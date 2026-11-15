Bei seiner Geburt kämpfte Ricardo Rodriguez ums Überleben, am Montag absolviert er gegen Schottland sein 150. Nati-Spiel. Vor dem historischen Meilenstein sprechen seine Brüder Roberto und Francisco über eine grosse Nati-Karriere, den Stolz der verstorbenen Mutter und was sie an «Rici» bewundern.

Darum gehts Ricardo Rodriguez kämpfte schon bei der Geburt ums Leben

Gegen Schottland absolviert er vor sein 150. Nati-Spiel

Seine Brüder loben Konstanz; die Mutter wäre stolz

Direkt mit seiner Geburt am 25. August 1992 begann der grösste Kampf im Leben von Ricardo Rodriguez. Eine Zwerchfellhernie sorgte dafür, dass sich Bauchorgane wie Magen, Milz, Leber und Darm durch eine Lücke im Zwerchfell in seinen Brustkorb verlagert hatten. Hätten die Ärzte dies nicht im Endstadium der Schwangerschaft entdeckt, wäre Rodriguez bei der Geburt gestorben. «Ich hatte damals schon als Bub wahrgenommen, wie gross die Sorge unserer Eltern war und wie vielen gesundheitlichen Problemen mein Bruder entgegentreten musste – damals hatte niemand an die Möglichkeit einer grossen Fussballkarriere gedacht», sagt Ricardos grosser Bruder und Ex-Profi Roberto Rodriguez (36).

Heute hat Ricardo Rodriguez den Übernamen «Der ewige Rodriguez» entgegen aller Erwartungen. Weil er optisch kaum zu altern scheint und seit 15 Jahren nicht wegzudenken ist auf der Position des Linksverteidigers in der Nati. «Im ersten Länderspiel gegen Wales wurde er für Shaqiri eingewechselt, weil Linksverteidiger Reto Ziegler die Rote Karte sah, und seither hat er diese Position nie mehr abgegeben», sagt Roberto.

Am Montag macht sein Bruder das 150. Länderspiel gegen Schottland. Nach seinem Kumpel und U17-Weltmeisterteamkollege Granit Xhaka ist er erst der zweite Schweizer, dem dieser Meilenstein gelingt. «Ich kriege nur schon Gänsehaut, wenn ich daran denke, was Rici alles durchgestanden hat und nun vor seinem 150. Nati-Spiel steht», so Roberto. Er weiss: Seinem Bruder bedeutet dies sehr viel, seit Wochen ist die Marke ein Thema in der Familie. In all den Jahren habe er nie erlebt, dass sein Bruder nicht gerne bei der Schweizer Nationalmannschaft dabei gewesen ist – «egal ob bei einer WM oder beim Auswärtsspiel in San Marino.»

Bruder Francisco: «Dafür kriegt er zu wenig Anerkennung»

Doch Ricardo Rodriguez ist während dieser Zeit nie der Mann der grossen Worte in der Öffentlichkeit. Viele Interviews gibt er nicht, das Rampenlicht mag er nicht. «Ich hoffe, dass es am Montag klappt mit dem 150. Spiel, das wäre ein Traum, der in Erfüllung geht», sagt der Nati-Star am Sonntag kurz und knapp vor dem Spiel. Natürlich wird ihn Yakin trotz mehrwöchiger Verletzungspause gegen Schottland einsetzen, einfach nicht von Beginn an.

Es ist diese Art von Bodenständigkeit und Aussendarstellung, wegen der Rodriguez trotz seiner bisher grossen Karriere vielleicht nicht immer die verdiente Wertschätzung bekommen hat. «Rici überlässt das Reden den anderen und konzentriert sich nur auf seine Leistung. Wie konstant er diese über 15 Jahre Nati abgeliefert hat, ist absolut bewundernswert. Das ist eine der grössten Herausforderungen als Fussballer, dafür kriegt er aus meiner Sicht zu wenig Anerkennung», sagt der jüngere Bruder Francisco (31), der in seiner Karriere unter anderem für den FCZ, Luzern, Wolfsburg und Bielefeld gespielt hat.

«Mami wäre unglaublich stolz»

Diese Konstanz auf dem Fussballplatz habe nicht mal in der dunkelsten Zeit der Familie abgenommen, als Mutter Marcela 2015 im Alter von 47 Jahren nach langer Krankheit verstorben ist. Roberto verbindet auch eine Erinnerung mit ihrer Mutter, wenn es um die erste Nati-Nomination von Ricardo im Oktober 2011 geht: «Ich weiss noch, wie gross ihre Freude gewesen ist damals. Wenn sie jetzt sehen könnte, dass er sein 150. Länderspiel macht, würde sie im Stadion vor Freude weinen, da bin ich mir ganz sicher.» Und Francisco sagt: «Sie war immer so stolz auf uns, schon als wir unser erstes Profispiel machen durften, auf diesen Meilenstein wäre unser Mami unglaublich stolz – und sie würde Rici sagen: Geniesse jetzt einfach alles, was noch bei der Nati kommt.»

Francisco und Roberto sind sich sicher, dass er genau dies tun wird. «Er geht nicht nur gerne zur Nati, sondern verträgt sich auch mit allen gut. Er ist extrem wichtig fürs Team», so Roberto. Er sei sehr umgänglich und entsprechend beliebt innerhalb der Nati. «Er spricht nie negativ über einen Mitspieler, sondern ist stets hilfsbereit oder unterstützt die jungen Spieler.» Es sei kein Zufall, dass die Jungen ihn immer wieder als Legende betiteln würden. Aber: «Wenn er eine Problematik erkennt oder ihm etwas nicht passt, kann er intern auch kritisch sein und Klartext sprechen», ergänzt Francisco.

Nati-Highlight an der WM gegen Ecuador

Blick fragt Ricardo Rodriguez am Tag vor seinem Jubiläum nach seinem liebsten Spiel im Schweizer Trikot. «Es waren alle Spiele für die Nati sehr schön», antwortet er. Seine Brüder haben derweil einen klaren Favoriten – das WM-Spiel gegen Ecuador 2014. «Es war Ricis erstes WM-Spiel, das erste an einem grossen Turnier überhaupt und er legt in der Nachspielzeit den Siegtreffer von Haris Seferovic auf – das war sehr emotional.» An einen Tiefpunkt kann sich Roberto allerdings auch erinnern. «EM 2021, Achtelfinal gegen Frankreich und Rici verschiesst den Penalty beim Stand von 1:0 für die Schweiz in der 55. Minute. Ich dachte nur: Wenn wir das jetzt deshalb verlieren…» Am Schluss qualifizierte sich die Schweiz in einem hochdramatischen Spiel und nach Elfmeterschiessen für den Viertelfinal. Schweizer Fussballgeschichte.

Dass jenes Spiel eines der Low-Lights in Rodriguez’ Karriere sein soll, sagt eigentlich alles über die glorreiche Nati-Zeit. Ob er nun noch zum Schweizer Rekordspieler werden und Captain Xhaka überholen will? Die Antwort darauf könnte nicht typischer sein für Ricardo Rodriguez: «Mir ist egal, wer oben ist, schön, dass wir es beide sind.»