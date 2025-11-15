Der 17-jährige Jill Stiel glänzt bei der U17-WM in Katar mit zwei Toren und einem Assist. Bei seinem Klub plant man bereits das Super-League-Debüt.

1/6 Vier Spiele, zwei Tore und ein Assist hat Jill Stiel bei der U17-WM in Katar bereits auf dem Konto. Foto: keystone-sda.ch

Tobias Wedermann Fussballchef

«Wir gehen nicht dorthin, um mitzuspielen, sondern um zu gewinnen», sagt U17-Nationalspieler Jill Stiel in einem Video vor der Weltmeisterschaft in Katar, und er lässt seinen Worten Taten folgen. Mit zwei Toren und einem Assist gehört der Mittelfeldspieler zu den auffälligen Spielern bei den Schweizern, die gerade in Doha für Furore sorgen. Hat Trainer Luigi Pisino ihn in Katar in der Startelf gebracht, hat er bisher immer geskort.

«Es war eine Super-Leistung des Teams und ein gutes Gefühl – jetzt kommt die Regeneration und dann gehts weiter», sagt der 17-Jährige nach dem Erfolg gegen Ägypten im Sechzehntelfinal. Beim 3:1-Sieg hat er mit einem sehenswerten Weitschuss-Tor geglänzt. Kein Zufall, wie der Torschütze nach dem Spiel gegenüber Blick verrät: «Sowohl bei meinem Klub als auch hier bei der Nati bleibe ich oft nach den Trainings, um Abschlüsse zu üben.»

«Seine Entwicklung bereitet uns grosse Freude»

Stiel fällt nicht nur auf dem Platz auf, wo er ein Spiel sehr gut lesen kann, viele Bälle erobert, mit Kreativität und Präsenz auf dem gesamten Feld – er hat wohl auch den bekanntesten Namen im Kader der U17. Jill Stiel ist der Neffe von Jörg Stiel, dem 21-fachen Nati-Goalie und Torhüter-Ikone in Mönchengladbach. Dieser war zuletzt bei den Grasshoppers als Goalietrainer tätig, sein Neffe Jill ist aber FCZ-Bueb durch und durch.

Seit den Letzikids in der U8 ist Stiel Teil des FC Zürich. «Jill ist schon im frühen Alter auffällig begabt mit dem Ball umgegangen. Seine Entwicklung bereitet uns natürlich grosse Freude», heisst es beim FCZ gegenüber Blick. Seine Spielintelligenz, die Bewegungen zwischen den Linien sowie die «überragenden» technischen Fähigkeiten seien besonders hervorzuheben.

Noch diese Saison in der Super League?

Zugutekommt dem jungen Stiel bei der WM in Katar, dass er bereits die Erfahrung hat, gegen Männer zu spielen, auch wenn er im physischen Bereich noch zulegen muss. Im April hat er bei der U21 des FCZ erste Einsatzminuten erhalten, seit dem Sommer steht er regelmässig in der Startelf in der Promotion League. «Diese Stufe ist bei vielen Talenten eine Herausforderung, weil der Männerfussball andere Schwerpunkte mit sich bringt. Auch bei Jill ist es ein Prozess», heisst es beim FCZ noch vorsichtig optimistisch.

Gut möglich aber, dass Stiel nicht nur bei der U17-WM zu den Überfliegern gehört, sondern auch bald in der Super League zu sehen ist. «Der FCZ ist mein Kindheits- und Herzensverein, ich möchte hier gerne Profi werden», sagt Stiel im Juni dieses Jahres, als er seinen Vertrag bei den Zürchern bis 2028 verlängert hat. Mit der 1. Mannschaft darf er schon regelmässig mittrainieren, Ende August stand er gar schon erstmals im Kader gegen Winterthur. Beim FCZ betont man auf Anfrage, dass man seinen Schützling auf keinen Fall verheizen wolle: «Wir sind im engen Austausch mit ihm und seiner Familie und analysieren regelmässig seine Situation. Wir hoffen sehr, dass er sich diese Saison sein Debüt in der Super League verdient.»