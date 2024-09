Der frustrierenden YB-Auftaktniederlage in der Champions League gegen Aston Villa (0:3) lässt sich auch Positives abgewinnen: die Leistung von YB-Verteidiger Zachary Athekame (19), der noch kein Super-League-Spiel von Anfang an bestritten hat.

Athekame überzeugt trotz 0:3-Niederlage gegen Aston Villa

Trainer Rahmen vertraut dem 19-jährigen Talent wegen Blums Verletzung

In sein grösstes Spiel der Karriere startet er mit einer feinen Grätsche. Dann schaltet sich Zachary Athekame vorne ein, holt nach zwei gelungenen Aktionen in der siebten Minute einen gefährlichen YB-Freistoss an der gegnerischen Strafraumgrenze heraus. In dieser Phase sind die Berner stärker als Aston Villa.

Der Sprung ins eiskalte Wasser gelingt Teenager Athekame. Der Rechtsverteidiger ist 19 Jahre alt, bestreitet sein Startelf-Debüt für die Berner, abgesehen von seinen beiden Cup-Einsätzen. Ausgerechnet in der Königsklasse im ausverkauften Wankdorf vor 31'500 Fans beim Hit gegen den Premier-Ligisten (0:3).

Während im Anschluss einige Teamkollegen patzen – Colley, der beim Eckball zum 0:1 Tielemans meterweit davonziehen lässt und Camara, der vor dem 0:2 mit einem legeren Rückpass zu von Ballmoos einen unfassbaren Bock schiesst – bleibt Athekame auf rechts solid.

Zwar entstehen alle fünf Gegentore über die rechte Abwehrseite. Auch die beiden, die danach wegen Handspielen aberkannt werden. Athekame kann man vorwerfen, manchmal zu weit weg vom Gegner gewesen zu sein. Und beim Eckball zum 0:1 wird er weggedrückt und kann nicht mehr eingreifen. Grobe Schnitzer wie bei seinen Teamkollegen sind jedoch nicht zu erkennen.

Deshalb spielte Lewin Blum nicht

Doch warum lässt YB überhaupt den unerfahrenen 19-Jährigen anstelle des erprobten Lewin Blum laufen, der ebenfalls auf dem Matchblatt steht und sich während des Spiels auch warmläuft? Trainer Rahmen: «Lewin war noch nicht 100-prozentig fit, auf diesem Niveau verträgt es nichts anderes. Wir haben das am Morgen früh besprochen, und er hat Einschränkungen mit der Sicht gehabt. Je nach Winkel, wie er den Kopf hielt, hatte er kein gutes Gefühl.» Im Cup am Samstag in Vevey (4:2) war Blum verletzt gemeldet.

So war der Entscheid zugunsten von Athekame klar. Rahmen über seinen Youngster: «Er hat es in den letzten Wochen gut gemacht, sich aufgedrängt, deshalb hat er das Vertrauen 100-prozentig bekommen. Das war dann keine Frage für mich.»

Im Frühling spielte der Romand noch bei Xamax, wo er den Sprung in den Profifussball schaffte. Nun heisst es für Athekame schon: Champions League statt Challenge League. Ob er nach der Rückkehr von Stammkraft Blum zu weiteren solchen Chancen kommt?

