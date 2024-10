Neuer für Patzer scharf kritisiert – und was ist mit Kane los?

Kurz zusammengefasst Bayern verliert erstmals unter Trainer Kompany

Neuer verteidigt sich gegen scharfe Kritik von Didi Hamann

Harry Kane bleibt ungefährlich und regt sich über Gnabry auf

Manuel Neuer sieht beim Gegentor gegen Aston Villa unglücklich aus.

Carlo Steiner Praktikant Sport

Es ist passiert. Bayern München muss sich im achten Pflichtspiel unter dem neuen Trainer Vincent Kompany (38) erstmals geschlagen geben. Zwei Routiniers stehen nach dem 0:1 gegen Aston Villa speziell in der Kritik: Goalie Manuel Neuer und Stürmer Harry Kane.

Zuerst zu Neuer. «Das Gegentor geht klar auf seine Kappe», bringt es TV-Experte Didi Hamann (51) gegenüber Sky auf den Punkt. Nach einem langen Ball in die Sturmspitze stürmt der Schlussmann aus dem Strafraum, obwohl sich Aston Villas Jhon Durán (20) noch im Laufduell mit Bayern-Verteidiger Dayot Upamecano (25) befindet. Der Kolumbianer lobbt die Kugel mit dem ersten Ballkontakt spektakulär ins Netz.

«Ich weiss nicht, was er da vorne am 16er macht. Es besteht überhaupt keine Gefahr, weil Upamecano bei Durán ist», begründet der ehemalige Bayern-Spieler seine Meinung. Auch Michael Ballack (48) spricht bei DAZN Neuer nicht frei von jeglicher Schuld: «Manu steckt beim Gegentor mit drin.»

Neuer verteidigt sich

Ganz anders sieht es indes der Beschuldigte selbst. «Wer unsere Spiele sieht, weiss, dass ich generell weit vor dem Tor stehe. Das ist unser Spiel und wird auch vom Trainer so gefordert. Vielleicht kann ich zwei Meter weiter hinten stehen, aber es wäre trotzdem ungewiss, ob ich ihn bekomme», erklärt der Bayern-Captain gegenüber DAZN.

Unterstützung erhält der Torwart aus dem eigenen Team. «Wir profitieren sehr oft davon, dass Manu so hoch steht. Dementsprechend machen wir ihm keinen Vorwurf», sagt Joshua Kimmich (29).

Kane-Wut auf Gnabry

Auf der anderen Seite des Spielfelds lässt sich das erste torlose Saisonspiel der Bayern an Topskorer Harry Kane festmachen. Der Engländer kommt in seinem Heimatland erst tief in der Nachspielzeit zu seinen zwei einzigen Abschlüssen.

Dass es mit dem Toreschiessen am Mittwochabend nicht wie gewünscht klappt, macht Kane auch an einem Teamkollegen fest. Serge Gnabry entscheidet sich nach einer halben Stunde für einen Abschluss aus spitzem Winkel, anstatt auf Kane abzulegen. Dieser verwirft im Fünf-Meter-Raum die Hände und brüllt stinksauer in Richtung seines Mitspielers: «Serge! Serge!»

Damit bleibt der 31-Jährige nach den null Torschüssen am Wochenende gegen Leverkusen erneut blass. Der Stürmer, der im Bundesliga-Spitzenspiel verletzt ausgewechselt wurde, geht in Birmingham aber auch mit Knöchelbeschwerden ins Spiel. An einem Einsatz über die volle Distanz hindert ihn das aber nicht.

