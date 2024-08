GC testet nächste Woche in München gegen die Bayern

1/5 Der GC-Start in die neue Super-League-Saison ging in die Hose.

Nicolas Horni Ringier Journalistenschüler

Internationale Abenteuer liegen bei GC schon etwas länger zurück. Fast acht Jahre ist es her, seit die Hoppers für die (missglückte) Europa-League-Quali zu Fenerbahce Istanbul reisten. Noch länger ist es her, seit sich der Rekordmeister letztmals mit dem FC Bayern München gemessen hat. Zuletzt empfing GC die Bayern im Jahr 2007 vor über 16'000 Zuschauern zu einem Testspiel im Hardturm. In den 90er-Jahren trafen die Teams in der Champions-League-Quali aufeinander.

Nun kommts erneut zum Duell gegen die Bayern: Am nächsten Dienstag reisen die Hoppers in den Norden Münchens, wo sich das Team von Marco Schällibaum ab 11.30 Uhr auf dem Bayern-Campus mit dem deutschen Rekordmeister misst.

Die Klubs stehen beide mit Los Angeles FC in Verbindung

«Wir freuen uns, gegen den FC Bayern München zu testen. Es ist eine fantastische Möglichkeit, gegen eine der besten Mannschaften der Welt anzutreten und unseren Spielern die Chance zu geben, sich individuell zu messen», lässt sich GC-Sportchef Stephan Schwarz am Donnerstag zitieren.

Dass die Bayern vor dem Bundesliga-Start gegen GC testen, ist kein Zufall. Vor einem Jahr wurde Bayern Partner von Los Angeles FC – zusammen gründeten die Vereine das Joint Venture «Red & Gold». Genau dazu gehören auch die Hoppers – zum Missfallen der Bayern-Fans.

Auch ein Rückspiel in der Schweiz scheint möglich

Apropos Fans: Sollte sich ein GC-Fan noch kurzfristig für eine Reise nach München entscheiden, sind Tickets ab 12 Euro über den Ticketshop der Bayern erhältlich.

Für wen eine Reise nach Süddeutschland zu kurzfristig kommt, dem bleibt immerhin die Hoffnung auf ein Rückspiel in der Schweiz. «Wir freuen uns sehr, dass wir dieses Testspiel umsetzen können und haben uns in diesem Zusammenhang auch über ein mögliches Rückspiel in Zürich ausgetauscht», meint Bayern-Sportdirektor Christoph Freund dazu.

