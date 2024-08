1/17 Amir Saipi, Note 3.

Amir Saipi – Note 3

Zeigt mit dem Ball am Fuss im Spielaufbau einige Unsicherheiten. Zudem geht das 1:2 auf seine Kappe.

Mattia Zanotti – Note 3

In Belgrad war er vor einer Woche noch der Matchwinner. Diesmal ist es nicht der Abend des letztjährigen Überfliegers in der Super League. Ist oft ausser Position, und auch nach vorne geht kaum was.

Antonios Papadopoulos – Note 4

Ein echter Kämpfer! Feiert fast jedes gewonnene Tackling wie ein eigenes Tor. Im Grossen und Ganzen fällt er weder negativ noch positiv auf. Ein solider Auftritt.

Albian Hajdari – Note 3

Seine Gelb-Rote versaut ihm den Abend. Vor allem die erste Verwarnung wegen einer Unsportlichkeit ist unnötig. Denn bis zum Zeitpunkt des Platzverweises ist er zusammen mit Steffen einer der Besten bei den Bianconeri.

Notenschlüssel 6 super

5 gut

4 genügend

3 schwach

2 sehr schwach

Milton Valenzuela – Note 3

Wie Zanotti bekundet auch der Linksverteidiger viel Mühe mit seinen Gegenspielern, die ihn hoch attackieren. Und beim 0:1 ist er nicht auf der Höhe.

Ousmane Doumbia – Note 4

Zu Beginn diktiert er das Spiel. Dann wird er immer mehr von den Serben im Spielaufbau blockiert. Im Laufe der Partie holt er sich das Momentum zurück und gewinnt viele wichtige Zweikämpfe.

Anto Grgic – Note 3

Im Schatten von Doumbia. Keine berauschende Partie. Lenkt den Ball zum 0:1 unhaltbar für Saipi ab. Und auch sonst ist er in den Zuspielen ungenauer als sonst.

Renato Steffen – Note 5

Er ist in einer bewundernswerten Verfassung. Man sieht ihn nicht immer. Doch dann ist er plötzlich da und boom – ein Tor und ein Assist, der mindestens so viel wert ist wie ein Tor. Was will man mehr? Das Tessin liegt dem Aargauer zu Füssen.

Uran Bislimi – Note 4

In der ersten Halbzeit ist er kaum zu sehen. In den zweiten 45 Minuten legt er stark los und bereitet das Tor von Steffen vor. Danach besser im Spiel.

Daniel Dos Santos – Note 3

Beginnt im Stadion, das bis letzte Saison noch seines war, auffällig. Bewegt sich gut zwischen den Linien. Gibt dann aber stark nach.

Ignacio Aliseda – Note 3

Spielt wieder als Neuner, was nicht seine Position ist. Er macht es aber gut. Nach einer Stunde hat er Feierabend. Was er aber nicht sehr positiv aufnimmt. Verlässt den Platz ziemlich wütend.

Shkelqim Vladi – Note 4

Kommt in der 54. für Dos Santos. Ist nicht in Topform, und das merkt man. Kommt zu ein, zwei Chancen. Vergibt sie aber beide. Dass die Tessiner diesen nicht nachtrauern müssen, verdankt er Steffen.

Hicham Mahou – Note 4

Kommt in der 64. für Aliseda. Braucht etwas, um im Spiel anzukommen. Setzt dann aber ein paar Nadelstiche.

Hadj Mahmoud – Note 5

Kommt in der 64. für Grgic. Mit seinem Tor in Unterzahl in der Verlängerung stösst er die Türen nach Europa auf. Der unerwartete Matchwinner.

Lukas Mai – keine Note

Kommt in der 89. für Bislimi. Zu kurzer Einsatz für eine Bewertung.

Martim Marques – keine Note

Kommt in der 117. für Mahou. Zu kurzer Einsatz für eine Bewertung.

Zachary Brault – keine Note

Kommt in der 117. für Steffen. Zu kurzer Einsatz für eine Bewertung.