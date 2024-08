Verrücktes Espen-Spiel in Europa

1/5 St. Gallen kämpft sich in Polen eine Runde weiter im Europacup.

Björn Lindroos Redaktor Sport und People

Dieses Europacup-Spiel dürfte keiner so schnell vergessen. St. Gallen setzt sich in der dritten Qualirunde der Conference League gegen Slask Wroclaw mit einem Gesamtskore von 4:3 durch. Neben dem Rassismus-Skandal um Goalie Zigi sorgt vor allem Schiedsrichter Duje Strukan für Aufregung. Er zeigt den Polen drei Rote Karten und trifft vier kritische VAR-Entscheidungen.

Glück für den FCSG: Alle vier dieser Entscheidungen fallen zugunsten der Espen aus. Erst wird ein polnisches Tor zurückgenommen, dann auch noch ein bereits gepfiffener Penalty. In der Nachspielzeit ahndet der VAR zudem ein Handspiel im Strafraum, und die Espen erhalten einen Elfmeter. Als Witzig diesen verschiesst, wird er wiederholt, weil sich Wroclaws Keeper zu früh bewegte. Geubbels trifft, St. Gallen kommt weiter.

Trainer und Minister toben

Die Empörung in Polen ist nach der Partie riesig. Auch aus der Politik. «Slask spielt zu acht gegen zwölf», schiesst Sportminister Slawomir Nitras auf X in Richtung des Schiedsrichters. Und Wroclaws Trainer Jacek Magiera sagt nach dem Spiel: «Uns wurde schamlos die Möglichkeit genommen, weiterhin in Europa zu spielen. Es war ein Zirkus.»

Auch polnische Journalisten lassen ihrem Ärger auf X freien Lauf. «Nein, nein, Slask muss hier weiterkommen, der Gerechtigkeit wegen. Igitt», schreibt Sportredaktor Przemyslaw Michalak von der Zeitung «Weszlo».

«Das verrückteste Spiel»

Tomasz Urban von «Viaplay» ging mit Schiedsrichter Strukan ebenfalls hart ins Gericht: «Ich habe noch nie eine solch verkleidete Person mit Pfeife gesehen wie jene in Wroclaw. Und ich schaue regelmässig Zauberern in der dritten Liga zu.»

Sein Arbeitskollege resümierte: «Die Hälfte des Augusts ist rum, und wir haben bereits das verrückteste Spiel der Saison gesehen. Ein unglaubliches Spektakel in Wroclaw.» Eines mit dem besseren Ende für St. Gallen.