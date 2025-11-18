DE
FR
Abonnieren

«Wir sind weiter hungrig»
Jetzt können sich die U17-Jungs für die A-Nati an Portugal rächen

Nach dem hart erarbeiteten Sieg gegen die Iren wartet im WM-Achtelfinal Europameister Portugal auf die Schweiz. Trainer Pisino ist nach dem Sieg stolz und gibt sich angriffslustig.
Publiziert: vor 31 Minuten
|
Aktualisiert: vor 23 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/8
U17-Trainer Luigi Pisino ist nach dem Sieg gegen Irland stolz auf sein Team.
Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts

  • Schweizer U17-Nati bezwingt Irland und steht im WM-Viertelfinal
  • Trainer Luigi Pisino zeigt sich sehr stolz über die Leistung der Mannschaft
  • Schweiz kann sich für A-Nati an Portugal rächen
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
RMS_Portrait_AUTOR_1056.JPG
Björn LindroosRedaktor Sport

Das Katar-Abenteuer unserer Nati-Teenager geht weiter. Die Schweizer U17 überzeugt auch im WM-Achtelfinal gegen Irland und steht unter den letzten acht.

Der 3:1-Sieg gegen die Iren ist aber ein hartes Stück Arbeit. Im ersten Durchgang ist das Spiel ein Knorz. Die Nati ist mit 65 Prozent Ballbesitz zwar klar spielbestimmend, offensiv jedoch zu wenig zwingend. Das ändert sich dann aber nach der Pause.

Mehr zur U17-Nati
U17-Coach Pisino klemmt Vergleiche mit 2009 ab
«Eigene Geschichte schreiben»
U17-Trainer Pisino klemmt Vergleiche mit WM-Helden von 2009 ab
Dieser U17-Youngster glänzt an WM in Katar
Er hat einen berühmten Onkel
Dieser U17-Youngster glänzt an WM in Katar
FCSG-Stürmer Scherrer lässt U17-Nati weiterträumen
Mit Video
Der nächste Schweizer Knipser?
FCSG-Stürmer Scherrer lässt U17-Nati weiterträumen
Diese U17-Youngsters lassen die Schweiz an der WM träumen
Nesthäckchen und Frechdachs
Diese U17-Youngsters lassen die Schweiz an der WM träumen

Dank Toren von Sion-Youngster Llukes und Luzerns Wyss steht es nach gut 70 Minuten 2:0. Und Freiburg-Zauberfuss Mijajlovic sorgt mit dem 3:1 dafür, dass die Nati nach dem Anschlusstreffer der Iren nur kurz zittern muss. Das Viertelfinal-Ticket ist gelöst, der Jubel bei den Schweizer Jungs nach dem Schlusspfiff riesig.

«Sehr, sehr stolz»

Trainer Luigi Pisino (40) sagt nach der Partie im Video des Verbandes: «Ich bin sehr, sehr stolz darauf, was wir heute auf dem Platz gezeigt haben. Sowohl fussballerisch als auch von der Persönlichkeit und Einstellung her.» Die Zuversicht sei gross: «Mit unseren starken Werten können wir noch grosse Dinge erreichen.»

Dank des Sieges steht die Schweiz bei ihrer erst zweiten U17-WM-Teilnahme überhaupt zum zweiten Mal im Viertelfinal. 2009 führte die Reise bekanntlich bis zum WM-Titel.

Gegen den Europameister

Jetzt bekommt die Nati es am Freitag in der Runde der letzten acht mit den Portugiesen zu tun. Es wird der bislang härteste Test des Turniers. Portugal kürte sich erst diesen Sommer zum Europameister und fegte im Achtelfinal Mexiko gleich mit 5:0 vom Platz. «Unter den letzten acht zu sein, ist grossartig. Aber wir sind weiter hungrig», gibt sich Coach Pisino angriffslustig.

