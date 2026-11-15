Nachdem die Nati gegen Slowenien den Aufstieg in die Liga A der Nations League vorzeitig klar gemacht hat, bietet sich Trainer Murat Yakin gegen Schottland die Chance, einige Spieler zu testen.

Christian Finkbeiner Stv. Fussballchef

Die komplette Mannschaft werde er nicht auswechseln, kündigte Murat Yakin zwar nach dem 0:0 am Freitag in Maribor gegen Slowenien an. Nun deutet doch vieles darauf hin, dass der Nati-Trainer die Partie zum Abschluss der Nations-League-Kampagne gegen Schottland im fast ausverkauften Sitterstadion in St. Gallen trotzdem dazu nutzen wird, der zweiten Garde eine Chance zu geben. «Wir haben ja sonst kaum die Möglichkeit dazu», so Yakin.

Denn nach Dan Ndoye reiste am Sonntag auch Manuel Akanji vorzeitig ab. Der Vertreter von Granit Xhaka als Captain verspürte nach dem Slowenien-Spiel leichte körperliche Probleme, weshalb es in Anbetracht der vielen Spiele mit Inter in diesem Herbst wenig Sinn gemacht hätte, wenn er beim Team geblieben wäre.

Chance für Sanches – und Boteli

Somit dürfte Nico Elvedi am Montag den Abwehrchef geben, sofern der Leeds-Verteidiger 100 Prozent fit ist. An seiner Seite würde Adrian Bajrami oder Eray Cömert zum Zug kommen – oder beide. Und auch auf den Seiten wird es laut Blick-Informationen zu Veränderungen kommen. Zachary Athekame, die neue Nummer 1 auf der rechten Seite, hat für Klub und Nati innerhalb von 88 Tagen bereits 18 Spiele absolviert.

Ebenfalls neu ins Team rutschen wird Ardon Jashari im defensiven Mittelfeld neben Remo Freuler. In der Offensive wird YB-Spielmacher Alvyn Sanches endlich die Möglichkeit erhalten, sein Können auch einmal im Nati-Trikot von Beginn an zu zeigen. Gute Chancen auf einen längeren Einsatz hat auch Samuel Ballet, der in Slowenien sein Nati-Debüt gegeben hat. Und ganz vorne dürfte Sion-Stürmer Winsley Boteli in seinem vierten Länderspiel erstmals von Beginn an auflaufen, womit Breel Embolo auf der Bank wäre.

Jubilar Freuler trägt Captainbinde

Jubilar Remo Freuler, der sein 100. Länderspiel bestreitet, wird nach dem Rückzug von Akanji die Nati als Captain aufs Feld führen. «Die Zahl macht mich sehr stolz», so der Hinwiler. Und dass er beim Eintritt in den Hunderterklub auch noch die Binde tragen dürfe, sei ein schöner Zusatz. Der zweite Jubilar, Ricardo Rodriguez, steht in seinem 150. Länderspiel hingegen nicht von Beginn an auf dem Platz. Beide werden vor dem Spiel geehrt.