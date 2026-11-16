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Ein Trostpflaster gibt es aber
Italien träumte – und ist erneut tief gefallen

Ein Remis hätte gereicht, doch Italien ging gegen Belgien 1:4 unter. Statt Viertelfinal-Einzug bleibt der Squadra Azzurra nach einem schwachen Auftritt nur der Verbleib in Liga A.
Publiziert: vor 55 Minuten
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Gianluigi Donnarumma und Italien sind auf dem Boden der Tatsachen angekommen.
Foto: imago/Belga

Darum gehts

  • Italien geht gegen Belgien 1:4 unter
  • Die Squadra Azzurra verpasst damit die Viertelfinals der Nations League
  • Für die Mannschaft ist es eine weitere Enttäuschung trotz guter Ausgangslage
Foto Andri Bäggli.jpg
Andri BäggliRedaktor Sport

Mamma Mia! Da erarbeitet sich Italien am Donnerstag mit dem 3:1-Sieg gegen Frankreich in der Nations League eine hervorragende Ausgangslage für das letzte Gruppenspiel gegen Belgien. Ein Remis reicht und die einst so stolze Squadra Azzurra steht fix in den Viertelfinals. Doch am Ende kommt es so, wie es in den vergangenen Jahren häufig gekommen ist.

Italien geht zwar früh in Führung, zeigt aber sonst einen schwachen Auftritt, gibt das Spiel innert elf Minuten komplett aus der Hand und geht am Ende gleich mit 1:4 unter. Dabei ist das Resultat noch glimpflich ausgegangen: Goalie Gianluigi Donnarumma vereitelt – nach seiner mässigen Leistung gegen Frankreich – gegen Belgien mehrere Topchancen und verhindert so noch Schlimmeres.

Die Ernüchterung ist riesig. So titelt die «Gazzetta dello Sport»: «Italien landet hart auf dem Boden der Tatsachen.» Weiter heisst es im Text: «Belgien erteilte uns eine Lektion» und «die Azzurri waren chancenlos und wurden klar dominiert.» Es sind harte Worte, die das Spielgeschehen aber exakt wiedergeben.

Harte Jahre

Dabei wäre ein Weiterkommen Balsam auf die geschundenen Seelen der Italien-Fans gewesen. Tief sitzen die Wunden über das Verpassen der letzten drei WM-Endrunden. Nachdem die Italiener die WM 2026 verpasst hatten, versank der Verband im Chaos. Gleich reihenweise traten Funktionäre zurück – angefangen beim damaligen Trainer Gennaro Gattuso, der derzeit mit Lazio Rom die Tabelle in der Serie A anführt. Auch Ex-Verbandspräsident Gabriele Gravina und Delegationsleiter Gianluigi Buffon schmissen den Bettel hin.

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Mittlerweile sind neue Personen am Ruder in Italien. Mit Roberto Mancini ist ein Trainer an die Seitenlinie zurückgekehrt, unter dem die Italiener ihren letzten Titel gewonnen haben – die Europameisterschaft 2021. Sein Rücktritt 2023 kam überraschend, obwohl die Italiener auch unter ihm eine WM-Endrunde verpasst haben und verlief nicht ohne Nebengeräusche. Denn wenig später heuert er bei der Nationalmannschaft Saudi-Arabiens an, bleibt dort aber nur ein Jahr. Nach einem Intermezzo beim katarischen Klub al-Sadd – und dem gewonnenen Meistertitel – soll er den Karren wieder aus dem Dreck ziehen.

Enttäuschter Mancini

In der Nations League ist ihm das zumindest teilweise gelungen. Trotzdem zeigt sich Mancini nach dem Schlusspfiff enttäuscht, aber kämpferisch: «Solche Abende können passieren. Leider passieren solche Dinge, wenn man sich verbessert, und man muss wichtige Lehren aus diesen Spielen ziehen. Wir hatten eine gute Serie hingelegt und wussten, dass es ein schwieriges Spiel werden würde. Wir sind enttäuscht, aber dieser Abend wird uns auch weiterhelfen.»

Immerhin gibt es ein kleines Trostpflaster. Weil die Italiener nicht zu den schwächsten Gruppendritten zählen, bleiben sie auch in der nächsten Ausgabe der Nations League in der Liga A.

UEFA Nations League 26/27 League A Gruppe 1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
6
4
13
2
Belgien
Belgien
6
5
12
3
Italien
Italien
6
2
10
4
Türkei
Türkei
6
-11
0
Playoffs
League A Gruppe 2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
5
9
11
2
Griechenland
Griechenland
5
-5
8
3
Deutschland
Deutschland
5
3
8
4
Serbien
Serbien
5
-7
0
Playoffs
League A Gruppe 3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
6
13
15
2
Spanien
Spanien
6
8
15
3
Kroatien
Kroatien
6
-10
6
4
Tschechien
Tschechien
6
-11
0
Playoffs
League A Gruppe 4
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
5
2
12
2
Dänemark
Dänemark
5
3
9
3
Norwegen
Norwegen
5
0
6
4
Wales
Wales
5
-5
3
Playoffs
League B Gruppe 1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
5
10
13
2
Slowenien
Slowenien
5
2
8
3
Schottland
Schottland
5
-1
7
4
Nordmazedonien
Nordmazedonien
5
-11
0
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
League B Gruppe 2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Nordirland
Nordirland
5
5
11
2
Ungarn
Ungarn
5
3
10
3
Ukraine
Ukraine
5
-4
4
4
Georgien
Georgien
5
-4
2
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
League B Gruppe 3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Österreich
Österreich
5
5
11
2
Kosovo
Kosovo
5
-1
6
3
Irland
Irland
5
1
5
4
Israel
Israel
5
-5
3
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
League B Gruppe 4
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweden
Schweden
5
5
13
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
5
2
8
3
Polen
Polen
5
2
4
4
Rumänien
Rumänien
5
-9
3
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
League C Gruppe 1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Albanien
Albanien
6
9
15
2
Belarus
Belarus
6
3
10
3
Finnland
Finnland
6
10
10
4
San Marino
San Marino
6
-22
0
Aufstieg
Aufstiegsspiele
League C Gruppe 2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Montenegro
Montenegro
6
7
16
2
Zypern
Zypern
6
-1
8
3
Armenien
Armenien
6
-1
6
4
Lettland
Lettland
6
-5
2
Aufstieg
Aufstiegsspiele
League C Gruppe 3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Slowakei
Slowakei
5
7
11
2
Moldawien
Moldawien
5
-4
7
3
Färöer
Färöer
5
0
5
4
Kasachstan
Kasachstan
5
-3
2
Aufstieg
Aufstiegsspiele
League C Gruppe 4
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Island
Island
5
11
11
2
Estland
Estland
5
2
9
3
Bulgarien
Bulgarien
5
-7
4
4
Luxemburg
Luxemburg
5
-6
3
Aufstieg
Aufstiegsspiele
League D Gruppe 1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Malta
Malta
3
2
7
2
Andorra
Andorra
4
0
4
3
Gibraltar
Gibraltar
3
-2
2
League D Gruppe 2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Aserbaidschan
Aserbaidschan
4
2
8
2
Litauen
Litauen
3
1
4
3
Liechtenstein
Liechtenstein
3
-3
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