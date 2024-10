Inter Miami sichert sich mit einem 3:2 vorzeitig den Quali-Sieg in der MLS. Damit werden sie die Playoffs aus der Poleposition in Angriff nehmen. Superstar Lionel Messi hat mit zwei Treffern grossen Anteil am Sieg.

Die erste von zwei Trophäen in der MLS ist vergeben. Inter Miami mit Lionel Messi gewinnt als Qualifikationssieger in der US-Meisterschaft den sogenannten Supporters Shield. Messi hat mit zwei Toren kurz vor der Pause massgeblichen Anteil am 3:2-Sieg gegen Columbus Crew. Der dritte Treffer geht auf das Konto des Uruguayers Luis Suárez. Besonders sehenswert ist der Messi-Treffer per Freistoss zum 2:0 in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit.

Durch diesen Erfolg kann Inter Miami in den zwei noch ausstehenden Runden nicht mehr von Platz 1 der Tabelle in der Major League Soccer verdrängt werden. Dafür bekommt das Team von Mitbesitzer David Beckham erstmals den Supporters Shield, der Inter Miami in den Playoffs durchgehend den Heimvorteil beschert.

Nur ein Schweizer in den Playoffs?

Am letzten Oktober-Wochenende starten die Playoff-Achtelfinals. Sollte Miami all die Runden überstehen, stünde ab dem 7. Dezember der Final um MLS Cup, die zweite und wichtigere Trophäe, an.

In der MLS sind die Schweizer Roman Bürki (St. Louis City), Stefan Frei (Seattle Sounders), Alan Arrigoni und Maren Haile-Selassie (Chicago Fire) engagiert. Einzig die Mannschaft von Frei wird die Playoffs erreichen.