Im Tor kommt es zu einem Wechsel im Vergleich zur Super-League-Niederlage gegen GC

23 Tore haben die Young Boys in der laufenden Saison in 13 Pflichtspielen kassiert. In der Tabelle ist der amtierende Meister auf dem zweitletzten Platz zu finden, gegen GC gab es am Samstag eine 0:1-Niederlage. Nun warten die Weltstars des FC Barcelona in der Champions League auf YB, wo es zu einem Wechsel auf der Torhüterposition kommen wird. Gemäss Blick-Informationen steht Marvin Keller statt David von Ballmoos in Barcelona von Beginn an im Tor. Das 22-jährige Schweizer Torhüter-Toptalent zeigte bereits in den Qualifikationsspielen gegen Galatasaray sowie in der Liga gegen Lausanne-Sport starke Leistungen, als David von Ballmoos verletzt ausfiel.

Wie aus YB-Kreisen zu hören ist, hat die Rotation allerdings nichts mit den sportlichen Leistungen der Berner Nummer 1 Von Ballmoos zu tun, mit dem erst letzte Woche der Vertrag bis mindestens 2027 verlängert wurde. Vielmehr will YB-Trainer Patrick Rahmen sein Versprechen gegenüber den beiden Torhütern einhalten. Dieser hatte zu Beginn der Saison verkündet, dass von Ballmoos Stammkeeper ist, aber auch Marvin Keller seine Einsätze erhalten wird.

Kann sich Keller gegen Barcelona-Superstars auszeichnen?

«Wir freuen uns sehr, dass uns David und Marvin zur Verfügung stehen und beide herausragende Leistungen gezeigt haben. David hat bei uns eine Führungsrolle und ist unsere Nummer 1, aber Marvin hat sich mit seinen Leistungen in den Spielen und im Training Einsatzzeiten verdient», betonte Trainer Rahmen erneut nach der Verlängerung des Vertrags mit von Ballmoos. Im wichtigen Super-League-Spiel gegen den FC Basel am Sonntag wird dann voraussichtlich wieder der 29-Jährige im Tor stehen.

Im grossen Champions-League-Rampenlicht Barcelonas darf nun aber zuerst Keller ran. Bleibt aus Berner und Kellers Sicht zu hoffen, dass er sich angesichts der Weltklasse-Offensive um Robert Lewandowski, Lamine Yamal, Raphinha und Ferran Torres trotzdem entsprechend auszeichnen kann – und nicht nur die Gegentor-Statistik glänzt nach dem Spiel.

