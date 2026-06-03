69 Länderspiele hat Blerim Dzemaili für die Nati bestritten, 2014 und 2018 nahm er mit der Nati selber an einer WM teil. Im Interview spricht der neue Blick-Experte über die Erwartungen an die Nati und welcher Spieler für ihn der wichtigste ist.

Tobias Wedermann Fussballchef

Während seiner Karriere hat er auf der ganzen Welt auf höchstem Niveau Fussball gespielt, hat mehrere Meistertitel und Cupsiege auf dem Konto sowie drei WM-Teilnahmen mit der Schweizer Nati und insgesamt 69 Länderspiele – Blerim Dzemaili weiss, wovon er spricht, wenn er den Fussball analysiert. Und das macht er ab sofort regelmässig bei Blick. Der 40-jährige Zürcher wird als Experte im Rahmen des Fussballpodcasts «FORZA!» die Leistungen der Nati an der WM und alles darum herum bewerten sowie künftig auch die Super League analysieren.

Bei seinem ersten Einsatz spricht er bei «FORZA!» über die Eindrücke vom ersten Testspiel gegen Jordanien, welche offenen Fragen es noch gibt und was Dzemaili dem Team in Nordamerika zutraut.

Blick: Die Nati hat am Sonntag 4:1 gegen Jordanien gewonnen. Wie sehr ist die Schweiz schon in WM-Form?

Blerim Dzemaili: Die erste Halbzeit hat mich sehr überzeugt, die Einstellung hat gestimmt. Ich gehe davon aus, dass alle drei Gruppengegner so defensiv gegen die Schweiz spielen werden wie Jordanien. Und die Erkenntnis ist klar: Dieses Team hat Ideen sowie Lösungen dafür.

Eine dieser Lösungen heisst Johan Manzambi.

Genau, eine Bomben-Lösung aus meiner Sicht. Die Frage ist nur: Lässt man ihn von Anfang an laufen oder nicht? Der Junge begeistert. Die Fans wollen ihn auf dem Feld, wir als Zuschauer wollen ihn auf dem Feld. Und dennoch glaube ich, dass Fabian Rieder spielen wird.

3:40 Startelf-Debatte mit Dzemaili: «Manzambi ist eine Bombenlösung – aber Rieder wird spielen»

Warum?

Wir müssen uns in die Lage von Murat Yakin versetzen. Er muss mit verschiedenen Szenarien rechnen – und eines davon heisst Worst Case. Sollte die Schweiz beispielsweise gegen Katar plötzlich hinten liegen, bringt Manzambi als Joker genau das, was du als Trainer willst und brauchst in einer solchen Situation. In dieser Form hat das sonst niemand. Ist er schon in der Startelf, hast du diesen Effekt nicht.

Kommt hinzu, dass Dan Ndoye nach hinten rücken musste für Manzambi.

Es gibt das Risiko, dass das die grosse Qualität von Ndoye etwas hemmt. Wenn er von hinten aufs Tor rennt, muss er jedes Mal 70 Meter rennen und vor dem Tor fehlt ihm die Kraft. Manzambi und Ndoye können sich aber auch abwechseln und gemeinsam für noch mehr Gefahr sorgen.

Ein Leidtragender des Systems gegen Jordanien war Ricardo Rodriguez, der nicht in der Startelf gestanden ist. Können Sie sich ihn als Ersatzspieler vorstellen?

Ganz und gar nicht. Ricardo Rodriguez gibt dieser Mannschaft extrem viel Sicherheit mit seiner Ruhe und Erfahrung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er nicht in der Startelf sein wird. Für mich ist klar, dass die Dreierkette aus Rodriguez, Akanji und Elvedi bestehen wird. Zakaria hat das in den Tests sehr gut gemacht, ist eine Top-Alternative, aber an den dreien gibt es kein Vorbeikommen. Sie gehören zur Achse der Schweiz.

Wer noch?

Natürlich Granit Xhaka und Remo Freuler im Mittelfeld. Kaum war Freuler gegen Jordanien nicht mehr auf dem Platz, fehlte jemand, der die Löcher zugemacht hat und sozusagen die Drecksarbeit erledigt hat. Diese zwei und die Dreierkette hinten sind essenziell für dieses Team. Wenn die fünf in Topform sind, kann Yakin rundherum spielen lassen, wen er möchte, und es funktioniert.

Und Breel Embolo ist nicht Teil dieser Achse?

Ich habe schon mehrfach gesagt, wie wichtig Breel für dieses Team ist. Wenn Granit Xhaka im Mittelfeld zugestellt wird, bietet er eine zusätzliche Option, um ihn mit langen Bällen anzuspielen, und er kontrolliert diese hervorragend. Auch vor dem Tor hat sich Breel unglaublich verbessert, entsprechend strotzt er vor Selbstvertrauen.

3:28 Dzemaili setzt auf Routinier: «Rodriguez an der WM auf der Bank? Das glaube ich nicht»

Welchen Faktor wird der Einreise-Ärger von Embolo ausmachen?

Gar keinen, ausser dass er verspätet anreist und vielleicht einen Tag länger mit dem Jetlag kämpfen muss als seine Mitspieler. Wir kennen Breel, er lässt sich durch sowas ganz sicher nicht aus der Ruhe bringen. Ich würde sogar sagen, dass Breel der wichtigste Spieler für den Mechanismus dieses Teams ist.

Nicht Granit Xhaka?

An Granit kommt niemand vorbei. Er ist in seiner eigenen Liga und vermutlich der beste Schweizer Fussballer aller Zeiten.

Können Sie sich eine Nati ohne Granit Xhaka vorstellen? Seit langem wird spekuliert, ob diese WM das letzte Turnier von ihm sein könnte.

So, wie ich Granit kenne, kann ich mir nicht vorstellen, dass er nach dieser WM bei der Nati aufhört. Er ist physisch so gut unterwegs, hat mit Sunderland eine aussergewöhnliche Saison gespielt. In dieser Form kann die Schweiz gar nicht auf ihn verzichten.

Viel Lob von Ihrer Seite. Was hat Ihnen nicht gefallen im Jordanien-Test?

Ich glaube, Luca Jaquez hat in der zweiten Hälfte mit diversen Unsicherheiten nicht gerade Werbung in eigener Sache gemacht. Und es tut mir ein bisschen Leid für Ardon Jashari, der sehr viele Qualitäten und Potenzial hat, vor einem Jahr nahe an der Startelf war, aber nach einem schwierigen Jahr bei Milan und einer schweren Verletzung jetzt hinten anstehen muss.

Yakin und Co. sprechen vom Ziel, die beste WM aller Zeiten zu spielen. Zu was ist die Schweiz an diesem Turnier fähig aus Ihrer Sicht?

Der Achtelfinal ist Pflicht – ohne Diskussion. Danach wird der Weg sehr schwierig mit vielen grossen Nationen, doch auch ein Viertelfinal ist realistisch. Diese Mannschaft ist bereit, etwas Grosses zu erreichen. Davon bin ich überzeugt. Auch die Spieler selber wissen, wie gut sie sind. Murat Yakin hat nicht nur einzelne Leistungsträger, sondern 15 bis 16 Spieler im Kader, die alle ohne Probleme auf höchstem Niveau mithalten können. Ich weiss nicht, ob es das schon einmal gegeben hat.

Die gesamte Folge von «FORZA!» mit Blerim Dzemaili gibt es ab sofort auf allen Podcast-Plattformen, YouTube und Blick.ch.

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