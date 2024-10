In Barcelona vermisst YB seinen Abwehrchef Loris Benito schmerzlichst. Ohne den angeschlagenen Routinier gleicht die YB-Abwehr einem Hühnerhaufen. Ob er für den Krisengipfel gegen Basel einsatzfähig ist, steht noch nicht fest.

YB geht auswärts gegen Barcelona diskussionslos baden. Foto: Claudio de Capitani/freshfocus 1/5

Tatenlos muss der verletzte Loris Benito (32) vor dem heimischen TV-Gerät mitansehen, wie seine Teamkollegen vom FC Barcelona komplett zerzaust werden. 0:5 stehs am Ende.

Besonders schmerzhaft ist für den YB-Captain aber nicht das Resultat, sondern die Tatsache, dass der Verteidiger seiner Mannschaft in dieser Partie zweifellos hätte weiterhelfen können. Schon in der ersten Halbzeit ist in der Berner Abwehr keinerlei Ordnung zu erkennen. Sein Ersatz Tanguy Zoukrou (21) ist mit den katalanischen Offensivstars komplett überfordert.

Wie schon vor zwei Wochen beim Champions-League-Auftakt gegen Aston Villa funktioniert das Duo Zoukrou/Camara nicht. Abstimmungsprobleme, fehlende Kommunikation, fatale Fehlpässe – alles offenbar zentrale Bestandteile der YB-Verteidigung.

Für Basel wieder fit?

Patrick Rahmen (55) hatte vor der Partie zwar mehrfach betont, wie schmerzlich Benito als Leaderfigur vermisst wird. Allerdings sagte der YB-Trainer auch, dass er ohnehin im Hinterkopf gehabt habe, gegen Barcelona auf seinen Routinier in der Startelf zu verzichten.

Nachdem Benito nach überstandenem Kreuzbandriss erst vor etwas mehr als zwei Wochen im Cup gegen Vevey (4:2) sein lang ersehntes Comeback in der 1. Mannschaft gefeiert hatte, wollte Rahmen gegen Aston Villa offenbar kein Risiko eingehen. Nur drei Tage nach dem Spiel gegen GC (0:1) bereits wieder in der Champions League aufzulaufen, könnte für den Rückkehrer zu viel sein, so die Befürchtungen des YB-Trainers.

Durch die gegen die Hoppers zugezogene Muskelverletzung im linken Oberschenkel musste Benito nun gezwungenermassen für die Königsklasse passen. Noch ist offen, ob der Captain für den Krisengipfel am Sonntag gegen Basel wieder fit wird. Nach dem Auftritt in Barcelona kann es aus Berner Sicht gar nicht schnell genug gehen, bis der Captain wieder für Ordnung in der YB-Abwehr sorgt.

