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«Sie werden eine Einheit sehen»
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Captain Xhaka nach Ankunft:«Sie werden eine Einheit sehen»

WM-Ankunft in San Diego
Mariachi-Band für Nati-Stars – Embolo muss weiter warten

Um 4:30 Uhr Schweizer Zeit war es soweit: Die Nati-Stars konnten im Teamhotel in San Diego einchecken. Breel Embolo muss derweil weiter auf seine Einreise warten.
Publiziert: vor 36 Minuten
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Aktualisiert: vor 7 Minuten
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Ricardo Rodriguez reist mit kurzen Hosen und Kompressions-Strümpfen an.
Foto: TOTO MARTI

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Die Schweizer Nati ist im Hotel in San Diego angekommen
  • Der Hotel-Staff und eine Mariachi-Band empfangen Xhaka und Co.
  • Wann Embolo nachreisen darf, ist derzeit nicht bekannt
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Tobias Wedermann und Toto Marti

Über 15 Stunden lang hat die Reise der Schweizer Nati am Dienstag vom Flughafen Zürich nach San Diego gedauert. «Das war die schnellste US-Passkontrolle aller Zeiten», schwärmt man im Nati-Lager über den Extra-Service am Flughafen Los Angeles. Gegen 4.30 Uhr Schweizer Zeit steigt die Schweizer Delegation vor dem Fünfsternehotel Fairmont Del Mar aus den Bussen, begleitet von einer Mariachi-Band und applaudierenden Hotelangestellten mit Schweizer Fahnen und Trikots.

«Ui, das ist ganz schön kalt», sagen die Spieler beim Aussteigen. Im Sommer Kaliforniens hat man wohl etwas wärmere Temperaturen als frische 15 Grad erwartet – auch bei der Planung des Abends.

Als Erstes ging es für die Nati-Stars nämlich zum Abendessen im Freien vor dem Hoteleingang, romantische Beleuchtung und Grossleinwand inklusive.

Wie lange muss Embolo noch warten?

Beim Dinner unter dem Sternenhimmel San Diegos nicht teilnehmen kann Stürmer Breel Embolo. Seine ESTA-Reisegenehmigung wurde wenige Stunden vor Abflug erneut geprüft und der Stürmer beim Check-in am Swiss-Schalter von Beamten darauf aufmerksam gemacht, dass er die Reise in die USA vorerst nicht antreten kann.

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Da er der erste WM-Spieler ist, der Probleme bei der Einreise in die USA hat, ist das internationale Medieninteresse riesig. Aus aller Welt hat der Verband Anfragen zum Nati-Stürmer erhalten. Beantworten kann man die drängendsten Fragen aber auch in der Nacht auf Mittwoch noch nicht. Die Drähte zwischen der Spitze des Schweizerischen Fussballverbands, dem EDA und den US-Behörden liefen den ganzen Tag heiss. Bisher noch ohne Resultat. Der Grund dafür bleibt auch einen Tag später unklar. Möglich, dass es damit zu tun hat, dass Embolo in der Schweiz seit April rechtskräftig verurteilt ist wegen mehrfacher Drohung.

Dass Embolo am Mittwoch den nächsten direkten Swiss-Flieger um 13.10 Uhr in Richtung Los Angeles nehmen kann, gilt aktuell als unwahrscheinlich. Der Verband hofft, bei der ersten Pressekonferenz am Mittwoch um 18.15 Uhr Schweizer Zeit ein Update zur Einreise des Stürmers geben zu können.

Übrigens ist Embolo auch nicht der erste Nati-Spieler, der bei einer USA-Reise dem Team hinterherreisen muss: Verteidiger Ulisses Garcia verpasste vor einem Jahr den Charterflug nach Salt Lake City und musste verspätet sowie mit Umwegen nachreisen. Der Grund: Garcia hatte seinen Pass in Marseille vergessen. 

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TOTO MARTI

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TOTO MARTI

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
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Südafrika
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Bosnien und Herzegowina
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Gruppe C
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