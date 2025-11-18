DE
Schweiz
Schweiz
0:0
Irland
Irland
Schweiz
Schweiz
LIVE
0:0
Irland
Irland

U17-WM-Achtelfinal im Ticker
FCB-Junior Koloto versuchts per Fallrückzieher

vor 3 Minuten

28. Minute

Olivier Mambwa wir über links auf die Reise geschickt. Der YB-Verteidiger legt in den Rückraum zurück, wo aber lange niemand steht. Der andere Aussenverteidiger Marco Correia (FCB) nimmt den Ball von ausserhalb des Strafraums direkt. Linksverteidiger Sherlock kann den Flachschuss aber locker klären. 

vor 8 Minuten

23. Minute

Beinahe kassiert die Schweiz das 0:1. Martos versucht es mit einem Flachschuss aus der Distanz, den Innenverteidiger Erblin Sadikaj (FCL) nur weniger Zentimeter neben das Tor abfälscht. Die Ecke bringt keine Gefahr. 

Nur eine Minute später kommt McDonnell zu einem weiteren gefährlichen Abschluss von der Strafraumgrenze. Der Ball rauscht links unten am Kasten vorbei.

vor 10 Minuten

22. Minute

Jill Stiel (FCZ) schlägt eine Ecke von links. Nevio Scherrer (FCSG) kommt am weiten Pfosten an den Ball, köpfelt aber in Bedrängnis rechts daneben. 

Die Schweiz hat hier klar mehr von der Partie, ohne sich dabei aber zwingende Chancen herauszuspielen. 

vor 14 Minuten

16. Minute

Gil Zufferey (YB) findet Giacomo Koloto (FCB) mit einer Flanke von links im Strafraum. Der bisherige Schweizer Aktivposten kontrolliert den Ball und behauptet ihn robust. Sein Schuss ist jedoch zu harmlos. 

vor 17 Minuten

14. Minute

Nach einem langen Einwurf von Marco Correia (FCB) von rechts kommt der Ball über Umwege zu Giacomo Koloto. Der FCB-Junior nimmt den Ball mit dem Kopf mit dem Rücken zum Tor an und versucht sein Glück per Fallrückzieher. Der Ball kommt nicht gefährlich aufs Tor, schön anzuschauen ist es dennoch. 

vor 21 Minuten

11. Minute

Zwei Ecken für Irland in Serie bringen keine grosse Gefahr. 

vor 23 Minuten

8. Minute

Diesmal das Duell mit unterschiedlichen Vorzeichen: Foul von Giacomo Koloto (FCB) an Sherlock, der den Ball links in der Abwehr führt. Der Schweizer rauscht zu spät heran und legt seinen Gegner, sodass dieser vom Spielfeld fliegt. 

vor 27 Minuten

4. Minute

Giacomo Koloto (FCB) wird im Strafraum lanciert und fällt im Zweikampf mit Sherlock. Es gibt aber keinen Penalty. Der Ire hat den rechten Schweizer Flügelstürmer nur ganz leicht gehalten. 

vor 30 Minuten

2. Minute

Nevio Scherrer (FCSG) mit dem ersten Abschluss. Der Schuss aus spitzem Winkel von rechts geht aber klar drüber.

vor 33 Minuten
Anpfiff
Anpfiff

1. Minute

Das Spiel auf Platz 1 des Sportkomplexes namens Aspire Academy in Doha läuft. 

WM-Quali Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
6
13
15
2
Slowakei
Slowakei
6
-2
12
3
Nordirland
Nordirland
6
1
9
4
Luxemburg
Luxemburg
6
-12
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
5
12
13
2
Kosovo
Kosovo
5
1
10
3
Slowenien
Slowenien
5
-5
3
4
Schweden
Schweden
5
-8
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Dänemark
Dänemark
5
11
11
2
Schottland
Schottland
5
4
10
3
Griechenland
Griechenland
5
-2
6
4
Belarus
Belarus
5
-13
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
6
12
16
2
Ukraine
Ukraine
6
-1
10
3
Island
Island
6
2
7
4
Aserbaidschan
Aserbaidschan
6
-13
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
5
19
15
2
Türkei
Türkei
5
5
12
3
Georgien
Georgien
5
-7
3
4
Bulgarien
Bulgarien
5
-17
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
6
13
13
2
Irland
Irland
6
2
10
3
Ungarn
Ungarn
6
1
8
4
Armenien
Armenien
6
-16
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
8
23
20
2
Polen
Polen
8
7
17
3
Finnland
Finnland
8
-6
10
4
Malta
Malta
8
-15
5
5
Litauen
Litauen
8
-9
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Österreich
Österreich
7
18
18
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
7
10
16
3
Rumänien
Rumänien
7
3
10
4
Zypern
Zypern
8
0
8
5
San Marino
San Marino
7
-31
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
Norwegen
8
32
24
2
Italien
Italien
8
9
18
3
Israel
Israel
8
-1
12
4
Estland
Estland
8
-13
4
5
Moldawien
Moldawien
8
-27
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
7
15
15
2
Nordmazedonien
Nordmazedonien
7
9
13
3
Wales
Wales
7
4
13
4
Kasachstan
Kasachstan
8
-4
8
5
Liechtenstein
Liechtenstein
7
-24
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
8
22
24
2
Albanien
Albanien
8
2
14
3
Serbien
Serbien
8
-1
13
4
Lettland
Lettland
8
-10
5
5
Andorra
Andorra
8
-13
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kroatien
Kroatien
8
22
22
2
Tschechien
Tschechien
8
10
16
3
Färöer
Färöer
8
2
12
4
Montenegro
Montenegro
8
-9
9
5
Gibraltar
Gibraltar
8
-25
0
Qualifiziert
Playoffs
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Mohammed Ahmed
Al Shammari
Katar
Anstoss
Dienstag
18. November 2025 um 15:45 Uhr
Stadion
Doha, Katar
Aspire Zone - Pitch 1
Kapazität
500
      Meistgelesen