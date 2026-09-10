Noah Okafor tritt mit 26 Jahren aus der Nati zurück. Der gebürtige Basler sorgte in den vergangenen Jahren immer wieder für Aufsehen – und das nicht nur aus sportlichen Gründen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Noah Okafor verkündet am Donnerstag überraschend seinen Rücktritt aus der Nati

Er sorgte für Skandale: Goldsteak, Protz-Auftritte und öffentliche Kritik

An der WM 2026 nur 19 Minuten gespielt, Rücktritt aus persönlichen Gründen

Pascal Keusch Redaktor Sport

Am Donnerstagmittag gibt Noah Okafor (26) überraschend seinen Rücktritt aus der Nati bekannt. Der talentierte Offensivspieler sorgte in den vergangenen Jahren immer wieder für Schlagzeilen – auf und neben dem Platz. Ein Blick in seine Akte.

Goldsteak in Dubai

Vor fünf Jahren spielt sich der damals 21-jährige Okafor bei Salzburg langsam auf die Zettel der Scouts von Topklubs. Auch neben dem Platz sorgt er dazumal für Schlagzeilen. Wie Ribéry, Tolisso, Sancho und Co. gönnt sich auch Okafor ein Goldsteak von Star-Koch Nusret Gökçe in Dubai. Das Ribeye-Steak ist mit Gold überzogen und soll 1200 Euro kosten.

EM-Vorbereitung 2024

Vor der EM 2024 stösst Okafor verspätet zum Nati-Camp in St. Gallen, weil er mit seinem Klub noch für Promo-Termine nach Australien reisen muss. Beim Test gegen Estland kommt er einen Tag nach seiner Anreise noch nicht zum Einsatz. Auch im zweiten Test gegen Österreich sitzt er zunächst auf der Bank. Das soll bei Okafor für Unverständnis gesorgt haben. Ein Gespräch mit Nati-Direktor Pierluigi Tami (64) und Coach Murat Yakin (51) bringt ihm nicht mehr Einsatzzeit.

Superstar-Allüren ohne Einsatzminuten

Während des Turniers soll sich das unangemessene Verhalten fortgesetzt haben. Mitspieler und Staff berichten demnach von einer miesepetrigen und teils respektlosen Art. Einige Mitspieler sollen sich über seine auf Social Media stets zelebrierte Superstar-Attitüde geärgert haben. So bleibt Okafor während der gesamten Europameisterschaft ohne eine einzige Einsatzminute.

Emotionales Gespräch nach der EM

Nach der Rückkehr von der EM nach Zürich sollen sich Okafors Vater und seine Brüder bei einem Gespräch in einem Restaurant mit Nati-Boss Tami darüber aufgeregt haben, dass Noah an der EM zu keinem Einsatz kam. Das Gespräch soll äusserst emotional verlaufen sein – emotionaler, als es Tami lieb gewesen war. Dass dieses Gespräch an Yakin vorbei mit dessen Vorgesetztem geführt wurde, soll beim Nati-Coach auf Unverständnis gestossen sein.

Fehlende Trainingsbereitschaft

Im August 2024 kritisierte Yakin Okafor öffentlich. An einer Pressekonferenz sagt der Nati-Coach, er sei mit dessen Leistungen nicht immer zufrieden. Auch bei der Trainingsbereitschaft und beim unbedingten Spielwillen sieht Yakin damals Verbesserungspotenzial.

Protz-Auftritt bei geplatztem Wechsel

Im Januar 2025 steht der damals bei Milan unter Vertrag stehende Okafor vor einem Wechsel zu RB Leipzig. Alles ist angerichtet, einzig der Medizincheck fehlt noch. Dafür reist Okafor im Privatjet nach Leipzig. Mit mehreren Reisetaschen des Luxuslabels Louis Vuitton macht er sich auf den Weg zum Bundesligisten. Dazu trägt er eine auffällige College-Jacke derselben Marke. Kostenpunkt: umgerechnet rund 5600 Franken. Doch den Medizincheck besteht Okafor wegen einer noch nicht vollständig auskurierten Verletzung nicht. Der Wechsel platzt – und der ganze Protz-Auftritt war für die Katz.

«Soll ich meine Kleider in eine Ikea-Tasche packen?»

Auf den Medienwirbel um seinen Leipzig-Auftritt reagiert Okafor im Gespräch mit seinen Brüdern Elijah (22) und Isaiah (21) im Podcast «Say Less». «Was haben sie erwartet? Dass ich alle meine Kleider in eine Ikea-Tasche packe?», kontert er die Protz-Vorwürfe. Wofür er sein Geld ausgebe, sei schliesslich ihm überlassen.

Nati-Attacke per Interview

Im Herbst 2025 sorgt Okafor mit einem Interview für Aufsehen. Nicht nur die Nichtnomination macht ihm zu schaffen, gegenüber «The Athletic» beklagt er sich öffentlich über den Schweizerischen Fussballverband und die fehlende Kommunikation. Seit über einem Jahr habe sich niemand bei ihm gemeldet.

Eigenes Kamerateam bei Nati-Rückkehr

Nach einem klärenden Gespräch mit Yakin kehrt Okafor im März 2026 nach eineinhalb Jahren erstmals wieder zur Nati zurück. Bei seiner Rückkehr wird er als einziger der 26 aufgebotenen Spieler von seinem persönlichen Kamerateam empfangen. Die Aufnahmen seien für den YouTube-Kanal bestimmt gewesen, den Okafor gemeinsam mit seinen Brüdern betreibt.

Nati-Rücktritt mit 26 Jahren

An der WM in den USA ist Okafor zwar dabei, doch erneut bleibt ihm nur die Reservistenrolle. Im Spiel gegen Algerien kommt der gebürtige Basler während 19 Minuten zum Einsatz. Zwei Monate später tritt der mittlerweile 26-Jährige «bis auf Weiteres» aus der Nationalmannschaft zurück. Mit seiner geringen Einsatzzeit an der WM habe der Entscheid nichts zu tun, schreibt Okafor auf Instagram. Es seien andere Dinge vorgefallen, die ihn tief getroffen hätten.