luka Modric, Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni und Eduardo Camavinga Top-Stars im Mittelfeld in die Bresche springen könnten – oder sollten.

Nach dem Spiel spricht Ancelotti Klartext: «Es war ein schlechter Abend, da müssen wir keine Ausreden suchen.» Man könne verlieren, das gehöre zum Sport dazu. «Aber verlieren, ohne einen guten Eindruck zu hinterlassen, macht mir am meisten Sorgen», so der Italiener.

Obwohl es erst die erste Niederlage in der laufenden Saison und seit fast zehn Monaten ist, greifen die Rädchen bei Real derzeit nicht wie gewohnt ineinander. «Mundo Deportivo» beschreibt es wie folgt: «Dieses Team, das einst ein Kreuzfahrtschiff war, ist heute ein Boot, in dem an jedem Tag ein anderer Rettungsschwimmer ist.»

