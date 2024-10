Vargas fehlt der Nati in der Nations League

Vargas fehlt der Nati in der Nations League

Fehlt Nationaltrainer Murat Yakin in den Oktober-Spielen: Ruben Vargas. Foto: GIAN EHRENZELLER

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Der Bundesligist Augsburg muss gemäss Trainer Jess Thorup «einige Wochen» ohne den Schweizer Nationalspieler Ruben Vargas auskommen. Der Offensivspieler erlitt am Dienstag im Training eine Bänderverletzung im Sprunggelenk. Vargas müsse nicht operiert werden, aber rund zwei Wochen lang eine spezielle Stiefelschiene tragen, so Thorup. Erst danach könne er wieder anfangen zu trainieren.

Damit wird Vargas mit der Schweizer Nationalmannschaft auch die anstehenden Nations-League-Spiele am 12. Oktober in Serbien und drei Tage später in St. Gallen gegen Dänemark verpassen.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos