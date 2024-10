Gehts für Rahmen jetzt um seinen Job?

Kurz zusammengefasst YB verliert klar gegen Barcelona

Yamal und Lewandowski dominieren das Spiel

Für Coach Rahmen wirds nun eng Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Gleich mit 0:5 verliert YB gegen das favorisierte Barcelona. Foto: keystone-sda.ch 1/5

YB fliegt mit der fast schon erwarteten Ohrfeige aus dem Olympiastadion in Barcelona. So, wie es Blue-Experte Michael Lang prophezeit hatte: «Es ist nicht absehbar, dass YB was Positives mitnehmen wird.» So ist es dann auch.

Kaum ist die Champions-League-Hymne von den Barça-Fans fertig ausgepfiffen – was für eine Heuchelei in Anbetracht der nicht wirklich sanktionierten finanziellen Verfehlungen der Katalanen – gehts los mit dem Einbahn-Fussballspiel.

Und nach sieben Minuten klingelt es bereits. Yamal auf Raphinha auf Lewandowski. Bisschen Blaugrana-Training in der Königsklasse. Zoukrou schaut dabei höchst interessiert zu. Es geht weiter ausschliesslich in Richtung des von Marvin Keller anstatt der etatmässigen Nummer eins David von Ballmoos gehüteten YB-Tores. Aber: Die beste Chance hat plötzlich auf der Gegenseite Colley – nach einer grossartigen Flanke hinter die Abwehr von Blum –, doch der Gambier verdaddelt sie kläglich.

Es folgen die drei Horrorminuten der Berner. Pedri schiesst Itten ab. Von dessen Kopf prallt die Kugel auf Blum und zu Raphinha, der sie ins Netz haut. Flipperkasten-Slapstick pur! Zuvor hatte YB bei der kurzen Ecke den Schlaf des Gerechten gepennt.

Drei Minuten später: Der belgische Ref Erik Lambrechts pfeift ein Foul von Colley an Yamal, das so nicht wirklich auszumachen war. Pedri chipt den Ball auf Iñigo Martínez’ Kopf, der im Luftduell Hadjam nicht den Hauch einer Chance lässt.

Ausgebuffter Yamal

Ein Wort zum Ref und zu Superteenie Lamine Yamal. Zweiterer lässt sich notorisch fallen, sobald er einen Gegenspieler an sich spürt und keinen Weg vorbei an diesem findet. Der Belgier fällt ebenso notorisch darauf rein und pfeift jedes Mal. Wahrscheinlich, weil er dem 17-Jährigen so viel Ausgebufftheit nicht zutraut. Falsch gedacht, Herr Lambrechts.

2:21 YB-Verteidiger Blum: «Bin froh, war ich heute Rechtsverteidiger»

In Halbzeit zwei geht das Flick-Team vom Gaspedal. Nicht, ohne diese mit einem weiteren Tor einzuläuten. Es ist das dritte nach einem Standard. Diesmal ein Raphinha-Corner, den Martínez zurück in die Mitte bringt, wo ihn Lewandowski über die Linie drückt. Den Schlusspunkt markiert Abwehrchef Camara mit einem Eigentor. Symptomatisch.

Spielt Rahmen gegen Basel um seinen Job?

Von YB gibts noch ein Lebenszeichen, als Monteiro nach einem hübschen Haken die Latte trifft und Hadjams Nachschuss von Casadó wegspediert wird.

Nach dieser Klatsche – der zweiten nach dem 0:3 gegen Aston Villa in der Königsklasse – stellt sich schon die Frage: wie weiter mit Coach Patrick Rahmen? Gegen Basel heisst es am Sonntag wohl für ihn: verlieren verboten! Sonst könnten die beiden Spiele gegen die beiden gleichfarbigen FCB – Barcelona und Basel – die letzten von Ex-FCB-Coach Rahmen als YB-Übungsleiter gewesen sein.

Es wäre eine Ironie des Schicksals, dass ausgerechnet Basel Endstation für das Schaffen des Baslers in Bern sein würde. Hat er doch den Job beim Meister vor allem wegen seines starken europäischen Parcours 2021 erhalten.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos