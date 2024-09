Kurz zusammengefasst YB zeigt zwei Gesichter: stark und dann schwach

25 Minuten gut, dann zwei Amateurfehler und drei Gegentore

Tobias Wedermann Fussballchef

Welches Gesicht zeigt YB am Dienstag zum Königsklassen-Auftakt im Wankdorf? Das Glamouröse, das die Berner mit internationalem Topfussball in die Champions League gebracht hat? Oder doch das eher Trostlose aus der nationalen Meisterschaft, wo der amtierende Meister in der Super League immer noch sieglos am Tabellenende liegt? Die Antwort: Beide.

YB legt einen furiosen Start hin, ist in den ersten 25 Minuten die bessere Mannschaft. Wie gegen Galatasaray in den Champions-League-Playoffs. Doch genau in dem Moment, in dem man sich dabei ertappt, zu denken: «Doch, da liegt heute etwas drin», zeigen die Berner ihr anderes Gesicht. Erst wird ein Eckball auf Amateurliga-Niveau statt Königsklasse verteidigt – 0:1. Und Abwehrchef Camara löst das gewonnene Selbstvertrauen aus der Anfangsphase mit seinem Mega-Bock gleich komplett in Luft auf.

Wo sind die Leader?

Keine Anzeichen mehr von der Form der ersten 25 Spielminuten, unnötig selbstverschuldet liegt man plötzlich 0:2 hinten. Und schon wird die nächste grosse Frage, die aktuell rund um YB heiss diskutiert wird, erneut sehr offensichtlich: Wer sind die Führungsspieler? Überall gesenkte Köpfe, Spieler, die ihre Hände verwerfen – keiner, der vorausgeht und seinen Mitspieler klarmacht: Eigentlich ist hier noch nichts verloren. Wo sind die Leader?

Ein Abend zum Vergessen für YB-Verteidiger Mohamed Ali Camara, der einen bösen Bock macht. Foto: TOTO MARTI 1/5

Am Ende verliert man daheim vor ausverkauftem Haus 0:3. Ein Resultat, welches gar nicht so klar hätte ausfallen müssen. Amateurliga-Fehler statt Königsklassen-Party: Die YB-Baustellen bleiben weiter bestehen – und haben jetzt auch noch die Champions League erreicht. Jetzt steht wieder der Super-League-Alltag bevor. Mit welchem Gesicht?