Der Start in die Saison ist Meister YB mit Neo-Coach Patrick Rahmen gehörig missglückt. Die Ausgangslage vor dem Champions-League-Spiel in Barcelona erinnert an eine Situation von vor neun Jahren.

Nichts zu verlieren. Übermächtiger Gegner. Da kann nichts Dramatisches passieren. Denkt man vor dem Auftritt von YB in Barcelona. Dachte man auch 2015. Doch es kam anders.

Das Gastspiel steigt 2015 im kleinen, ultrareichen Fürstentum: Monaco. Wie es der Zufall will ausgerechnet der erste Gegner des heutigen YB-Kontrahenten Barcelona in der Champions League. YB hatte das Hinspiel in der Königsklassen-Qualifikation gegen die Monegassen 1:3 verloren. Das Ding war also durch.

Weshalb die gemeine Meinung war, dass es im Fürstentum um nichts mehr geht. Sondern der Fokus einzig auf die hinterher folgende Europa-League-Qualifikation gegen Karabach liegen würde. Dass man Trainer Uli Forte erstmal in Ruhe lasen würde.

Vorgeführt und lächerlich gemacht

Nachdem die Berner schon im Hinspiel keine Chance gehabt hatten, wurden sie im Stade Louis II regelrecht vorgeführt. Der Lächerlichkeit preisgegeben. Am Ende hiess es 0:4. Sportchef Fredy Bickel und seine Gehülfen führten danach rund um das Teamhotel herum konspirative Einzelgespräche mit den Leithammeln im Team – darunter der heutige YB-Sportchef Steve von Bergen, damals Captain. Es ging um den Trainer und den Glauben der Führungsspieler, ob der Coach das Ruder noch herumreissen könne. Das Ergebnis der kleinen Inquisition: Der Glaube fehlte. Forte wurde rasiert.

Nach dem Spiel, in dem eigentlich nichts passieren konnte …

Rahmen trotzig: «Wir sind noch in allen drei Wettbewerben dabei»

Ein solches Spiel wartet nach dem Monumental-Fehlstart in die Meisterschaft nun auch auf Patrick Rahmen. YB ist nach dem Heim-0:1 gegen GC auch nach acht Runden immer noch Zweitletzter. Und der Start in die Champions League ging zuhause gegen Aston Villa auch gründlich in die Hose. «Aber wir sind noch in allen drei Wettbewerben dabei», sagt Rahmen, trotzig.

Nach dem 0:1 gegen die Hoppers steht die Grosswetterlage in Katalonien auf Ohrfeige. Fühlt sich der Coach nach dem Peinlich-Auftritt gegen GC stärker unter Druck? Rahmen holt aus: «Die Erwartungen an einen YB-Trainer sind hoch. Du musst bestenfalls alle Spiele gewinnen. Das ist nicht realistisch. Aber die Ausrichtung ist so. Und nun startete das Team mit null Punkten aus drei Spielen in die Saison. Das kennt es nicht. Voranzugehen und sich der Drucksituation anzunehmen ist auch ein Teil meines Jobs.»

Eine Ohrfeige und eine Niederlage – und die Diskussionen gehen los

Bisher war ja Rahmen in der Diskussion um den YB-Fehlstart aussen vor. Doch eine Klatsche im Olympiastadion und hinterher die fünfte Saisonniederlage in Basel. Mit der hinterher lauernden Nati-Pause. Da würden bei den YB-Bossen erstmals ernsthafte Diskussionen zum Thema Trainer geführt werden.

Es geht heute für Rahmen also um sehr viel!

PS: Forte wurde damals nach nur drei Meisterschaftsrunden entlassen. YB war ungeschlagen.

