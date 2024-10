Mitte August wird Lawrence Ati Zigi (25) von polnischen Rassisten mit Affenlauten eingedeckt. Was der St. Galler Publikumsliebling sagt und welche Geste ihn tief berührte.

Im Spiel gegen Breslau wird FCSG-Goalie Zigi von Rassisten mit Affenlauten eingedeckt. Foto: imago/Newspix 1/5

Stefan Kreis Reporter Fussball

Lawrence Ali Zigi (25) ist ein Leuchtturm von einem Mann. Knapp 190 Zentimeter gross, 90 Kilogramm schwer. Und doch ist der St. Galler Goalie auf dem Zürcher Flughafen nirgends zu sehen. Weder im Café nebenan, noch am Gate, wo die Spieler sitzen, noch sonst irgendwo. «Seit er weiss, dass der Blick mit ihm sprechen will, hat er sich versteckt», witzelt Mediensprecher Remo Blumenthal. Ein Funken Wahrheit aber ist dabei. Weil sich Zigi nur in ganz seltenen Fällen öffentlich äussert.

Kurz vor dem Abflug nach Brügge aber macht der Goalie eine Ausnahme. Richtig wohl aber scheint er sich nicht zu fühlen. Weil er nicht gern im Mittelpunkt steht. Darauf angesprochen, dass der FCSG ohne seine Paraden nicht in die Conference League eingezogen wäre, antwortet Zigi, dass es nicht um ihn alleine gehe, sondern immer um die Mannschaft. Dass er seinen Job mache, den Kollegen helfen wolle.

Hat er getan. Vor allem seine Leistung beim 0:0 im Hinspiel gegen Trabzon grenzt an Weltklasse. Sagenhaft, was der Goalie alles rausfischt. Und bemerkenswert. Weil Zigi bloss eine Woche zuvor in Breslau von Rassisten mit Affenlauten eingedeckt wird. «Das war für mich nicht einfach, aber das gehört leider zum Leben. Es gibt Momente, wo schwierige Sachen passieren. Wichtig ist, wie ich damit umgehe. Es ist passiert. Ich lasse es hinter mir und schaue nach vorne», sagt der 25-Jährige. FCSG-Präsident Matthias Hüppi sagt: «Dass Zigi eine Woche nach dem Breslau-Spiel eine solche Top-Leistung gebracht hat, zeigt seine Persönlichkeit. Das zeigt aber auch seine Ruhe. Er ist mit sich selbst gut unterwegs und das spürst du, wen du mit ihm sprichst.»

Leisetreter statt Lautsprecher

Neben dem Rasen ist Zigi ein Leisetreter. Auf dem Platz aber kann er hochemotional werden, wie das Spiel gegen Breslau zeigt. Als zum ersten Mal Affenlaute durch die Arena hallen, geht der FCSG-Goalie auf die Barrikaden, legt sich lautstark mit den Rassisten an, muss von Mitspielern zurückgehalten werden. Zigis Wut ist bis unters Stadiondach zu spüren. «Er kann auf dem Platz sehr laut werden und sich wehren und das ist nur gut und recht», sagt Hüppi. Der hat Zigi nach dem Rassismus-Skandal ebenso unterstützt wie der gesamte Verein. Auch deshalb habe der Goalie den Vorfall extrem gut verarbeitet, so Hüppi.

Geholfen hat auch die wunderbare Geste von Trabzonspor. Die begrüssen Zigi zum Rückspiel in der Türkei mit einem riesigen Banner. Auf Türkisch, auf Englisch und auf Deutsch steht geschrieben: «Seid vereint und sagt Nein zum Rassismus. Wir lieben dich, Lawrence.» Auf die Geste angesprochen, antwortet Zigi: «Es hat mich glücklich gemacht. Und ich bin sehr dankbar dafür. Es hat mir Energie gegeben.»

Kurz darauf verschwindet Zigi im Flieger. Genug gesagt. Am Donnerstagabend will er im ersten Conference-Leauge-Spiel gegen Cercle Brügge Taten sprechen lassen.