In Katar gegen Portugal, da war doch was? Wir erinnern uns: Bei der WM 2022 ging unsere A-Nati im Achtelfinal gleich mit 1:6 unter. Drei Jahre später kann die U17 also nicht nur in den Halbfinal einziehen – sondern auch unser katarisches Portugal-Trauma überwinden.

Folge der Nati und verpasse nichts mehr

Jetzt der Schweizer Nationalmannschaft folgen – und du verpasst nichts mehr. Was musst du tun? Klicke auf den Link. Dann wählst du einfach dein Team aus der Liste aus und klickst auf das Plus-Symbol neben dem Namen. Dann einloggen, die gewünschten Einstellungen vornehmen, und schon bist du ein Follower. Als solcher begleitest du die Schweizer Fussball-Nati auf dem Weg an die WM 2026 in den USA und bleibst mit Videos, Analysen, News und Hintergründen immer am Ball. 

Jetzt der Schweizer Nationalmannschaft folgen – und du verpasst nichts mehr. Was musst du tun? Klicke auf den Link. Dann wählst du einfach dein Team aus der Liste aus und klickst auf das Plus-Symbol neben dem Namen. Dann einloggen, die gewünschten Einstellungen vornehmen, und schon bist du ein Follower. Als solcher begleitest du die Schweizer Fussball-Nati auf dem Weg an die WM 2026 in den USA und bleibst mit Videos, Analysen, News und Hintergründen immer am Ball. 

Hier gibts mehr Infos
WM-Quali Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
6
13
15
2
Slowakei
Slowakei
6
-2
12
3
Nordirland
Nordirland
6
1
9
4
Luxemburg
Luxemburg
6
-12
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
0:0
6
12
14
2
Kosovo
Kosovo
0:0
6
1
11
3
Slowenien
Slowenien
0:0
6
-5
4
4
Schweden
Schweden
0:0
6
-8
2
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schottland
Schottland
1:0
6
5
13
2
Dänemark
Dänemark
0:1
6
10
11
3
Griechenland
Griechenland
0:0
6
-2
7
4
Belarus
Belarus
0:0
6
-13
2
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
6
12
16
2
Ukraine
Ukraine
6
-1
10
3
Island
Island
6
2
7
4
Aserbaidschan
Aserbaidschan
6
-13
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
1:0
6
20
18
2
Türkei
Türkei
0:1
6
4
12
3
Georgien
Georgien
0:1
6
-8
3
4
Bulgarien
Bulgarien
1:0
6
-16
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
6
13
13
2
Irland
Irland
6
2
10
3
Ungarn
Ungarn
6
1
8
4
Armenien
Armenien
6
-16
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
8
23
20
2
Polen
Polen
8
7
17
3
Finnland
Finnland
8
-6
10
4
Malta
Malta
8
-15
5
5
Litauen
Litauen
8
-9
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Österreich
Österreich
0:0
8
18
19
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
0:0
8
10
17
3
Rumänien
Rumänien
0:1
8
2
10
4
Zypern
Zypern
8
0
8
5
San Marino
San Marino
1:0
8
-30
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
Norwegen
8
32
24
2
Italien
Italien
8
9
18
3
Israel
Israel
8
-1
12
4
Estland
Estland
8
-13
4
5
Moldawien
Moldawien
8
-27
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
1:0
8
16
18
2
Nordmazedonien
Nordmazedonien
0:0
8
9
14
3
Wales
Wales
0:0
8
4
14
4
Kasachstan
Kasachstan
8
-4
8
5
Liechtenstein
Liechtenstein
0:1
8
-25
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
8
22
24
2
Albanien
Albanien
8
2
14
3
Serbien
Serbien
8
-1
13
4
Lettland
Lettland
8
-10
5
5
Andorra
Andorra
8
-13
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kroatien
Kroatien
8
22
22
2
Tschechien
Tschechien
8
10
16
3
Färöer
Färöer
8
2
12
4
Montenegro
Montenegro
8
-9
9
5
Gibraltar
Gibraltar
8
-25
0
Qualifiziert
Playoffs
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen