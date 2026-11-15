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VA Yakin spricht über mögliche Verträgsverlängerung
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Yakin über Vertragssituation:«Ich habe meine Absichten bekanntgegeben»

«Für mich gibt es nur die Nati»
Yakin wünscht sich einen neuen Vertrag

Bleibt Murat Yakin über die EM 2028 hinaus Nati-Trainer? Geht es nach ihm, würde er gerne vorzeitig mit dem SFV verlängern. Und auch die Spieler finden, dass ihr Chef eine Vertragsverlängerung verdient hat.
Publiziert: vor 52 Minuten
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Murat Yakin hat gut lachen: Mit der Nati hat er 2026 alle Ziele mehr als erfüllt.
Foto: Toto Marti
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Christian FinkbeinerStv. Fussballchef

Die erfolgreichste WM der Geschichte gespielt, den sofortigen Wiederaufstieg in die Liga A der Nations League geschafft, Nati-Trainer Murat Yakin (52) hat 2026 die Ziele des SFV mehr als erfüllt. «Es war ein fantastisches Jahr, auch wenn vielleicht noch mehr dringelegen wäre. Aber wir haben Geschichte geschrieben, es hat eine tolle Entwicklung stattgefunden», zieht Yakin am Tag vor dem letzten Länderspiel des Jahres gegen Schottland bereits eine erste Bilanz.

Yakin macht keinen Hehl daraus, dass er gerne über 2028 hinaus Nati-Trainer bleiben würde. «Es würde mich extrem freuen und stolz machen, weiter mit diesen Jungs zusammenzuarbeiten», so der Basler. Angesprochen auf mögliche andere Angebote, sagt er klar: «Für mich gibt es nur das Thema Schweizer Nationalmannschaft, alles andere ist zweitrangig.» Erste Gespräche mit den Verbandsverantwortlichen hätten stattgefunden, weitere seien in den nächsten Tagen geplant.

Auch über die lobenden Worte seines Ende Jahr abtretenden Chefs Pierluigi Tami («Heute ist er für mich einer der stärksten Nationaltrainer der Welt») hat sich Yakin gefreut. «Jeder erhält gerne Lob», so der Nati-Coach. «Und ein Trainer manchmal nicht genug.» Entscheidend seien letztlich die Resultate. «Und die haben wir dieses Jahr geliefert. Auch letztes Jahr blieben wir ungeschlagen», so Yakin. «Eigentlich konnte uns zuletzt nur Argentinien stoppen.»

33 Debütanten unter Yakin

Auch in der Mannschaft geniesst Yakin ein hohes Ansehen. Remo Freuler (34), seit Jahren Mitglied des Spielerrats, sagt: «Die Arbeit spricht für sich selber. Murat hat in den letzten Jahren mit der Nati einen super Job gemacht.» Auch jungen Spielern hätte er immer wieder eine Chance gegeben und diese integriert. 33 Spieler haben seit Yakins Amtsantritt im August 2021 ihr Debüt in der Nati gegeben. «Er hat es sich verdient, dass der Fussballverband mit ihm auch in Zukunft weitergehen will», so Freuler.

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