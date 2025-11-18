Nach dem hart erarbeiteten Sieg gegen die Iren wartet im WM-Achtelfinal Europameister Portugal auf die Schweiz. Trainer Pisino ist nach dem Sieg stolz und gibt sich angriffslustig.

Jetzt können sich die U17-Jungs für die A-Nati an Portugal rächen

1/8 U17-Trainer Luigi Pisino ist nach dem Sieg gegen Irland stolz auf sein Team. Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts Schweizer U17-Nati bezwingt Irland und steht im WM-Viertelfinal

Trainer Luigi Pisino zeigt sich sehr stolz über die Leistung der Mannschaft

Björn Lindroos Redaktor Sport

Das Katar-Abenteuer unserer Nati-Teenager geht weiter. Die Schweizer U17 überzeugt auch im WM-Achtelfinal gegen Irland und steht unter den letzten acht.

Der 3:1-Sieg gegen die Iren ist aber ein hartes Stück Arbeit. Im ersten Durchgang ist das Spiel ein Knorz. Die Nati ist mit 65 Prozent Ballbesitz zwar klar spielbestimmend, offensiv jedoch zu wenig zwingend. Das ändert sich dann aber nach der Pause.

Dank Toren von Sion-Youngster Llukes und Luzerns Wyss steht es nach gut 70 Minuten 2:0. Und Freiburg-Zauberfuss Mijajlovic sorgt mit dem 3:1 dafür, dass die Nati nach dem Anschlusstreffer der Iren nur kurz zittern muss. Das Viertelfinal-Ticket ist gelöst, der Jubel bei den Schweizer Jungs nach dem Schlusspfiff riesig.

«Sehr, sehr stolz»

Trainer Luigi Pisino (40) sagt nach der Partie im Video des Verbandes: «Ich bin sehr, sehr stolz darauf, was wir heute auf dem Platz gezeigt haben. Sowohl fussballerisch als auch von der Persönlichkeit und Einstellung her.» Die Zuversicht sei gross: «Mit unseren starken Werten können wir noch grosse Dinge erreichen.»

Dank des Sieges steht die Schweiz bei ihrer erst zweiten U17-WM-Teilnahme überhaupt zum zweiten Mal im Viertelfinal. 2009 führte die Reise bekanntlich bis zum WM-Titel.

Gegen den Europameister

Jetzt bekommt die Nati es am Freitag in der Runde der letzten acht mit den Portugiesen zu tun. Es wird der bislang härteste Test des Turniers. Portugal kürte sich erst diesen Sommer zum Europameister und fegte im Achtelfinal Mexiko gleich mit 5:0 vom Platz. «Unter den letzten acht zu sein, ist grossartig. Aber wir sind weiter hungrig», gibt sich Coach Pisino angriffslustig.

In Katar gegen Portugal, da war doch was? Wir erinnern uns: Bei der WM 2022 ging unsere A-Nati im Achtelfinal gleich mit 1:6 unter. Drei Jahre später kann die U17 also nicht nur in den Halbfinal einziehen – sondern auch unser katarisches Portugal-Trauma überwinden.