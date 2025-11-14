Espen-Stürmer Nevio Scherrer (17) bringt die U17-Nati an der WM gegen Ägypten auf Siegeskurs. Welcher Superstar das grosse Vorbild des Ostschweizers ist. Und ob er beim FCSG einst in die Fussstapfen von Alessandro Vogt (20) treten kann.

1/5 Torschützen unter sich: Nevio Scherrer (vorne) und Ethan Bruchez. Foto: FIFA via Getty Images

Stefan Kreis Reporter Fussball

Nevio Scherrer (17) ist ein Tausendsassa! In der Vorrunde muss der Stürmer für den verletzten Stammgoalie Theodore Pizarro (17) ran und wehrt einen Abschluss der Mexikaner ab. Im WM-Sechzehntelfinal gegen Ägypten macht Scherrer dann gar unmögliche Dinge möglich, als er den Ball nach einer Stunde frei aus drei Metern an den Pfosten setzt, statt das 4:0 zu erzielen.

Am Ende ist der Fehlschuss aber eine Randnotiz. Weil sich die Schweiz souverän für den Achtelfinal qualifiziert und dort am Dienstag entweder auf Kanada oder Irland trifft. Auch dank Scherrer, der die Schweiz gegen die Pharaonen auf Siegeskurs bringt. Den ersten Treffer erzielt er in Knipser-Manier selbst, auch am zweiten ist er beteiligt.

Gelernt hat Scherrer das Toreschiessen auf der Sportanlage Riet in Sargans SG. Bis zu den E-Junioren wird er von Papa René trainiert, danach gehts in die Regionalauswahl, ehe er beim FC St.Gallen landet. Dort kickt er für die U21 in der 1. Liga und sorgte kurz vor der Abreise an die U17-WM mit einem Dreierpack gegen den SV Schaffhausen für den ersten Saisonsieg nach acht Spielen.

Scherrer wird schmerzlich vermisst

In der Ostschweiz wird Scherrer schmerzlich vermisst, in der Wüste Katars gebraucht. In bislang allen Spielen stand er in der Startelf. Nicht ausgeschlossen, dass er einst in die Fussstapfen von Alessandro Vogt treten kann.

Der führt die Torschützenliste der Super League derzeit mit acht Toren an. Und das, obwohl er bis zur U21 nie für eine Schweizer U-Auswahl aufgeboten wurde. Auch Scherrer wurde einst in der U15 nach vier Probetrainings für zu schwach erklärt, nun ist er Leistungsträger der WM-Elf von Coach Luigi Pisino.

Inspiriert wird Scherrer von einem der Grössten aller Zeiten, von Cristiano Ronaldo. In einem Interview mit der Klubzeitung des FC Sargans nennt Scherrer CR7 als grosses Vorbild.

Wie Scherrer trat auch Ronaldo einst bei einem U17-Wettbewerb erstmals international in Erscheinung. 2002 sieht er im ersten Gruppenspiel Gelb-Rot und muss nach der Vorrunde die Segel streichen. EM-Sieger damals? Die Schweiz unter Coach Markus Frei. Sieben Jahre später wird die U17-Nati Weltmeister unter Daniel Ryser. Und in diesem Jahr?