FCB-Junior Koloto versuchts per Fallrückzieher

Olivier Mambwa wir über links auf die Reise geschickt. Der YB-Verteidiger legt in den Rückraum zurück, wo aber lange niemand steht. Der andere Aussenverteidiger Marco Correia (FCB) nimmt den Ball von ausserhalb des Strafraums direkt. Linksverteidiger Sherlock kann den Flachschuss aber locker klären.
Beinahe kassiert die Schweiz das 0:1. Martos versucht es mit einem Flachschuss aus der Distanz, den Innenverteidiger Erblin Sadikaj (FCL) nur weniger Zentimeter neben das Tor abfälscht. Die Ecke bringt keine Gefahr.
Nur eine Minute später kommt McDonnell zu einem weiteren gefährlichen Abschluss von der Strafraumgrenze. Der Ball rauscht links unten am Kasten vorbei.
Jill Stiel (FCZ) schlägt eine Ecke von links. Nevio Scherrer (FCSG) kommt am weiten Pfosten an den Ball, köpfelt aber in Bedrängnis rechts daneben.
Die Schweiz hat hier klar mehr von der Partie, ohne sich dabei aber zwingende Chancen herauszuspielen.
Gil Zufferey (YB) findet Giacomo Koloto (FCB) mit einer Flanke von links im Strafraum. Der bisherige Schweizer Aktivposten kontrolliert den Ball und behauptet ihn robust. Sein Schuss ist jedoch zu harmlos.
Nach einem langen Einwurf von Marco Correia (FCB) von rechts kommt der Ball über Umwege zu Giacomo Koloto. Der FCB-Junior nimmt den Ball mit dem Kopf mit dem Rücken zum Tor an und versucht sein Glück per Fallrückzieher. Der Ball kommt nicht gefährlich aufs Tor, schön anzuschauen ist es dennoch.
Zwei Ecken für Irland in Serie bringen keine grosse Gefahr.
Diesmal das Duell mit unterschiedlichen Vorzeichen: Foul von Giacomo Koloto (FCB) an Sherlock, der den Ball links in der Abwehr führt. Der Schweizer rauscht zu spät heran und legt seinen Gegner, sodass dieser vom Spielfeld fliegt.
Giacomo Koloto (FCB) wird im Strafraum lanciert und fällt im Zweikampf mit Sherlock. Es gibt aber keinen Penalty. Der Ire hat den rechten Schweizer Flügelstürmer nur ganz leicht gehalten.
Nevio Scherrer (FCSG) mit dem ersten Abschluss. Der Schuss aus spitzem Winkel von rechts geht aber klar drüber.
Das Spiel auf Platz 1 des Sportkomplexes namens Aspire Academy in Doha läuft.
