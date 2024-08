1/8 FCSG-Goalie Zigi wehrt sich nach der Partie gegen Anfeindungen von den Rängen.

Es ist ein Foto, das nachdenklich stimmt. Lawrence Ati Zigi ist drauf zu sehen, mit Ball unterm Arm. Gedankenversunken blickt er in die Gegend. Über dem Bild sind vier Wörter in Grossbuchstaben zu sehen: «SAY NO TO RACISM!»

Was im Jahr 2024 eigentlich selbstverständlich sein sollte, haben ein paar Idioten in Breslau noch immer nicht begriffen. Zigi wird während des Spiels mit Affenlauten eingedeckt, hat auch nach Abpfiff noch heftig an der Aktion zu kauen. «Zigi war nach dem Spiel total aufgelöst, richtig getroffen. Unsere Aufgabe ist es, ihn zu stützen, ihm zu helfen. Da brauchts gar keine grossen Worte. Viel wichtiger ist Präsenz und Empathie», sagt St. Gallens Präsident Matthias Hüppi.

Lukas Görtler, der Captain der Espen, postet auf Instagram einen Spruch, der US-amerikanischen Philosophin und Bürgerrechtlerin Angela Davis: «In einer rassistischen Gesellschaft reicht es nicht, nicht rassistisch zu sein. Wir müssen anti-rassistisch sein.»

Hüppi mit Klartext

Sieht auch Hüppi so: «Es ist ein unglaublich trauriges Bild, das ein Teil der Gesellschaft vermittelt. Nicht nur im Fussball. Auch wir hatten im Kybunpark schon Vorfälle, als FCZ-Spieler Tosin und Sion-Goalie Fayulu rassistisch beleidigt worden sind. Das ist tiefer als unterste Schublade. Konsequentes Handeln und klare Kante sind gefragt.»

Dass sich jeder und jede auf Social Media äussern könne, sei ein Problem, so Hüppi weiter: «Jeder Mensch, und sei seine Gesinnung noch so himmeltraurig, kann sich auf diesen Kanälen anonym äussern und muss nicht mal dazu stehen. Diese Entwicklung ist höchst bedenklich.»

Nun sei die Uefa gefordert, so der 63-Jährige: «Wir haben unmittelbar nach den Vorfällen mit dem Delegierten gesprochen. Auch nach dem Spiel wurden wir bei ihm vorstellig. Er hat einen Rapport geschrieben, der innert 24 Stunden eingereicht werden muss.»

Die Uefa lässt auf Anfrage ausrichten, dass man alle eingereichten Rapporte prüfen und entsprechende Urteile im Internet veröffentlichen werde. Für gewöhnlich werden in solchen Fällen Bussen ausgesprochen. An der EM wurden die Verbände aus Albanien, Ungarn, Österreich, Slowenien, Rumänien, Kroatien und Serbien bestraft, weil Fans mit rassistischem Verhalten aufgefallen waren.